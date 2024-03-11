Курс валют в Украине: доллар "ушел в плавание" – как этим воспользоваться при его покупке или продаже

С наступлением весны изменилась ситуация на валютном рынке Украины: длительные периоды роста и снижения курса превратились в быстротечные, когда курс день-два растет, затем снижается и снова наоборот. Образно говоря, доллар "ушел в плавание".

Почему так случилось, как использовать новый тренд себе на выгоду, а также чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (11-17 марта);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс доллара в банках и пунктах обмена валют колебался на прошлой неделе то вверх, то вниз, как это было неделей ранее, но эти колебания оказались не столь значительными. С понедельника по среду курс вырос с 38,60 до 38,68 грн/доллар, а за четверг-субботу снизился до 38,50, то есть в итоге минус 10 коп. через неделю. Курс покупки изменялся синхронно с 38,10 до 38,25 грн/доллар, затем до 38,05. На воскресенье, 10 марта, установился курс продажи 38,55 грн/доллар, курс покупки 38,05 грн/доллар., то есть за неделю доллар подешевел в среднем на 14 коп.

Самый низкий курс продаж составил 38,30 грн/доллар, это на 20 коп. меньше, неделю назад, самый высокий – 38,75, это на 5 коп. больше, чем неделю назад. А самый высокий курс покупки – 38,20 грн/доллар (-20 коп. в неделю).

А вот евро всю неделю дорожал, как в продаже, так и в покупке, спред, то есть разница между курсами купли и продажи оставалась почти неизменной – 70-72 коп. В результате евровалюта на воскресенье, 10 марта, подорожала на 30 коп.: до 42,20 грн/евро в продаже и до 41,50 в покупке, это столько же, как две недели назад.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, тренды курсов продаж и покупки доллара были диаметрально противоположными. В продаже средний курс всю неделю находился в коридоре 38,50-38,55 грн/доллар. А вот курс покупки то стремительно снижался, это указывало на уменьшение спроса на валюту как у покупателей, так и у менялей, так же стремительно рос. Через неделю он колебался от 37 до 38 грн/доллар. В итоге на воскресенье, 10 марта, зафиксирован курс покупки 38,10 грн/доллар.

Наличный евро у нелегалов дорожал как в продаже, так и в покупке. За неделю курс продаж увеличился до 42,10 грн/евро (+20 коп.), курс покупки – до 41,90 (+32 коп.)

Официальный курс валют, в отличие от длительного предыдущего достаточно спокойного периода, всю прошлую неделю был волатильным, то есть быстро и заметно менялся, прыгая то вверх, то вниз. Максимальные колебания для доллара составили 31 коп. – от 38,27 грн/доллар в среду до 38,08 в пятницу, для евро – 39 коп., от 41,26 грн/евро в понедельник до 41,65 в пятницу.

На понедельник, 4 марта, регулятор снова увеличил официальные курсы как доллара, так и евро: до 38,14 грн/доллар (+2 коп. за неделю) и 41,70 грн/евро (+44 коп. за неделю).

Очевидно, что это изменило соотношение доллар/евро в пользу евро: 1,08 доллара за евро стало 1,09.

Эксперты говорят, что колебания курса были сугубо рыночными, Нацбанк практически не вмешивался в торги межбанковского рынка.

"Всю неделю сохранялся устойчивый профицит безналичной валюты, однако, несмотря на это, курс колебался вверх-вниз, потому что продавцы не всегда хотели продавать дешево, а покупатели – покупать дорого", – объяснил Александр Охрименко.

По мнению Андрея Шевчишина, Нацбанк показал на практике анонсированный им ранее переход к политике заметных ежедневных колебаний курса, позволяя рынку самому установить равновесие, а не добиваться ее продажей валюты из резервов.

"Активность на рынке на средних уровнях, но колебания достаточно значительны, – анализирует Андрей Шевчишин. – Сохраняю мнение, что НБУ даже выгодна такая ситуация, потому что показывает: не надо ждать и держать валюту, продавайте изо дня в день, потому что не угадаете, что далее. Единственное, что показал регулятор – сейчас нижний предел колебаний доллара составляет 38 грн ”.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе колебания курса продолжатся, но Нацбанк по-прежнему будет держать ситуацию под контролем.

"Курс будет находиться в том же коридоре, как и сейчас, небольшие колебания вверх будут иметь ситуативный характер", — говорит Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также считает, что текущая неделя будет похожа на предыдущую: сохранятся небольшие, на 15-20 коп. вверх-вниз, колебания курса как на безналичном, так и на наличном рынках. То есть купить доллар можно будет от 38,30–38,50 грн до 38,50–38,70, продать от 37,80–38 до 38–38,20 грн/доллар.

Но эксперт напомнил: на текущей неделе НБУ будет принимать решение по учетной ставке (процент, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки – Авт.).

"Вероятнее всего, что учетная ставка, которая сейчас составляет 15% годовых, таковой и останется, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Но рынок ожидает разъяснения регулятора, которые могут значительнее повлиять на курс в ту или иную сторону".

Александр Охрименко подчеркнул, что украинцы стали меньше покупать валюты.

"В феврале население купило наличные на 1,85 млрд долларов в эквиваленте, продало 1,12 млрд, разница в 733 млн долларов. В январе купили больше на 855 млн долларов чем продали, это рекорд. То есть спрос уменьшается, а это сдерживает наличный курс и даже можно ожидать его понижения на текущей неделе", – уверен Александр Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему не советуют продавать валюту без крайней необходимости. А вот относительно целесообразности ее покупки мнения разные.

Олег Пендзин считает, что для рядовых граждан краткосрочные, на три месяца, гривневые депозиты – гарантированный и достаточно надежный способ получить прибыль.

"Три месяца – срок, на который со значительной достоверностью прогнозируется развитие событий в банковском секторе, – аргументировал Олег Пендзин. – На долларовых спекуляциях, то есть купить доллар дешевле, а затем продать его дороже, сейчас заработать невозможно".

Андрей Шевчишин предлагает диверсифицировать (распределить) "лишние средства" между гривной и валютой. Часть гривневых сбережений можно положить на депозит, чтобы иметь небольшие стабильные доходы ежемесячно, а часть потратить на покупку валюты, которая сбережет их от инфляции и всегда будет под рукой.

"Ликвидность доллара, то есть возможность, при необходимости, быстро и законно обменять его на гривны, высока, – напомнил эксперт. – А сейчас сложилась интересная ситуация: колебания курса имеют определенную периодичность. То есть если курс в банках или обменных пунктах падает день-два подряд", есть высокая вероятность, что на третий день он пойдет вверх, а это значит, что выгоднее покупать доллар сегодня, а не завтра и наоборот, продавать завтра или послезавтра, потому что он будет дороже. сейчас не продавать, а накапливать".

Тем, кто инвестирует в валюту, Александр Охрименко предлагает покупать не доллары, а евро.

"На днях центробанк Евросоюза оставил неизменной учетную ставку в евро. Это, по мнению макроэкономистов, означает, что в Европе верят в подорожание евро к доллару. Поэтому евро в среднесрочной перспективе будет более выгодным, чем доллар для сохранения средств", – аргументировал эксперт.

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