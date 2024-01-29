Курс валют в Украине: доллар после падения пошел вверх, покупать или продавать

Прошедшая неделя принесла на финансовом рынке две главные новости – очередное решение Национального банка Украины (НБУ) по учетной ставке и изменение тренда курса доллара с нисходящего на восходящий, то есть американская валюта снова начала дорожать после того, как дешевела почти три недели. Также напомним: учетная ставка – это процент годовых, под который Нацбанк занимает гривну коммерческим банкам.

Почему курс доллара снова начал расти, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе, с 29 января по 4 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар начал дорожать со среды, 24 января. А за два первых дня прошлой недели он подешевел в среднем еще на 10 коп., или до 38,13 грн/доллар в продаже и на 5 коп., или до 37,53 грн/доллар в покупке. Со среды тренд изменился, начался медленный рост курса и в воскресенье на официальном рынке за доллар уже просили в среднем 38,30 грн (+17 коп. за неделю), а покупали его по 37,73 грн (+20 коп.). Самый низкий курс продажи в банках составил 38,15 грн/доллар, самый высокий курс покупки – 38 грн/доллар.

Евро также подорожал, но не столь значительно как доллар: за неделю евровалюта прибавила в продаже в среднем 8 коп. (до 41,84 грн/евро), в покупке в среднем 7 коп. (до 41,07 грн/евро).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, и доллар, и евро медленно дорожали в продаже всю неделю. А вот в покупке доллар, напротив, подешевел на 30 коп. То есть менялы считали, что в феврале доллар снова начнет дешеветь и запасаться им дорого не стоит, выгоды не будет. На воскресенье, 28 января, средний курс продажи доллара составил 38,27 грн (+10 коп.), курс покупки – 37 грн (-30 коп.), для евро соответственно 41,94 грн (+20 коп.), и 41 ,70 грн/евро (+12 коп.).

Нацбанк за неделю ослабил гривну как к доллару, так и евро. На понедельник, 29 января, регулятор установил официальный курс 37,78 грн/доллар (+26 коп.) и 41,06 грн/евро (+22 коп.). Соотношение доллар/евро составляет 1,09, как и неделю назад.

Также регулятор не изменил учетную ставку, она по-прежнему составляет 15% годовых. Как пояснили специалисты НБУ, это решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости гривны, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5% ±1%. Напомним: последний раз Нацбанк уменьшил учетную ставку 15 декабря 2023 года с 16% до 15%.

Эксперты считают решение Нацбанка о сохранении учетной ставки прогнозируемым, изменение тренда курса валют называют временным, а колебания курса валют оценивают как незначительные.

"На самом деле на рынке равновесие, спрос и предложение сейчас сбалансированы", – отметил Олег Пендзин.

Александр Охрименко назвал рост курса на прошлой неделе колебанием в рамках статистической погрешности.

"Изменение курса на 10 копеек в неделю — это менее 0,3%, то есть очень мало", — уточнил Александр Охрименко.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Прогнозы экспертов положительные: дальнейшей девальвации гривни они не ожидают.

"На прошлой неделе впервые за длительное время предложение валюты на межбанковском рынке было больше, чем спрос, – отметил Андрей Шевчишин. – Но курс доллара не пошел глубоко вниз, потому что Нацбанк выкупил излишки. Чем показал: безналичный курс в дальнейшем не будет ниже 37, 5 грн/доллар. А средний наличный, соответственно, на 60-80 коп. выше, это 38,10-38,30 грн/доллар".

Эксперт также напомнил, что 1 февраля лидеры Евросоюза соберутся на саммит, чтобы попытаться достичь соглашения о выделении 50 млрд евро помощи Украине. Пока ожидания положительные, но если 1 февраля что-нибудь пойдет не так, это может вызвать негативную реакцию на нашем рынке. Впрочем, вероятность форс-мажора на саммите ЕС, по его мнению, невысока.

С этим согласен и Александр Охрименко.

"Такие незначительные колебания курса продолжатся и на текущей неделе, – прогнозирует Александр Охрименко. – Украинский рынок замер, ожидает окончательное решение США и ЕС о выделении Украине финансовой помощи ".

Олег Пендзин добавил о хороших новостях из-за границы: США намерены предоставить Украине дополнительно 11,8 млрд долларов, кроме обещанной ранее военной помощи. Дополнительная помощь пойдет на финансирование больниц, школ, служб быстрого реагирования.

"На текущей неделе также ждем положительные сигналы с ЕС. Все это, в частности, позволяет прогнозировать, что курс гривны останется стабильным", – подытожил Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Олег Пендзин и Александр Охрименко считают, что гривна сейчас выгоднее доллара. Однако есть разница.

Если Олег Пендзин советует хранить средства на краткосрочных гривневых депозитах (не более трех месяцев), которые принесут прибыль в среднем 12% годовых, или 3% за три месяца, то Александр Охрименко считает, что на сегодняшний день инвестиции в военные облигации более выгодны, чем банковские Депозиты.

"Можно получить дохода по военным облигациям 16-18% годовых в гривне, этот доход не облагается налогом, в отличие от процентов по депозитам, – говорит Александр Охрименко. – Их предлагают несколько банков, номинал 1000 грн, можно купить на любую сумму. Еще есть валютные облигации, там доход достигает или 4-4,5% в долларах, или 3-3,5% в евро, однако номинал выше".

Андрей Шевчишин также согласен, что покупка сейчас наличных долларов или евро не даст скорую прибыль.

Но он отметил: долгосрочное инвестирование в наличную валюту считается менее рискованным на случай резкого снижения курса гривны.

"Идет война, девальвационные ожидания гривны остаются, – аргументирует эксперт. – Всегда есть вероятность, что гривня одновременно подешевеет. Тем, кто хочет чувствовать себя спокойно, лучше иметь валюту на руках, а не гривны в банке или в ценные бумаги. Как вариант, можно "разложить яйца по разным корзинам", но такое целесообразно для владельцев значительных средств, это, по крайней мере, несколько тысяч долларов в эквиваленте".

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