Курс валют в Украине: доллар пойдет вверх "под давлением" - что делать со сбережениями

Ученики — в школу, доллар — вверх / © ТСН.ua

Реклама

Лето подходит к концу и вместе с ним должна закончиться стабильность на украинском финансовом рынке, об изменениях касательно курса валют Украины все чаще говорят финансовые аналитики. Пока гривня крепнет: ее курс вернулся к уровню пятимесячной давности – ниже 41,5 грн/доллар.

В чем причины ревальвации, то есть подорожания, гривны, чего ожидать от курса в последнюю неделю лета, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 25 по 31 августа;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

Доллар дешевеет к гривне уже четыре недели, то есть с конца июля. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за последние семь дней с 18 по 24 августа средний курс наличного доллара снизился еще на 8 коп. в продаже, до 41,52 грн/доллар и на 3 коп. в покупке, до 41,02 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,70 грн (-10 коп. за неделю), самая низкая – 41,35 грн/доллар (-5 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,25 грн (-5 коп.).

Реклама

Евро за неделю также плавно подешевел: в продаже на 20 коп., до 48,45 грн/евро, в покупке на 20 коп., до 47,78 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 48,60 грн (-30 коп. за неделю), самая низкая – 48,03 грн (-37 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,00 грн/евро (-35 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара был волатильным, то есть ежедневно менялся вверх-вниз. По словам экспертов, начала повторяться ситуация, которая имела место в июле: меняли в условиях стабильности искусственно раскачивали курс для более высокого заработка. В продаже средний курс доллара колебался в пределах 10 коп., 41,40 до 41,50 грн/доллар, по покупке – в пределах 15 коп., от 41,23 до 41,38 грн/доллар. На воскресенье, 24 августа, курсы были соответственно 41,35 и 41,25 грн/доллар.

Евро у нелегалов всю неделю плавно подешевел. По состоянию на 24 августа средний курс продаж снизился на 17 коп., до 48,45 грн/евро, курс покупки – на 27 коп., до 48,10.

Реклама

Официальный курс гривны как к доллару, так и к евро был волатильным, ежедневно меняясь с "плюса на минус" и наоборот. Для доллара колебания были в пределах 20 коп., от 41,22 до 41,38 грн/доллар. Стоимость евро с понедельника, 18 августа, по четверг, 21 августа, колебалась в пределах 15 коп., от 48,17 до 48,32 грн/евро, однако в пятницу, 22-го, курс провалился ниже 48 грн – до 47,98 грн/евро.

На понедельник, 25 августа, Национальный банк установил следующие официальные курсы: 41,28 грн/доллар (-6 коп. в неделю) и 47,91 грн/евро (-40 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,17 до 1,16 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что тренды на безналичном и наличном рынках разные. Если на межбанке, где покупают-продают безналичные деньги, имеем определенное оживление активности и колебания курса, то наличный рынок – на спаде, как и неделю назад.

Реклама

“С 18 по 22 августа на межбанке были колебания курса от 41,2 до 41,4 грн/доллар, перед выходными безналичный доллар остановился на 41,3 грн за единицу, как неделю назад, – анализирует эксперт. – Это первые признаки, что летнее затишье и стабильность постепенно заканчиваются, начинается рост деловой активности. Наличный рынок валют еще "в спячке", спрос на валюту держится низким. Это нашло отражение на ценниках банков: доллар и, особенно, евро еще потеряли в стоимости”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты считают, что последняя неделя лета не принесет неожиданностей, но сезон дешевого доллара подходит к концу.

“До конца августа курс доллара останется стабильным, на наличном рынке средний курс продаж будет близок к 41,50 грн/доллар, курс покупки – 41-41,10 грн/доллар, – говорит Андрей Забловский. – Дальше, если коротко: учащиеся – в школу, курс – вверх. Фундаментальные факторы, которые оказывают давление на курс гривны – это военные расходы, расходы на закупку газа до отопительного сезона, дефицит торгового баланса, бюджетный дефицит, рост цен на еду и промышленные товары – с сентября постепенно начнут проявлять себя все сильнее. Гривну укрепят валютные налоговые поступления от экспорта продукции нового урожая”.

Реклама

По прогнозу Олега Пендзина, Национальный банк продлит еще неделю держать нынешний курс гривны, чтобы дольше отсрочить рост цен в текущем году. Этому пока способствуют малоактивный межбанковский рынок, низкий спрос на наличную валюту со стороны населения и значительные золотовалютные резервы, по последним данным НБУ, превышающие 43 млрд долларов.

“Но должны понимать: доходов госбюджета и поступлений зарубежной финансовой помощи хватит до конца 2025 года, – говорит Олег Пендзин. – На 2026 год имеем "дыру" примерно в 10 млрд долларов, то есть не хватает около 15% на расходы. Идут переговоры с Международным валютным фондом и другими структурами. Ситуация сложная, потому к концу 2025 года девальвация гривны неизбежна, ориентировочно до 43,5-45 грн/доллар. Не исключаю, что она начнется в ноябре и будет скорой”.

Продавать или покупать валюту

Эксперты не советуют продавать валюту без крайней необходимости, потому что дешеветь она вряд ли будет.

Реклама

Андрей Забловский подчеркнул, что в ближайшие дни закроется окно возможностей для покупки долларов и евро по доступной цене, то есть по актуальным курсам.

“С осени будет дороже, поэтому если есть возможность, стоит увеличить валютный процент инвестиционного портфеля, это касается как доллара, так и евро, в равных частях, – считает Андрей Забловский. – Напомню: самый доступный состав сбережений – это треть в долларах, треть в евро и треть в гривневых депозитах и ценных бумагах – облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)”.

Практический совет эксперта по покупке евро: чтобы не испытывать проблем с их конвертацией, безопаснее всего приобрести евровалюту в банках, а не в пунктах обмена валют, лучше, чтобы банкноты были нового образца, то есть выпуска 2014 года и позже, без повреждений и номиналом не выше 50 евро.

Олег Пендзин считает, что целесообразно вложить средства в гривневые или валютные ОВГЗ, а с покупкой наличной валюты подождать, потому что дохода от нее не будет еще три месяца.

Реклама

“Даже девальвация гривны до 45 грн/доллар не превысит дохода, который можно получить от гривневых ОВГЗ, это до 19% годовых. Валютные ОВГЗ, проценты по которым меньше, до 4,5% годовых, дадут дополнительную прибыль за счет роста курса. К примеру, при курсе 43,5 грн/доллар он составит еще около 4,5%”, – пояснил Олег Пендзин.

Не стоит, по его словам, открывать новые гривневые вклады в банках, особенно на длительный период – полгода и больше, или продолжать действие наличных, потому что период стабильности гривни подходит к концу.