Курс валют в Украине: доллар снова "качает", чего ожидать в октябре и через 100 дней

Девальвация гривны, о которой уже не говорит только ленивый, снова откладывается. На прошлой неделе доллар подешевел, а глава Национального банка Андрей Пышный дал понять, что среднегодовой курс 45 гривен за один доллар в 2025 году – далеко не свершившийся факт, а лишь расчетная величина в проекте закона о госбюджете на следующий год.

Что думают по этому поводу финансовые аналитики, что будет с курсом на текущей неделе, переходящем между сентябрем и октябрем, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (30 сентября-6 октября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, всю прошлую неделю, с 23 по 29 сентября, тренд курса наличного доллара был нисходящим, в отличие от предыдущей недели, когда американская валюта уверенно дорожала, приближаясь к 42 грн/доллар продажи. Однако за последнюю неделю сентября доллар снова подешевел – на 22 коп. в продаже и на 23 коп. в покупке, согласно 41,53 и 40,97 грн/доллар.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,45 грн/доллар (-20 коп. за неделю), самая высокая – 41,70 грн/доллар (-29 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,37 (-23 коп. в неделю).

В итоге за месяц наличный курс поменялся мало: по сравнению с 1 сентября в продаже доллар подорожал в среднем на 10 коп., по покупке — на 5 коп., хотя на максимуме, 18 сентября, было 41,83 и 41,27 грн/ доллар.

Наличный евро также подешевел за прошлую неделю с 45,66 до 46,50 грн/евро (-16 коп.) в продаже и с 45,91 до 45,81 грн/евро (-10 коп.) в покупке. Однако за сентябрь евро, в отличие от доллара, заметно прибавил в стоимости: подорожал за месяц на 50 коп. в продаже и на 47 коп. в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар также всю неделю дешевел как в продаже, так и в покупке. На воскресенье, 29 сентября, средний курс продажи доллара установился на уровне 41,46 грн/доллар (-24 коп. за неделю), курс покупки – 41,42 грн/доллар (-22 коп. за неделю).

Курс продажи евро напоминал синусоиду, в понедельник, 23 сентября, он упал на 15 коп. до 46,45 грн/евро, в среду, 25-го, достиг максимума – 46,56 грн/евро и на воскресенье, 29 сентября, снова снизился до 46,40 грн/евро. В итоге евровалюта у нелегалов подешевела за неделю на 20 коп.

Курс покупки евро медленно снижался всю неделю и на воскресенье, 29 сентября, установился на уровне – 46,35 грн/евро (-5 коп. в неделю).

Нацбанк на прошлой неделе постепенно укреплял гривну как к доллару, так и евро. Американская валюта за неделю по состоянию на 30 сентября подешевела на 18 коп. – официальный курс установлен 41,17 грн/доллар, евровалюта подешевела на 20 коп. – официальный курс равен 45,95 грн/евро.

Соотношение доллар/евро осталось 1,12 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что гривня укрепилась из-за избытка валюты на межбанковском рынке в связи с окончанием месяца и квартала.

"Продажа валюты на межбанке в конце месяца и особенно квартала – сезонный фактор, ведь бизнес-структуры выплачивают налоги, зарплаты, дивиденды, премии и т.д., для чего, очевидно, нужны гривны, а не доллары", – анализирует Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский назвал еще один фактор текущего укрепления гривни: это заявление главы НБУ о том, что курс гривны "должен поглощать экономические шоки, а не создавать их".

По мнению эксперта, это заявление должно успокоить общество, потому что действительно, по Конституции, именно Нацбанк отвечает за стабильность денежной единицы, ценовую стабильность, финансовую стабильность и поддержку политики правительства, именно в таком порядке".

"То есть глава НБУ акцентировал, что по закону желание Кабмина о значительно высшем, чем сейчас, курсе доллара для наполнения госбюджета – это не первая задача для регулятора, а лишь четвертая", – подчеркнул Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Прогнозы специалистов разнятся.

Олег Пендзин считает, что на текущей неделе доллар еще подешевеет. Эксперт отметил интересную тенденцию: долгое время валюта дорожает с середины первой декады по вторую декаду каждого месяца и дешевеет в третьей десятидневке.

"Поэтому на неделе увидим дальнейшее снижение как безналичного, так и наличного курса еще на 10-15 коп., или в среднем до 41,35-41,40 грн за долларовую наличность в продаже, – конкретизировал Олег Пендзин. – Однако в течение текущего года общий девальвационный тренд гривни очевиден и к концу декабря, это меньше, чем 100 дней, будет, считаю, 42,5 грн/доллар".

По прогнозу Андрея Забловского, на этой неделе устойчивый нисходящий тренд прекратится, и курс наличного доллара снова начнет колебаться вверх-вниз в зависимости от ситуации на безналичном рынке.

"Коридор продажи наличных денег расширится на 10-20 коп., от 41,30 до 41,90 грн/доллар", – оценивает Андрей Забловский.

А вот Андрей Шевчишин не исключает, что нисходящий тренд сменится восходящим. Доллар снова начнет медленно дорожать, но средний курс продажи наличных денег не пересечет отметку в 42 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что украинцы продолжают покупать наличную валюту, тратя на нее все больше свободных средств. По информации НБУ, за 8 месяцев текущего года банки завезли наличной валюты на 9,89 млрд долларов, это больше, чем за весь 2023 год – 9,46 млрд долларов и больше, чем за 2020-2021 годы вместе взятые (9,72 млрд долларов). Из них 73% или 7,26 млрд – это именно доллар США.

"За последние четыре месяца украинцы использовали на покупку наличной валюты рекордные 11-13% всей наличной наличной гривны, в августе этот показатель был 11,2%, – привел статистические данные НБУ Андрей Шевчишин. – Если представить, что наличные – это бюджет домохозяйства, то с 2018 по 2023 год домохозяйства откладывали на валюту от 5 до 10%. И каждый раз после достижения отметки использования 10% бюджета на покупку валюты, через несколько месяцев начинался рост курса доллара. все больше и больше своего бюджета".

Олег Пендзин считает, что покупать доллары и складывать их "под матрас" нет экономического смысла.

"Деньги должны работать, приносить доход, – уверен Олег Пендзин. – В 2024 году – это прежде всего гривневые депозиты, которые раньше давали до 16% годовых, сейчас в среднем 10,7%. Но они уже менее выгодны из-за снижения процентов годовых и возможно увеличение налогообложения прибыли. Поэтому есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ (облигации государственного внутреннего займа) с доходностью 15,5%. курса".

Несколько другое мнение у Андрея Забловского – он считает, что валюта при длительном времени ее хранения даже в кошельках достаточно выгодна. Например, каждый доллар, купленный в ноябре 2023 года, когда средний наличный курс был на минимуме (36,20 грн/доллар в продаже) на сегодняшний день принес прибыль в 4,8 грн (курс покупки 41 грн/доллар). Это эквивалентно 13% годовых плюс психологический фактор – средства всегда под рукой и не дешевеют.

Впрочем, Забловский подчеркнул: только доллары или евро в наличных деньгах или в банке – не панацея, по крайней мере 30% сбережений стоит держать в гривне – это могут быть банковские вклады или ОВГЗ.

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным.

Поддержат ли секретный «план победы» Украины за океаном?

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