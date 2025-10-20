Курс валют в Украине: доллар продолжает дорожать – где остановится и что делать со сбережениями

Курс доллара пошел вверх / © ТСН

На валютном рынке Украины продолжается удорожание доллара — этот тренд не меняется с начала октября. На прошлой неделе «проснулся» и евро, его курс быстро пошел вверх и превысил 49 гривен за единицу.

Чего ожидать от курсов двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 20 по 26 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара повышался всю прошлую неделю. До 42 грн/доллар в продаже средний курс так и не дошел, хотя отдельные банки выставили ценники выше 42 грн. С 13 по 19 октября доллар подорожал в продаже в среднем на 15 коп. до 41,93 грн, в покупке — на 17 коп. до 41,42 грн за единицу. То есть курс рос вдвое медленнее, чем неделей раньше.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,10 грн (+19 коп. за неделю), самая низкая — 41,80 грн/доллар (+20 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,67 грн (+15 коп.).

Евро начал дорожать с понедельника, 13 октября, и на воскресенье, 19 октября, его курс дошел до 49,16 грн/евро (+55 коп. за неделю) в продаже и до 48,44 грн./евро (+50 коп.) в покупке. Последний раз евровалюта стоила более 49 грн в продаже месяц назад.

Самая высокая цена продажи евро была 49,50 грн (+60 коп. за неделю), самая низкая — 48,90 грн (+45 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,73 грн/евро (+33 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса менял (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация менялась, как в калейдоскопе. Во вторник, 14 октября, доллар подорожал на 25 коп. как в продаже (до 41,80 грн/доллар), так и в покупке (до 41,75). В дальнейшем курс продажи ежедневно колебался вверх-вниз от 41,68 до 41,75 грн/доллар, а на воскресенье, 19 октября, установился на уровне 41,82 грн/доллар (+27 коп. за неделю). Курс покупки в итоге повысился за неделю на 15 коп. до 41,70 грн/доллар.

Средний курс евро у менялей с 13 по 17 октября постепенно повысился с 48,60 до 49 грн/евро в продаже (+40 коп.) и от 48,40 до 48,70 по покупке (+30 коп.). На выходных курс продаж снизился на 3 коп. до 48,97 грн/евро, курс покупки не изменился.

Национальный банк на прошлой неделе продолжил ослаблять гривну к доллару и евро. С 13 по 19 октября были колебания курса доллара от 41,60 до 41,76 грн, а в понедельник, 20 октября, регулятор установил официальный курс 41,73 грн/доллар (+13 коп. за неделю). Курс евро с 13 по 19 октября плавно повысился с 48,10 до 48,52 грн/доллар (+42 коп.). На понедельник, 20 октября, НБУ установил официальный курс 48,76 грн/евро (+66 коп. по сравнению с понедельником, 13 октября).

Соотношение доллар/евро за неделю увеличилось с 1,16 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что девальвационное давление на гривну усиливается, но Нацбанк пока не дает курсу на межбанковском рынке выйти за 42 грн.

«Есть много негативных факторов, которые ослабляют гривну: это приближение отопительного сезона, которое увеличивает спрос на валюту для импорта газа, удары агрессора по энергетике, плановые и аварийные отключения электроэнергии, рост дефицита торгового баланса, то есть Украина больше импортирует товаров, чем экспортирует, — объяснил Забловский. — Курс пока держится благодаря действиям регулятора. Хотя за неполные три недели октября официальный курс гривны по отношению к доллару потерял 50 коп.».

Андрей Шевчишин отметил, что на наличном рынке увеличиваются как спрос покупателей, так и предложение валюты со стороны банков. По его оценке по сравнению с предыдущей неделей объемы купли-продажи валюты выросли примерно на 10%. Это понемногу толкает курс вверх, однако значительного ажиотажа со стороны населения нет, поэтому нет и спекулятивных скачков курса продаж.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты сошлись во мнении, что на текущей неделе рост курса доллара продолжится. Но есть нюансы, которым оно может быть: значительным или не очень.

