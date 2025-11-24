Курс валют в Украине: доллар снова приготовил "сюрприз" — сколько будет в скором времени

Курс доллара продолжает расти / © ТСН

Доллар продолжает медленно, но постоянно дорожать: с начала ноября его курс повысился на 30 коп. и дошел до 42,5 грн. за единицу. А вот евро в очередной раз удивил: в начале прошлой недели его курс пошел вниз и опустился до 49 грн за евро. Однако ближе к выходным тренд развернулся, и евровалюта снова начала «набирать вес» по отношению к гривне.

Чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 24 по 30 ноября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара рос всю неделю. Средний курс продаж с понедельника по воскресенье (17–23 ноября) увеличился на 25 коп. и достигла 42,50 грн/доллар, курс покупки вырос на 20 коп., до 41,97 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,70 грн (+30 коп. за неделю), самая низкая — 42,35 грн/доллар (+22 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,20 грн/доллар (+25 коп.).

Курс наличного евро в течение недели менялся разнонаправленно. С понедельника, 17 ноября, по четверг, 20 ноября, евровалюта подешевела. Средний курс продажи снизился на 20 коп. до 49,03 грн/евро, средний курс покупки упал на 18 коп. до 48,42 грн/евро. В дальнейшем курс покупки повысился и по состоянию на воскресенье, 23 ноября, было 48,47 грн/евро. Курс продаж с пятницы, 21 ноября, также пошел вверх и на воскресенье, 23 ноября, зафиксировался на 49,13 грн евро (-10 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 49,30 грн (-15 коп. за неделю), самая низкая — 48,95 грн (-14 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,90 грн/евро (0 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара в течение рабочей недели, менялся синусоидально от 42,14 до 42,45 грн/доллар и 4+3 коп. за неделю). Курс покупки постепенно повысился за неделю с 41,95 до 42,40 грн/доллар (+45 коп.).

Евровалюта в менял за неделю подорожала в продаже до 49,15 грн/евро (+7 коп.). В покупке курс снизился с 49 грн до 48,80 по состоянию на четверг, 19 ноября, и на воскресенье, 23 ноября, повысился до 48,95 (5 коп. за неделю).

Национальный банк продолжил девальвацию гривны к доллару и несколько укрепил ее в евро. За неделю с 17 по 23 ноября официальный курс доллара вырос на 11 коп. до 42,15 грн/доллар, официальный курс евро снизился на 46 коп. до 48,52 грн/доллар. Это, кстати, более значительное снижение стоимости евровалюты, чем ее подорожание неделей раньше, тогда было +38 коп.

На понедельник, 24 ноября, регулятор установил следующие официальные курсы: 42,27 грн/доллар (+23 коп. за неделю), и 48,60 грн/евро (-38 коп.).

Соотношение доллар/евро за неделю уменьшилось с 1,17 до 1,15 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что доллар на межбанковском рынке подорожал быстрее, чем ожидалось, достигнув по состоянию на пятницу, 21 ноября, 42,30 грн/доллар, то есть на 10 коп. выше прогноза. Что, по его мнению, вызвано общим ухудшением ситуации в стране: политической — коррупционные скандалы на высоком уровне, военной, энергетической — из-за выведения врагом из строя линий электропередач и увеличения сроков отключений тока.

«Объективно спрос на валюту растет для импорта энергооборудования, необходимого для ремонта поврежденных энергообъектов, покупку природного газа и т.д. — считает Андрей Забловский — А субъективно — из-за увеличения темпов покупки населением наличной валюты».

По словам Андрея Шевчишина, на межбанке увеличилось предложение валюты продавцами, но одновременно пошел вверх и курс.

«Парадокса здесь нет, потому что Нацбанк заметно уменьшил объем продаж валюты на межбанке, — объяснил Андрей Шевчишин. — На наличном рынке спрос вырос на 5%, предложение на 10%, но за счет удорожания доллара на межбанке наличный курс также двигался вверх».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Мнения экспертов совпали: девальвация гривни до конца ноября будет продолжаться, разногласия только в ее темпах.

Олег Пендзин прогнозирует умеренные темпы удорожания доллара.

