Курс валют в Украине: доллар превысил исторический рекорд – когда остановится

Курс доллара в Украине упорно идет вверх и даже когда снижается, то все равно остается выше, чем был раньше. Побит еще один невеселый рекорд – официальный курс впервые в истории превысил 39 гривен, никогда Нацбанк не давал так много гривен за однодолларовую американскую банкноту.

Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (25-31 марта);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс доллара в банках и пунктах обмена валют уже в понедельник, 18 марта, пересек в продаже отметку в 39 грн/доллар и не думал останавливаться. Максимальным курс был в среду, 20 марта – 39,38 грн/доллар (+43 коп. за три дня). В дальнейшем тренд пошел вниз и на субботу, 23 марта доллар подешевел до 39,26 грн (-12 коп.). Курс покупки менялся синхронно: за три дня вырос с 38,44 до 38,90 грн/доллар (+46 коп.), затем за три дня снизился до 38,75 (-15 коп.). В воскресенье, 24 марта, сохранился курс продажи 39,26 грн/доллар, курс покупки упал еще на 3 коп., до 39,23 грн/доллар., то есть за неделю доллар подорожал в среднем на 30 коп.

Самый низкий курс продаж составил 39,20 грн/доллар, на 40 коп. больше, неделю назад, самая высокая – 39,50, на 30 коп. больше, чем неделю назад. А самый высокий курс покупки – 39,05 грн/доллар (+25 коп. за неделю).

С начала марта доллар подорожал на 75 копеек. в продаже и на 70 коп. в покупке. Последний раз такой высокий курс был 13 месяцев назад, в феврале 2023 года.

Курс евро менялся в унисон с курсом доллара: с понедельника по среду – рост с 42,65 до 42,97 грн/евро (+32 коп.) в продаже и с 42,01 до 42,28 грн/евро в покупке (+ 27 коп.). С четверга по субботу – снижение до 42,82 и 42,10 грн/евро соответственно. На воскресенье, 24 марта, установился курс 42,85 грн/евро по продаже и до 42,14 грн/евро по покупке. В результате евровалюта за неделю подорожала на 30 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи вел себя несколько иначе, чем на "белом" рынке. Он вырос за первые два дня недели до 39,32 грн/доллар (+40 коп.), снизился в следующие два дня до 38,95 (-37 коп.) и снова пошел вверх в пятницу и субботу, достигнув 39, 20 грн/доллар. На воскресенье курс продажи установился 39,25 грн/доллар.

Курс покупки у нелегалов всю прошлую неделю был еще более волатильной, чем в первой половине марта. Он быстро и заметно менялся каждый день, прыгая то вверх, то вниз, в зависимости от спроса и предложения. Максимальные колебания составили почти 1,5 грн., от 37,45 до 38,90 грн./доллар. В итоге на воскресенье, 17 марта, курс покупки остановился на 37,70 грн/доллар.

Наличный евро у менял также то дорожал, то дешевел, то снова дорожал как в продаже, так и в покупке, но колебания были в пределах 40 коп. В итоге за неделю курс продаж увеличился до 42,85 грн/евро (+20 коп.), курс покупки – до 42,63 (+27 коп.).

Нацбанк продолжил девальвировать гривну, эта тенденция продолжается с начала марта. В среду, 20 марта, достигнут новый исторический максимум курса – 39,13 грн/доллар, днем позже он был преодолен – 39,14 грн/доллар. В дальнейшем регулятор несколько укрепил гривну, на понедельник, 25 марта, официальный курс составил 38,91 грн/доллар (+11 коп. за неделю).

Евро за прошедшую неделю также подорожал, но без рекордов – с 42,25 до 42,47 грн/евро (+22 коп.) В дальнейшем курс пошел вниз, на 25 марта регулятор установил курс евро – 42,13 грн, это на 12 коп. ниже, чем в позапрошлый понедельник.

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,09 до 1,08 доллара за евро.

Эксперты говорят о четкой политике Нацбанка по девальвации гривны, несмотря на его заявления о рыночных колебаниях курса.

"Колебания вверх-вниз есть, но с каждой неделей гривна сначала ослабляется все больше, а затем укрепляется все меньше ", — отметил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин назвал новый коридор гибкого управляемого курса – это 38,75-39 грн., или на 50 коп. больше, чем две недели назад, речь идет о межбанковском рынке. После того, как курс перейдет границу в 39 грн, Нацбанк начинает продавать валюту, чтобы не допустить дальнейшего его роста и не вызвать панику на рынке.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты не прогнозируют значительное удорожание доллара, но и не видят оснований для изменения восходящего тренда.

"Текущая неделя будет спокойнее для курса, чем предыдущая, потому что ожидается дополнительное предложение валюты со стороны экспортеров, которым нужно рассчитаться с бюджетом и тому подобное, – считает Андрей Шевчишин. – Наличный курс удержится выше 39 грн/доллар в продаже. Восходящий тренд и девальвационные ожидания остаются".

Александр Охрименко констатировал, что Нацбанк начал более экономно тратить валюту из резервов, поэтому курс доллара, несмотря на колебания, будет постепенно двигаться вверх.

"На текущей неделе предел в 40 грн за наличный доллар достигнут не будет, но 39,5 грн вполне реально может стать средним курсом продаж на "белом" рынке, это еще плюс 30 коп", – ожидает эксперт.

Наконец-то Олег Пендзин считает, что наиболее вероятна недельная фиксация курса на нынешних значениях, то есть 39,20-39,30 грн/доллар в продаже и 38,70-38,90 в покупке.

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов разнятся.

Олег Пендзин говорит, что девальвация гривны не окажется длительной, и курс не превысит 40 грн/доллар, поэтому владельцам гривневых депозитов не следует волноваться. Эта цифра, напомним, критическая для доходности гривневых депозитов по сравнению с наличным долларом.

"Нацбанк не будет долго и значительно девальвировать гривну, ведь это заметно ускорит инфляцию, за которую отвечает НБУ, что неоднократно подчеркивало его руководство, ориентир – 5% за год, – аргументирует Олег Пендзин. – Сейчас есть необходимость в Министерстве финансов как можно дороже конвертировать в гривне макрофинансовую помощь Западу. Поэтому не исключаю, что это стало одним из факторов роста курса доллара. Через некоторое время ситуация изменится на противоположную".

А вот Андрей Шевчишин говорит: покупка наличной валюты сейчас имеет смысл.

"На длительную перспективу стоит купить доллары или евро, но желательно по максимально выгодному курсу, для этого нужно мониторить рынок", – считает эксперт.

Что касается продажи валюты, то Александр Охрименко отметил: при нынешних темпах девальвации гривны, продажа долларов или евро может принести незначительную спекулятивную (то есть полученную за короткое время) прибыль. Однако при условии, что валюта была куплена с 20 января по 10 февраля или с 1 по 10 марта, когда курс был самым низким. Прибыль составит соответственно 30–50 коп. и 10–15 коп. Впрочем, он не советует продавать валюту без крайней необходимости, ведь медленная девальвация гривни будет продолжаться.

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