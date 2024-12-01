Курс валют в Украине: доллар стремительно рванул вверх – когда прекратится подорожание

Стабильность на валютном рынке Украины закончилась – с понедельника, 25 ноября, курс доллара начал быстро расти. До субботы, 30 ноября, средний курс продажи наличных почти дошел до 42 гривен и затормозил, не преодолев эту отметку.

Чего ожидать от курса на следующей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, об этом читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на следующей неделе (2-8 декабря);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за пять дней с 25 по 29 ноября, наличный доллар постоянно дорожал как в продаже, так и в покупке. Средний курс повысился в соответствии с 41,94 (+28 коп.) и 41,40 грн/доллар (+24 коп.) и остановился, не преодолев отметку в 42 грн. Впрочем, отдельные банки и ПОВы (пункты обмена валют) продавали доллары по 42 грн и выше. В дальнейшем курс продаж несколько снизился, в воскресенье, 1 декабря, он составлял 41,91 грн/доллар, курс покупки не изменился. В результате за ноябрь наличный доллар подорожал на 35 коп. в продаже и на 37 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,05 грн (+25 коп. за неделю), самая низкая – 41,74 грн/доллар (+24 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,67 грн (+22 коп.).

Курс наличного евро также плавно пошел вверх, превысив отметку в 44 грн в продаже и на выходных остановился на уровне 44,40 в продаже (+47 коп.) и 43,3 в покупке (+53 коп.). Однако за ноябрь евровалюта обесценилась в среднем на 1,25 грн в продаже, и на 1,15 грн в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в понедельник, 25 ноября, быстро пошел вверх в продаже и медленнее – в покупке. Курс продаж достиг максимума в 41,82 грн (+25 коп.) в среду, 27 ноября, и пошел вниз, но незначительно.

В воскресенье, 1 декабря, менялы продавали доллар по 41,76 грн. за единицу. Курс покупки повысился к субботе, 30 ноября, на 12 коп. до 41,70 грн/доллар, а в воскресенье, 1 декабря, снизился до 41,55 грн (+1 коп. за неделю).

Евро с понедельника, 25 ноября, по воскресенью, 1 декабря, подорожал у нелегалов в продаже до 44,37 грн/евро (+70 коп.) и до 44,07 в покупке (+62 коп.). При этом спрэд, то есть разница между курсами продаж и покупки, уменьшился в среду до минимума – с 20 до 5 коп., а на конец недели снова увеличился до 30 коп. Это указывало на то, что менялы не ожидают дальнейшего подорожания евро и поэтому пытаются купить его дешево.

Нацбанк в течение недели достаточно быстро снижал курс гривны как к доллару, так и к евро, дважды перекрыв предыдущие исторические максимумы. В итоге за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, гривна потеряла к доллару 28 коп. (курс снизился до 41,60 грн/доллар), к евро – 87 коп. (до 43,86 грн/евро).

В понедельник, 2 декабря, регулятор оставил официальные курсы доллара и евро без изменений.

Всего за ноябрь гривна по официальному курсу подешевела к доллару на 38 коп., к евро, напротив, подорожала на 1,01 грн за счет снижения котировок пары доллар/евро.

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю с 1,04 до 1,05 доллара за евро.

Андрей Шевчишин объяснил, что на прошлой неделе против гривни действовало несколько факторов. Прежде всего Нацбанк снизил продажу валюты на межбанковском рынке, а спрос на валюту заметно превысил предложение, поэтому курс продажи пошел вверх. Второй фактор – население снова начало активнее покупать наличную валюту, третий – спекулятивный, вызванный определенными паническими настроениями в связи с усилением обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и поэтому более жестким графиком отключений тока.

Андрей Забловский, впрочем, отметил, что к концу недели регулятор "нажал на тормоза" девальвации, увеличив продажу валюты на межбанке. В итоге перед выходными наличный курс остановился, не достигнув 42 грн/доллар.

