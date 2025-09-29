Курс валют в Украине: доллар стремительно дорожает, покупать или продавать – что советуют эксперты

Курс доллара пошел вверх / © ТСН.ua

Курс валют в Украине быстро меняется: "штормит" курсы как доллара, так и евро. Дешевевший доллар снова пошел вверх, а евро, наоборот, стоит сейчас значительно меньше, чем неделю назад.

Почему начались валютные "ралли", чего ожидать от курсов двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 29 сентября по 5 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар начал дорожать с понедельника, 22 сентября. За неделю его средний курс постепенно поднялся до 41,70 грн/доллар в продаже (+22 коп.) и до 41,25 в покупке (+25 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара была 41,90 грн (+15 коп. за неделю), самая низкая – 41,49 грн/доллар (+24 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,40 грн. (+20 коп.).

Средний курс наличного евро пошел вверх. Во вторник, 23 сентября, он, как и неделей ранее, пересек в продаже отметку в 49 грн за единицу – 49,1 грн/евро (+20 коп.). Но потом тренд сменился нисходящим и на воскресенье, 28 сентября, все вернулось на круги своя: 48,92 грн/евро в продаже, это +2 коп. через неделю, в рамках статистической погрешности. Курс покупки поднялся 23 сентября до 48,46 грн/евро (+19 коп.), однако снова пошел вниз и на 28 сентября остановился на 48,26 (-1 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи евро была 49,50 грн (+15 коп. за неделю), самая низкая – 48,70 грн (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,65 грн/евро (+15 коп.).

За сентябрь (на 29.09.25) наличный доллар подорожал в среднем на 10 коп. в продаже и на 15 коп. в покупке, наличный евро – соответственно на 20 коп. и 22 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара постоянно рос и на четверг, 25 сентября, достиг недельного максимума – 41,45 грн/доллар (+20). В дальнейшем тренд сменился нисходящим и по состоянию на воскресенье, 28 сентября, было 41,43 грн/доллар, или +17 коп. через неделю. Курс покупки за неделю плавно вырос на 15 коп. до 41,40 грн/доллар.

Средний курс продажи евро у нелегалов в течение недели то рос, до снижался. Максимум был в четверг, 25 сентября – 48,91 грн/евро в продаже и 48,89 в покупке, минимум – в понедельник, 22 сентября: 48,70 грн/евро в продаже и 48,65 в покупке. На воскресенье, 28 сентября, курсы были соответственно 48,90 (+20 коп. в неделю) и 48,80 грн/евро (+15 коп.).

Национальный банк всю прошлую неделю ослаблял гривну к доллару. По состоянию на понедельник, 29 сентября, официальный курс вырос за неделю на 23 коп. до 41,48 грн/доллар. Официальный курс евро в течение недели менялся разнонаправленно в коридоре от 48,42 до 48,80 грн/евро. Однако на 29 сентября изменения оказались минимальными – 48,41 грн/евро или минус 1 коп. через неделю.

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.

За сентябрь (на 29.09.25) официальный курс доллара вырос на 22 коп., официальный курс евро – на 21 коп.

Андрей Шевчишин сообщил, что тренд курсов на неделе развернулся и пошел вверх. На безналичном валютном рынке преодолена планка в 41,50 грн/доллар в продаже, хотя в середине сентября доллар торговался на 30 коп. дешевле. За ним подтянулся и наличный рынок.

“Спрос на валюту на межбанке растет быстрее предложения, потому что увеличивается закупка критического импорта, прежде всего газа к отопительному сезону, – анализирует Андрей Шевчишин. – На наличном рынке предложение валюты со стороны банков повысилось, но курс тоже идет вверх вслед за межбанковским рынком”.

Андрей Забловский говорит, что давление на гривну медленно, но постоянно усиливается.

