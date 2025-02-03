Курс валют в Украине: доллар стремительно летит вниз – так дешево давно не было, покупать или продавать

Гривна продолжает "отвоевывать" у доллара потерянные позиции и делает это довольно быстро: за последнюю неделю января американская валюта так подешевела, что к курсу 42 гривны за один наличный доллар осталось совсем немного.

Почему нисходящий тренд продолжает набирать силу, чего ожидать от курса в первую неделю февраля, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 3 по 9 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на неделе с 27 января по 2 февраля средний курс наличного доллара продержался стабильным – 42,30 грн/доллар в продаже и 41,75 в покупке – всего три дня, до среды, 29 января. В дальнейшем курс пошел вниз и на воскресенье, 2 февраля, упал до 42,15 (-15 коп. за неделю) и 41,60 (также -15 коп. за неделю) грн./доллар соответственно.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,35 грн (-20 коп. за неделю), самая низкая – 41,86 грн/доллар (-32 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,80 грн (-25 коп.).

За январь наличный доллар в продаже сначала подорожал на 55 коп., достигнув 43 грн за единицу, затем подешевел на 91 коп. Курс покупки по состоянию на 12 января вырос на 47 коп., до 42,25 грн/доллар, а к концу месяца снизился на 70 коп. до 41,54. В итоге доллар за январь подешевел в продаже на 40 коп., в покупке – на 25 коп.

Наличный евро всю прошлую неделю подешевел. На воскресенье, 2 февраля, курс снизился до 43,85 (-55 коп. за неделю) и 43,30 (-41 коп. за неделю) грн/евро соответственно в продаже и покупке, то есть вернулся к значениям, которые были 26 января. А за весь январь евровалюта подешевела в продаже на 35 коп., в покупке – на 20 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, за неделю с 27 января по 2 февраля курс доллара в продаже упал ниже 42 грн – в среднем до 41,93 грн/доллар (-40 коп.). Курс покупки составил 41,90 грн (-30 коп.). По мнению экспертов, нелегальный рынок почти замер, потому что клиенты не хотят сдавать валюту дешево, а менялы в условиях неопределенности не покупают ее дорого.

Евровалюта после колебаний ее курса в январе три недели подряд наконец-то "определилась": курс быстро пошел вниз. Если 27 января в продаже в менял было в среднем 44,52 грн/евро, то 2 февраля всего 44,02 (-50 коп.). В покупке евро подешевел с 44,15 до 43,75 грн за единицу (-40 коп.)

Нацбанк за рабочую неделю укрепил гривну к доллару еще на 11 коп., до 41,82 грн/доллар. А всего за январь официальный курс гривны к доллару укрепился на 21 коп., 1 января было 42,03 грн/доллар, а 31-го – 41,82. В феврале регулятор продолжил курс на ревальвацию гривны: на понедельник, 3 февраля, официальный курс установлен на уровне 41,73 грн/доллар (-9 коп. или на 30 коп. с начала года).

Официальный курс евро на прошлой неделе менялся разнонаправленно, колебания были в пределах 60 коп., от 43,51 до 44,15 грн/евро, это больше чем неделей ранее. Всего за январь официальный курс гривны к евро укрепился на 18 коп., 1 января было 43,69 грн/евро, а 31-го – 43,51. На 3 февраля регулятор установил курс 43,32 грн/евро (-60 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,05 до 1,04 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что на межбанковском рынке продолжается тенденция роста предложения валюты и стабилизация спроса.

"Предложение валюты увеличилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей, – уточнил Андрей Шевчишин. – На наличном рынке снижение спроса изменилось на его рост, одно предложение валюты выросло больше. Еще одним фактором снижения курса стало недавнее погашение валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 350 млн долларов, то есть рынок на прошлой неделе ожидал дополнительных поступлений валюты и, как следствие, снижение курса, поэтому покупка была неактивной".

Олег Пендзин добавил, что Нацбанк, который, как известно, является главным игроком на межбанковском рынке, усиленно демонстрирует, как фактор недавнего повышения им учетной ставки (процента, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки – Авт.), хорошо влияет на укрепление гривны. Именно этим, по его мнению, объясняется то, что доллар продолжает дешеветь.

