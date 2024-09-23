Курс валют в Украине: доллар притормозил, евро стремительно дорожает – что выбрать

Прошедшая неделя на финансовом рынке оказалась интересной и сказалась на курсе валют. Ньюсмейкерами стали Национальный банк и его глава Андрей Пышный. Первая новость – учетная ставка, то есть процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки, была оставлена на уровне 13%. Вторая – глава Нацбанка сообщил, что доллар теперь будет колебаться в более широком коридоре, что планов по эмиссии, то есть печатания гривни для наполнения госбюджета, нет, а проценты по самым популярным трехмесячным депозитным сертификатам снижены с 16% до 15,5% годовых.

Как на это отреагировал рынок, который будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, а также покупать или продавать валюту, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (23-29 сентября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

На прошлой неделе наличный доллар подорожал на 20 коп., а вот курс евро рос быстрее и прибавил более 50 копеек.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за неделю с 16 по 22 сентября американская валюта выросла в цене в среднем на 16 коп. в продаже и на 20 коп. в покупке, согласно 41,75 и 41,18 грн/доллар.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,65 грн/доллар (+19 коп. за неделю), самая высокая – 41,99 грн/доллар (также +19 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,60 (+20 коп. в неделю).

Наличный евро стал заметно дорожать с понедельника, 16 сентября, сначала стремительно, затем медленнее и до пятницы, 20 сентября, курс вырос на 52 коп. в продаже – до 46,65 грн/евро и на 50 коп. в покупке – до 45,94 грн/евро. Напомним: за прошлую неделю евровалюта подорожала на 20 коп., то есть за две недели – уже на 1,5%. В воскресенье, 22 сентября, курс установился соответственно 46,66 и 45,96 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар дорожал в продаже 16-17 сентября (понедельник-вторник) и с 16 по 18 сентября ( понедельник-среда) – в покупке. В дальнейшем тренд сменился нисходящим. Максимальный курс продажи был 17 сентября – 41,84 грн/доллар, максимальный курс покупки – 18 сентября – 41,75. На воскресенье, 22 сентября, средний курс продажи доллара установился на уровне 41,59 грн/доллар (+26 коп. за неделю), курс покупки – 41,50 грн/доллар (+40 коп. за неделю).

Евровалюта у нелегалов дорожала всю неделю и на 22 сентября средний курс продажи евро установился на уровне 46,60 грн/евро (+46 коп. за неделю), курс покупки – 46,40 грн/евро (+38 коп. за неделю).

Нацбанк на прошлой неделе ослаблял гривну как по отношению к доллару, так и к евро. Американская валюта подорожала по состоянию на пятницу, 20 сентября, до 41,44 грн/доллар (+12 коп.), европейская – до 46,24 грн/евро (+44 коп.).

На понедельник, 23 сентября, регулятор несколько укрепил гривну: официальный курс НБУ стал 41,35 грн/доллар (+3 коп. за неделю) и 46,15 грн/евро (+35 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,11 до 1,12 доллара за евро.

По словам Андрея Шевчишина, курс доллара притормозил после того, как глава НБУ Андрей Пышный в четверг, 19 сентября, заверил, что значительной девальвации гривни в ближайшее время ждать не стоит.

"После этой котировки на межбанковском рынке упали с 41,57 до 41,38 грн/доллар, что в дальнейшем повлияло на наличный рынок, – анализирует Андрей Шевчишин. – Также оставление учетной ставки на уровне 13% должно, по мнению специалистов НБУ, поддержать интерес к сбережениям в гривне и сдерживанию спроса на валютном рынке".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Прогнозы специалистов несколько отличаются.

Олег Пендзин и Андрей Шевчишин ожидают на текущей неделе незначительное временное укрепление гривны из-за увеличения предложения валюты на межбанковском рынке.

"Наступает конец месяца и конец квартала, предприятия платят налоги в гривнах, дивиденды, премии, для чего сдают валюту", – объяснил Шевчишин.

Он также уточнил, что на рынке продолжится так называемый боковой тренд, то есть тренд, при котором цены колеблются в узком коридоре у одного уровня и без четкого направления.

Олег Пендзин привел следующие доводы.

"Руководство Нацбанка не раз заявляло: девальвация гривны, к сожалению, неизбежна в условиях войны, однако она будет плавной, о мгновенном обвале курса от 41,5 до 45 грн за доллар речи нет. На неделе будут продолжаться колебания вверх-вниз, но итоговый тренд до конца года окажется восходящим, через сто дней увидим курс близким к 42,5 грн/доллар", – говорит Олег Пендзин.

По прогнозу Андрея Забловского, на текущей неделе курс доллара будет колебаться вверх-вниз заметнее, чем это было до сих пор.

"Коридор 41,5-41,9 грн/доллар останется, хотя некоторые банки могут выставить курс продажи наличных и выше 42 грн/доллар", – считает Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Эксперты делают выводы, что принятие законов о госбюджете и о повышении налогов, в частности, увеличение военного сбора с 1,5% до 5% будут побуждать украинцев искать альтернативу гривневым депозитам. Вариантов два – это ОВГЗ и валюта.

"После повышения военного сбора до 5%, отчисления из прибыли от депозита уже с октября возрастут до 23% с нынешних 19,5%, – говорит Андрей Шевчишин. – Текущая средняя доходность гривневого депозита 10,7% годовых, но крупнейшие государственные банки дают 12-13%. Вычитаем от полученного дохода из депозита 23% налогов и имеем фактический доход 10%, это немного больше инфляции в текущем и следующем годах Когда ставка депозита ниже, то при среднегодовом курсе доллара 45 грн доходность покупки доллара по курсу 41,8 грн. будет также 10%. Есть гривневые ОВГЗ с доходностью 13-17% и они без налогов. Прибыль 13% в гривне".

С этим согласен и Андрей Забловский. Также, по его мнению, не стоит опасаться, что сограждане начнут массово снимать средства с депозитов и покупать на них валюту или ценные бумаги.

"Кто уверен, что доллар выгоднее, стоит его "купить и забыть" на длительное время, а не пытаться заработать на перепадах курса. Евро сейчас дорогое и не факт, что до конца года не подешевеет к доллару. А медленная девальвация гривни психологически успокаивает, это правильный шаг регулятора, чтобы предотвратить массовую панику населения и спекулятивный рост курса доллара, как бывало в прежние времена.

По мнению Олега Пендзина, главное – не действовать поспешно в финансовых вопросах.

"Доллары "под матрасом" не работают, лучший способ получить прибыль в 2025 году – это ОВГЗ, – советует Олег Пендзин. – Но ни закон о госбюджете на 2025 год, ни об увеличении налогов еще окончательно не приняты, поэтому гривневые депозиты, как и раньше, работают и приносят выгоду. И вкладчикам не нужно досрочно, до окончания договора с банком, снимать средства с депозитов и покупать ОВГЗ или валюту – потеряете на процентах больше, чем в будущем заработаете. срок депозитного договора с банком".

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным.

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