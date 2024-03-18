Курс валют в Украине: доллар снова рвется до 40 гривен — что делать

За неделю доллар подорожал в среднем на 40 коп., евро – на 50 коп.

Курс валют в Украине снова лихорадит. Главной новостью на прошлой неделе стало очередное снижение Нацбанком учетной ставки, то есть процента годовых, под который регулятор ссужает гривну коммерческим банкам. Это решение стало неожиданным, ведь финансовые аналитики накануне прогнозировали, что учетная ставка останется неизменной – 15% годовых. Между тем, курс доллара понемногу рос и на наличном рынке преодолел 39 грн в продаже.

Куда дальше пойдет курс в марте, как повлияет на него меньшая учетная ставка, а также чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН. ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (11-17 марта);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Информация о возможном изменении учетной ставки повлияла на курс доллара как на безналичном, так и на наличном рынках: он заметно пошел вверх.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс доллара в банках и пунктах обмена валют с понедельника по среду, 11-13 марта повысился на 45 коп. в продаже до 39 грн. и на 43 коп. по покупке, до 38,47 грн. В последний раз доллар стоил так дорого два месяца назад, 11 января.

С четверга американская валюта начала дешеветь, но ненамного: согласно 38,90 (-10 коп.) и 38,38 (-9 коп.) грн/доллар. На воскресенье, 17 марта, установился курс продажи 38,95 грн/доллар, курс покупки 38,43 грн/доллар, то есть за неделю доллар подорожал в среднем на 40 коп.

Самый низкий курс продажи составил 38,80 грн/доллар, что на 50 коп. больше, чем неделю назад, самый высокий – 39,20, это на 45 коп. больше, чем неделю назад. А самый высокий курс покупки – 38,80 грн/доллар (+60 коп. в неделю).

Курс евро рос и снижался в унисон с курсом доллара: с понедельника по среду рост с 42,15 до 42,73 грн/евро (+58 коп.) в продаже и с 41,51 до 42,01 грн/евро в покупке ( +50 коп.). С четверга по субботу – снижение до 42,66 и 41,95 грн/евро соответственно. На воскресенье, 17 марта, установился курс 42,65 грн/евро в продаже и до 42 грн/евро. В результате евровалюта за неделю подорожала на 50 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи также рос с понедельника по среду и снижался с четверга по воскресенье, но не достиг 39 грн/доллар, как на официальном рынке. Максимальный курс был 13 марта – 38,88 грн/доллар. На воскресенье курс продажи установился 38,90 грн/доллар.

Курс покупки у нелегалов всю прошлую неделю был волатильным, то есть быстро и заметно менялся каждый день, прыгая то вверх, то вниз, в зависимости от спроса и предложения. Максимальные колебания составили 88 копеек, от 37,37 до 38,25 грн/доллар. В итоге на воскресенье, 17 марта, курс покупки остановился на 38 грн/доллар.

Наличный евро у менялей то дорожал, то подешевел как в продаже, так и в покупке. В итоге за неделю курс продажи не изменился –42,65 грн/евро, курс покупки увеличился до 42,25 (+18 коп.).

Официальный курс валют, устанавливаемый Нацбанком, за прошедшую неделю также значительно повысился. С 11 по 17 марта доллар подорожал на 65 коп., до 38,79 грн/доллар, евро – на 59 коп., до 41,29 грн/евро.

В понедельник, 18 марта, регулятор установил курс доллара 38,80 грн, курс евро – 42,25 грн.

Соотношение доллар/евро не изменилось – 1,09 доллара за евро.

Снижение показателя ставки в Нацбанке объяснили усилением нескольких важных экономических факторов: это дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи. Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.

Эксперты обратили внимание на то, что валюта дорожала, несмотря на превышение предложения над спросом на межбанковском рынке.

"Очень интересная ситуация на межбанке: рост курса доллара к рекордной отметке 38,79 грн произошло на фоне превышения клиентского предложения валюты над спросом, – отметил Андрей Шевчишин. – Выходит, рост сделал банковский сектор и/или НБУ, скупая валюту. Интересно, что это произошло накануне решения по снижению ставки (неожиданной относительно прогнозов рынка) и погашению облигаций внутреннего государственного займа на крупную сумму 15,9 млрд грн".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Мнения экспертов разошлись.

Александр Охрименко назвал ситуативным повышение курса доллара в связи с изменением учетной ставки и уверен, что на текущей неделе курс пойдет вниз и может вернуться к предыдущим значениям около 38,5 грн/доллар.

"По экономической теории, учетная ставка должна быть плюс-минус 2% до уровня инфляции, или в нашем случае от 2,7% до 6,7%, но никак не 14,5% при инфляции в 4,7%. Поэтому ее влияние на курс незначительно", – аргументировал эксперт.

Олег Пендзин ожидает фиксации курса наличной гривны на нынешних значениях, то есть 38,7-39 грн/доллар в продаже и 38,3-38,5 в покупке.

Прогноз Андрея Шевчишина более пессимистический: он считает, что начинает проявляться тренд на новое подорожание доллара.

"Достигнуты более высокие значения текущего курса, если они будут зафиксированы, то это создаст потенциал для дальнейшего его роста в сторону 40 гривен за доллар. То есть не исключаю, что управляемый плавающий курс Нацбанка может постепенно повышаться. Это проявится позже, а на текущей неделе доллар будет держаться ближе к 39 грн в наличной продаже", – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

У экспертов сейчас есть разные мнения относительно выбора инвестирования свободных средств для их сохранения и получения прибыли.

"Не хочу давать навязчивых советов, но статистика НБУ говорит о том, что украинцы снова поверили в гривну, – говорит Александр Охрименко. – За февраль наблюдался значительный приток гривневых депозитов в банковскую систему, дополнительно 17 млрд грн. Это движение средств контрастирует с январем, когда население забрало из банков 19 млрд грн гривневых депозитов, т.е. валютных вкладов как инструмента хранения капитала".

С ним согласен и Олег Пендзин, уточнивший, что с точки зрения надежности преимущество краткосрочные, на три месяца, гривневые депозиты – гарантированный и достаточно надежный способ иметь прибыль.

"Три месяца – срок, на который со значительной достоверностью прогнозируется развитие событий в банковском секторе", – аргументировал Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин не исключает, что события на межбанковском рынке (рост курса доллара при превышении предложения валюты над спросом) могут сигнализировать о том, что Нацбанк начинает медленно девальвировать гривну. И потому покупка валюты сейчас имеет смысл.

"Если у вас уже есть гривневые депозиты, пусть будут. Но на длительную перспективу лучше купить доллары или евро", — считает Андрей Шевчишин.

Также эксперты по-прежнему не советуют продавать валюту без крайней необходимости.

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