«На текущей неделе средний курс наличного доллара удержится около 42,5 грн/доллар, оценивает Олег Пендзин. — НБУ медленно и незаметно для широких масс ослабляет гривну, чтобы не вызвать паники, которая могла бы возникнуть в случае одномоментного скачка курса, например, сразу на гривну и больше. Но пока не вижу окончательного решения регулятора по курсовой политике в среднесрочной перспективе, то есть в пределах года».

Андрей Забловский предполагает, что на текущей неделе безналичная гривна на межбанке будет торговаться в коридоре 42,1-42,3 грн/доллар. Эксперт считает, что Нацбанк полностью устраивают такие темпы девальвации гривны.

«На наличном рынке средний курс будет выше на 25 – 30 коп. за межбанковский и может достигнуть 42,6 грн/доллар в продаже, — уточнил Андрей Забловский. — Незначительное подешевение евро на прошлой неделе имеет сугубо рыночные причины и нет оснований говорить, что евровалюта будет ослабевать. На текущей неделе соотношение пары доллар/евро останется в пределах 1,15-1,16, то есть для украинцев евро снова станет дороже на 30 – 40 коп, достигнув в среднем 49,4 грн/евро».

Андрей Шевчишин наиболее пессимистичен, по его мнению, средний курс наличного доллара до конца ноября может подрасти выше 42,7 грн в продаже и будет стремиться к отметке в 43 грн.

«Межбанковский рынок в пятницу, 21 ноября, тестировал курс 42,33 грн/доллар, нет оснований полагать, что с 24 ноября будет обратный тренд, — анализирует Андрей Шевчишин. — Благодаря инициативам власти, у населения увеличатся доходы, потому что начались выплаты 1000 грн по программе „Зимняя поддержка“. Уже подано более 5 млн. заявок от физлиц, это 5 млрд. дополнительных гривен на рынке. Эти средства нельзя потратить на покупку валюты, но очевидно, что ее можно приобрести на сэкономленные благодаря программе собственные сбережения. Все это медленно, но постоянно давит на курс».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин советует до конца ноября проводить взвешенную финансовую политику, то есть не спешить перевкладывать все денежные средства из гривны в валюту.

«Не стоит открывать новые гривневые депозиты, покупать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако не стоит и полностью переводить сбережения в доллары, считает Олег Пендзин. — Есть надежда, что Украина в декабре согласует получение достаточного объема зарубежной финансовой помощи на следующий год. Это означает, что доллар в 2026 году не подорожает до заоблачных высот до 50 грн за доллар и выше. То есть гривневые валютные инструменты останутся, как и в 2025 году, выгоднее покупки валюты в надежде на ее подорожание. Самым правильным решением, на мой взгляд, будет подождать еще неделю и не проводить никаких действий ни с гривной, ни с валютой. За исключением закрытия гривневых депозитов, срок действия которых истек».

Андрей Забловский говорит, что в турбулентное время стоит иметь не менее 30% сбережений в гривневых наличных.

«Гривневые сбережения должны обеспечивать не менее трех месяцев расходов домохозяйства при отсутствии в течение этого времени каких-либо доходов. Все, что выше, сейчас можно переводить в валюту, пока темпы девальвации гривни незначительны», — уточнил эксперт.

Андрей Забловский также считает, что структура такого инвестиционного портфеля граждан подтверждается свежей информацией Нацбанка. По итогам третьего квартала текущего года население по-прежнему треть держит на валютных депозитах, а две трети — на гривневых депозитах, срочных и текущих (карточных счетах) в равных частях.

Андрей Шевчишин добавил, что на гривневых депозитах украинцев значительно увеличилось количество средств, их там уже почти 900 млрд грн. Темпы роста депозитов в октябре составили 17,3%, это максимум за последние 16 месяцев.

«Но 70,4% процентов этой суммы — это гривны на текущих счетах, — подчеркнул эксперт. — То есть, часть их в любой момент можно конвертировать в наличную валюту. Действительно, сейчас покупать доллары не так выгодно, как в начале ноября, потому что они подорожали, а спред, то есть разница между курсами купли и продаж, увеличился. Однако риски того, что доллар может подорожать в следующем году до 45 грн., достаточно высоки, поэтому вложения в валюту могут стать выгодными уже в середине 2026 года».

Продавать валюту эксперты по-прежнему не советуют без необходимости.