Чего ждать от курса валют на следующей неделе

Эксперты считают, что решение Нацбанка о девальвации оказалось несколько неожиданным, потому что ожидалось, что регулятор начнет ослаблять гривну в декабре, а не в конце ноября. Их прогнозы на следующую неделю не совпадают, однако все трое подчеркнули: текущая девальвация контролируется и об обвале гривны до 45 грн/доллар и ниже речь не идет.

Андрей Забловский наиболее оптимистичен: по его мнению, Нацбанк в первой неделе декабря остановит курс гривны на достигнутых значениях.

"Началась предполагаемая "ползучая" девальвация под контролем НБУ, регулятор повысил верхний предел коридора колебаний курса, – констатировал Андрей Забловский. – Но маловероятно, что на текущей неделе доллар и дальше будет дорожать, потому что Нацбанк не заинтересован в шоковой девальвации и имеет все возможности, чтобы ее не допустить. Будем следить за развитием ситуации, потому что в НБУ традиционно не комментируют свою курсовую политику".

Андрей Шевчишин считает, что на следующей неделе средняя цена наличного доллара может превысить 42 грн.

"Регулятор своими действиями дал понять: на межбанке верхний предел курса продажи – 41,80 грн/доллар, думаю, что он будет достигнут. Добавляем еще 50 коп. и имеем максимальный средний курс легального наличного рынка 43,30 грн/доллар, – уточнил Андрей Шевчишин. – Валюта в банках и ПОВах будет, она за ноябрь завезена банками в рекордных объемах".

По прогнозу Олега Пендзина, начало декабря принесет рост курса около 42 грн/доллар на безналичном рынке, а курс на наличном рынке будет колебаться от 41,8 до 42,3 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин говорит, что наличную валюту стоит купить, пока она не подорожала еще больше.

"В декабре и возможно, в январе будет продолжаться постепенный рост курса до 43 грн/доллар, поэтому есть смысл сейчас запастись долларами и евро и даже заработать на их продаже через определенный не очень долгий промежуток времени", – аргументировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин уверен, что нынешнее незначительное удорожание доллара не повлияло на возможность зарабатывать на гривне тем, кто на ней зарабатывал: это банковские депозиты сроком не дольше шести месяцев и гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком действия 3-6 месяцев.

"К сожалению, гривневые депозиты, срок действия которых истекает в декабре и позже, стали с 1 декабря менее выгодными, потому что начал действовать закон об изменениях в налогообложении, в частности, увеличен военный сбор с 1,5% до 5%, – подчеркнул Олег Пендзин. – Теперь из прибыли по вкладам придется отдать государству не 19,5% налога, а 23%, то есть не 19,5 коп., а 23 коп. с каждой гривны Например, гривневый депозит в 12% годовых до сих пор приносил ежемесячно 80,5 грн чистой прибыли, а с 1 декабря – лишь 77 грн. – с 15% до 14% годовых, но прибыль по-прежнему не облагается налогами. наличный доллар по 41,8-42 грн, а через полгода продать по 43 грн, то получите доход 4,8-5,7% годовых в пересчете".

Андрей Забловский согласен, что вкладывать в государственные ценные бумаги как гривневые, так и валютные достаточно выгодно. Но эксперт подчеркнул: подавляющее большинство соотечественников не углубляется в математические расчеты, а ищет простые и понятные решения относительно того, как сохранить сбережения в условиях дешевеющей гривны.

"Самое очевидное — купить наличные доллары, так у нас сложилось традиционно, — констатировал Андрей Забловский. — Как вариант — размещение их на валютных депозитах, хотя валютные ОВГЗ более доходны. Добавлю, что диверсификация сбережений в пропорции 60% — валюта, 40% — гривна остается актуальной".

Эксперты также подчеркнули, что продавать наличную валюту, когда курс растет, нецелесообразно без крайней необходимости.

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