“Девальвационные ожидания на текущий год, заложенные правительством, бизнесом и населением, постепенно реализуются, поэтому гривня дешевеет. Нацбанк не отказывается от политики управляемой гибкости курса, который он положил начало в октябре 2023 года, но постепенно увеличивает коридор его колебаний. Наличный рынок реагирует на это как начавшаяся девальвация гривни сигнал, поэтому спрос на валюту растет, доллар дорожает. Однако регулятор пока не допускает значительного и быстрого увеличения курса доллара, удовлетворяет избыточный спрос на валюту за счет золотовалютных резервов”, – пояснил Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Олег Пендзин не видит неожиданностей на валютном рынке Украины и не прогнозирует их в ближайшее время.

“Сейчас ситуация с курсом гривны под контролем Нацбанка, а там, думаю, будут ждать, пока будет принят закон о государственном бюджете на 2026 год, – анализирует Олег Пендзин. – Пока основная проблема – поиск отсутствующих источников финансирования. Только после того, как будет утверждена главная смета страны, НБУ может изменить политику курсообразования. Как она окажется, зависит от того, будет ли достаточным макроэкономическое финансирование на 2026 год. Поэтому на этой неделе увидим уже привычное колебание курса доллара вверх-вниз в пределах 15-20 коп. То есть максимальный курс будет не выше 41,9 грн/доллар”.

По мнению Андрея Шевчишина, Нацбак уже начал экономить золотовалютные резервы, так что эксперт прогнозирует дальнейшее плавное подорожание доллара.

“В начале прошлой недели регулятор сообщил о росте рисков для курса гривны в связи с снижением экспорта и увеличением импорта, указав, что этот тренд долговременный, – отметил Андрей Шевчишин. – И с понедельника, 22 сентября, видим ослабление гривны. Считаю, что гривна будет дешеветь и на текущей неделе, постепенно приближаясь к 42 грн/доллар”.

Недельный прогноз Андрея Забловского таков: “Давление на гривну будет продолжаться, курсовой коридор колебаний на межбанке расширится с 41,3-41,5 до 41,3-41,7 грн/доллар, наличный доллар вплотную приблизится к 42 грн в продаже”.

Эксперт добавил, что он не ожидает стремительного обесценивания гривны. Однако макроэкономические проблемы, в частности, необходимость увеличения ассигнований на оборону еще в этом году и неопределенность с тем, где взять средства для выполнения госбюджета по доходам в следующем году объективно приводят к ее постепенной девальвации.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин советует в ближайшие два месяца осторожно инвестировать в гривневые инструменты. А именно: не продлевать длительные, на полгода и более, гривневые депозиты и не открывать новые, за исключением краткосрочных, сроком действия на 1 месяц, временно не покупать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

“Будет ли вскоре выгодно инвестировать в валюту – сказать сложно, пока не получим закон о госбюджете. От покупки валюты лучше удержаться, альтернатива свободным средствам – гривневые вклады на месяц в надежном банке под любые проценты”, – считает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин пессимистический: доллар рано или поздно заметно подорожает. Поэтому не нужно ждать до последнего, а регулярно вкладывать свободные денежные средства в валюту. Лучше в доллары, потому что евро, по его оценке, в 2026 году ослабнет.

“Среднегодовой курс доллара в госбюджете на 2026 год заложен 46,7 грн, рост на 10,5%, это примерно равняется доходности по гривневым депозитам после выплаты налогов, – подсчитал Андрей Шевчишин. – Гривневые ОВГЗ могут принести прибыль до 15% годовых, но рядовые украинцы покупают их мало”.

Андрей Забловский привел статистику НБУ, из которой видно, что соотечественники снова предпочитают наличный доллар, а не евро.

“По последним данным на начало сентября коммерческие банки завезли в Украину 420 млн долларов и 213 млн евро, то есть преимущество почти два к одному в пользу доллара, – анализирует эксперт. – В июле долларов было завезено на 8% меньше, чем евро, потому что евро дорожал и спрос сограждан на него рос. Но, как видим, этот тренд оказался кратковременным. На мой взгляд, низкая финансовая грамотность значительной части населения не позволяет зарабатывать "на деньгах" по максимуму. Сейчас можно покупать в "стратегическом запасе" валюту, а в гривну вкладываться с осторожностью, небольшими суммами и на короткий срок”.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.