Курс валют в Украине: доллар продолжает дешеветь – кто "виновен" и что делать

Доллар в Украине дешевеет / © ТСН.ua

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Украинцы постепенно привыкают к курсу валют с дешевым долларом: несмотря на значительную инфляцию и непростую ситуацию в экономике, гривна не ослабевает, а укрепляется к американской валюте. К концу марта курс стабилизировался между 41,5 и 42 грн за один доллар как на безналичном, так и на наличном рынках. Это пусть и не значительно, но дешевле, чем было неделей раньше.

В чем причина такого феномена, который ожидает рынок на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса с 31 марта по 6 апреля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

За последнюю неделю марта были колебания курса доллара, но в итоге все вернулось на круги своя. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара с 24 по 30 марта колебался в продаже – от 41,72 до 41,86 грн/доллар, по покупке – от 41,20 до 41,30 грн/доллар. На воскресенье, 30 марта, курс был соответственно 41,70 (-2 коп. за неделю) и 41,15 (-5 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 41,90 грн (-5 коп. за неделю), самая низкая – 41,50 грн/доллар (также -5 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,42 грн (-6 коп.).

За март наличный доллар подешевел в среднем на 15 коп., до 41,70 грн/доллар продаж и до 41,15 – в покупке.

Наличный евро через неделю в цене потерял. Самый высокий курс был в понедельник, 24 марта: 45,45 грн/евро в продаже и 44,80 в покупке. В дальнейшем курс пошел вниз и на воскресенье, 30 марта, опустился в соответствии с 45,13 грн/евро (-32 коп. за неделю) и 44,49 (-31 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 45,45 грн (-25 коп. за неделю), самая низкая – 45,15 грн/евро (также -25 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,85 грн (-27 коп.).

Впрочем, за март наличный евро подорожал в среднем на 1,35 грн. в продаже – до 45,15 грн./евро и на 1,30 грн. – до 44,55 грн./евро в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар плавно подешевел. Курс продажи снизился за неделю с 41,65 до 41,44 грн/доллар (-21 коп.), курс покупки – с 41,57 до 41,30 (-27 коп.).

Курс евро у нелегалов лихорадило всю неделю. Он колебался в продаже от 45,40 до 45,15 грн/евро, а в четверг, 27 марта, даже произошел ситуативный провал до 44,42 грн/евро, то есть падение составило почти гривну из-за значительного предложения евровалюты на продажу по демпинговой цене. В продаже курс на пятницу, 28 марта, снизился с 45,18 до 45,00 грн/евро. На воскресенье, 30 марта, курс продажи установился на уровне 45,23 грн/евро (-13 коп. в неделю), курс покупки – 45,05 грн/евро (также -13 коп. в неделю).

Официальный курс гривны по отношению к доллару и евро рос в течение вторника и среды (25-26 марта). Доллар на среду достиг 41,69 грн (+16 коп.), евро – 45,14 грн (+16 коп.). В дальнейшем курс снижался, в итоге за неделю доллар подешевел на 4 коп., до 41,49 грн. за единицу, евро – на 23 коп., до 44,75 грн. В понедельник, 31 марта, НБУ символически укрепил гривну: до 41,48 грн/доллар и до 44,74 грн/евро.

Соотношение доллар/евро за неделю осталось на уровне 1,08 доллара за евро.

За март гривна по официальному курсу подорожала к доллару на 3 коп. и подешевела к евро на 1 грн. 25 коп.

Эксперты объясняют, что низкий курс наличной гривни держится благодаря продолжительному снижению спроса на нее со стороны населения, а безналичной – благодаря действиям Нацбанка.

"Чистый спрос на наличную валюту, то есть разница между покупкой и продажей, со стороны населения упал до годового минимума - 22 млн долларов, как в марте 2024 года, - анализирует Андрей Шевчишин. - Для сравнения: в январе текущего года чистый спрос был на уровне 50 млн долларов. есть валютные наличные. Спрос на нелегальный "кэш" пошел вниз. Обнародованная статистика сообщает об увеличении налоговых поступлений в госбюджет от торговли горючим, табачными изделиями, бытовой техникой и т.п. На межбанковском рынке чистый спрос на валюту, напротив, увеличивается, но держится ниже 42 грн/доллар благодаря продаже валюты Нацбанком".