Чего ждать от курса валют

Эксперты сошлись во мнении, что низкий курс доллара достиг дна и теперь будет только расти.

"На наличном рынке доллар не пересечет отметку в 42 грн в продаже, на текущей неделе будет средний курс в коридоре 42-42,10 грн/доллар. Возможно, курс ненадолго остановится и пойдет вверх, потому что на середину нынешнего года он должен достичь 44 грн /доллар и выше", – считает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также согласен, что доллару дешеветь дальше уже некуда.

"На текущей неделе погашений валютных ОВГЗ не будет, Минфин, по инсайдерской информации, валюту тоже не будет продавать, то есть предложение на безналичном рынке вряд ли увеличится, – анализирует Андрей Шевчишин. – А вот спрос будет расти благодаря увеличению импорта энергоносителей, потому что, по прогнозам синоптиков, возвращаются морозы, газа для отопления потребуется больше, а в украинских газохранилищах его запасы уже невелики. Очевидно, что высший курс на межбанке потянет за собой и наличный рынок, тренд сменится восходящим и снова начнет приближаться к 42,5 грн/доллар в продаже".

Андрей Забловский признал, что потенциал ревальвации, то есть укрепление гривны, был недооценен.

"Ожидалось, что гривна больше не будет дорожать, – считает Андрей Забловский. – Но благодаря таким действиям Нацбанка как повышение учетной ставки и значительная продажа валюты, а также таким факторам, как рост на конец января предложения валюты и уменьшение спроса на нее, курс на межбанке постепенно опустился ниже 42 грн/доллар. В последний рабочий день на прошлой неделе курс еще упал на 12 коп. по сравнению с четвергом: до 41,65-41,69 грн/доллар (покупка-продажа). Теперь начнется обратный процесс. На неделе не будет скачка курса вверх, в частности, наличный доллар может подорожать в пределах 10 копеек как в продаже, так и в покупке. Но в целом неделя пройдет спокойно".

Продавать или покупать валюту

Два эксперта пришли к выводу, что сейчас стоит покупать валюту, потому что дешевле уже не будет.

Андрей Шевчишин говорит, что на следующей неделе удачное время покупать наличные доллары и евро, потому что такого благоприятного момента может в дальнейшем и не быть, курс пойдет вверх. Впрочем, он уточнил: вложения в валюту – это на перспективу, на год-два, а быстрый и высокий заработок за счет процентов – до 17% годовых – пока дадут только гривневые ОВГЗ.

Андрей Забловский также считает, что курсы доллара и евро сейчас на минимуме, поэтому покупка будет выгодна.

Но эксперт подчеркнул: покупка сейчас дешевой валюты не самоцель.

"Если купить сейчас 200-300 долларов впрок и забыть о них надолго — это одно дело, — считает эксперт. — Если речь идет о покупке 2-3 тысяч долларов, то выгоднее приобрести не валюту, а краткосрочные гривневые ОВГЗ. Три месяца будете заметна прибыль, свыше 4% от вложенной суммы.

Олег Пендзин отметил, что доходность гривневых инвестиционных инструментов еще возросла, потому что доллар подешевел, а проценты по ОВГЗ увеличились в среднем с 16% до 17% годовых. Банки также подняли или готовятся поднять проценты по гривневым депозитам. Поэтому он советует не экспериментировать с инвестициями в доллар, курс которого в последнее время колеблется вверх, вниз, а положиться на гривну. Но есть один нюанс: неожиданностей точно не будет только с краткосрочными депозитами или ОВГЗ, то есть с такими, чей срок действия не превышает трех месяцев.

"Во время войны три месяца — это реально прогнозируемый период времени относительно возможных изменений на финансовом рынке или их отсутствия. А в ближайшие 90-100 дней не усматривается каких-либо кардинальных потрясений, которые могут обрушить курс гривны", — пояснил Олег Пендзин.

А вот продавать валюту без крайней необходимости не стоит, потому что курс низкий, считают специалисты. Если есть возможность, стоит подождать, так как вскоре будет дороже.

Читайте также:

Вернется ли курс доллара в Украине до 20 или 30 гривен: ответ экономиста

В феврале для части украинцев будет действовать новый тариф на свет: сколько придется платить

Зачем России Днепропетровская область: офицер ВСУ сделал неожиданное заявление