«За прошедшую неделю не произошло заметных макрофинансовых сдвигов, — констатировал Олег Пендзин. – Проект закона о госбюджете Украины на 2026 год не рассмотрен в первом чтении, при этом депутаты внесли столько предложений в его расходную часть, что хватит почти на два бюджета по расходам. Напомню: Правительством запланировано потратить в следующем году 4,8 трлн. грн., а парламентарии хотят увеличить расходы до 7 трлн. грн., не указывая источники поступлений средств. А поступлений нет даже на 4,8 трлн грн расходов, их всего 2,8 трлн грн. Переговоры с зарубежными финансовыми партнерами, прежде всего с Международным валютным фондом, безрезультатны. Еще немного времени есть, а пока Нацбанк за счет продажи золотовалютных резервов удерживает курс гривны ниже 42 грн/доллар, чтобы не вызывать панических настроений населения. На текущей неделе курс доллара будет определенным образом зависеть от результатов встречи госсекретаря США Рубио с министром иностранных дел РФ лавровым. Если результаты будут для нас положительными, курс доллара еще неделю или больше останется стабильным. Если отрицательными — то ситуация с курсом мало прогнозируема, возможен скачок на фоне панических настроений покупателей и спекулятивных действий продавцов валюты».

Андрей Забловский говорит, что доллар на неделе попытается превысить 42 грн как на безналичном, так и на наличном рынке.

«Пока сложно предположить, позволит ли Нацбанк закрепиться на новой отметке. Однако медленная девальвация гривни будет продолжаться, и если не на текущей неделе, то на следующей будет выше 42 грн/доллар», — прогнозирует Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин также ожидает на текущей неделе подорожание доллара.

«Курс будет постепенно повышаться, на межбанке он дойдет до 41,85–41,95 грн/доллар, наличный рынок остановится на уровне 42+ грн/доллар. Широкий спрэд, то есть разница между курсами покупки и продажи наличности, указывает как на неуверенность банкиров в том, что будет дальше, так и на скрытый спрос населения на валюту», — считает Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин советует постепенно сокращать инвестиции в гривневые инструменты: это депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Пока возможны гривневые депозиты со сроком действия в месяц. Для длительных инвестиций — год и больше — есть смысл начать покупку долларов, но в небольшом количестве не более половины инвестиционного портфеля. Евро и другую валюту, кроме долларов, следует покупать для использования в качестве средств платежа за границей.

Андрей Шевчишин констатировал, что украинцы продолжают накапливать гривны на текущих карточных счетах и депозитах.

«После лета население переходит к осеннему накоплению, в сентябре 2025 года депозиты физических лиц в гривне выросли на 19,2 млрд грн, к новому историческому рекорду 886,15 млрд, — подчеркнул Андрей Шевчишин. — Ставки по гривневым депозитам стабильны два месяца подряд на уровне 13,68% годовых. Валютные депозиты населения увеличились на 21,6 млн долларов до 10,57 млрд долларов. Ставки по ним низкая — 1,21% годовых».

Андрей Шевчишин проанализировал, какая была в сентябре средняя доходность по разным инвестиционным инструментам по сравнению с инфляцией за сентябрь — 11,9%.

По его расчетам, депозит на 12 месяцев в гривне дал прибыль 13,68% годовых (после уплаты налогов — 10,5%), депозит на 3 месяца в гривне — 10,2% «чистыми», ОВГЗ в гривне — 16,36% (налоги не взимаются — Авт.), валют. Наличный евро «под матрасом» дал доход 5,4%, наличный доллар — всего 0,4%.

Однако Шевчишин считает, что в 2026 году больше дохода принесут именно валютные инвестиции благодаря росту курса доллара по отношению к гривне, поэтому советует постепенно накапливать именно доллары. Инвестировать в евро эксперт не рекомендует, потому что потенциал роста у доллара, по его мнению, значительно больше.

Андрей Забловский подчеркнул, что лучшим инвестиционным инструментом в настоящее время являются банковские металлы.

«Учитывая, что золото требует значительных одноразовых вложений средств — от 50 тысяч гривен, альтернативой может стать серебро, — уточнил эксперт. — Далее по доступности идет валюта, потом гривневые депозиты. Но не стоит забывать: банковские металлы — инвестиция на несколько лет, поэтому минимум две трети инвестиционного портфеля должны составлять высоколиквидные активы.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.