Это мнение поддержал и Андрей Забловский, приведший цифры объемов ввоза наличной валюты, предоставленные НБУ.

"В феврале комбанки завезли рекордно низкий объем наличных – 1,08 млрд долларов, это минимум за последние 11 месяцев и на 39% меньше, чем в январе, – говорит Забловский. – Из них 77% продано населению, остальные остаются у банков для обеспечения наличных операций. Долларов завезено 69%, евро – 31%. То есть объемы завоза наличных коррелируются со спросом и предложением на валюту. Данных за март пока нет, но они будут невысокими".

Чего ждать от курса валют

Эксперты прогнозируют, что курс доллара останется стабильным и в первую неделю апреля.

По мнению Олега Пендзина, главная причина – такая стабильность выгодна Нацбанку, потому что сдерживает рост инфляции, за уровень которой отвечает именно регулятор.

"От добра добра не ищут, – напомнил народная пословица Олег Пендзин. – Ничего принципиально пока не меняется, зарубежная финансовая помощь поступает в достаточном количестве. Руководство Нацбанка проводит четкую антиинфляционную политику, а любое ослабление гривны ускорит рост цен. Эта тенденция обеспечит на неделе средний курс на межбанковском и наличном рынках в коридоре 41,5-41,8 грн/доллар”.

Андрей Шевчишин говорит, что в переходный период между двумя месяцами всегда снижается спрос на валюту, потому что бизнес-структурам нужна гривна для налоговых и зарплатных выплат.

"Ситуация с низким малоподвижным курсом доллара сохранится в первую неделю апреля, – считает Андрей Шевчишин. – Однако к концу недели курс доллара может пойти вверх из-за погашения гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 18,7 млрд грн, потому что эти средства частично придут на межбанк для приобретения валют. Негативным фактором, который приведет к спекулятивному росту курса доллара более 42 грн, могут стать политические новости".

Андрей Забловский тоже не ожидает значительных изменений курса.

"Условная стабильность продолжится, – прогнозирует Андрей Забловский. – На межбанке курсовой коридор не выйдет за пределы 41,4-41,8 грн/доллар, на наличном – не выше 41,8 грн/доллар. Даже негативные политические новости вряд ли повлияют на настроения украинцев и подтолкнут их к покупке".

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин констатировал, что доллар продолжает дешеветь, поэтому сейчас он сомнительная инвестиция.

"Напомню, инвестор - это тот, кто вкладывает средства в какой-то проект (торговля, строительство, ценные бумаги, валюта и т.п.) с целью получения прибыли, - говорит Олег Пендзин. - За последний месяц наличный доллар еще подешевел на 15 коп., то есть инвестор в доллары получил убытки. Если и покупать в марте валюту – это должен быть евро, который за месяц подорожал на 1,35 грн, или на 0,3%. Самым доходным инвестиционным инструментом остается гривна, прежде всего – гривневые ценные бумаги – ОВГЗ, а наиболее надежным – краткосрочные депозиты продолжительностью не более 100 дней”.

Андрей Забловский, напротив, говорит, что диверсификация сбережений, то есть создание многопрофильного портфеля инвестиций, чтобы минимизировать риски, на данный момент требует вложений в валюту.

"Утверждение о том, что 35-40% средств надо держать в валюте не является абсолютным, этот процент на время может стать больше, – анализирует Андрей Забловский. – Если курс доллара продолжает оставаться низким, целесообразно вложить средства в доллар, потому что ситуация, при которой среднегодовой курс будет 45 грн/доллар, а к концу года – это 47 грн, остается вероятной”.

Андрей Шевчишин также советует покупать валюту, прежде всего доллар, цена которого пока стабильна и сравнительно невысока. Смысл покупки – "игра в долгую", то есть получение прибыли через длительный промежуток времени (от года и больше) и гарантированное сохранение сбережений от обесценения. Еще одно преимущество – техническое, потому что для приобретения наличной валюты не требуются значительные свободные средства, в отличие от покупки, например, ОВГЗ.

"Остаюсь пессимистом по поводу перспектив курса доллара даже в условиях выхода политической ситуации на мирный трек. Вероятность роста курса в течение года до 45 грн за доллар и выше остается базовым сценарием", - аргументировал Андрей Шевчишин.

Все эк

Сперты также не советуют продавать валюту без крайней необходимости.