Курс валют в Украине: доллар уже дороже 38 гривен – чего ожидать на Новый год

Чего ждать от курса валют на этой неделе – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Курс валют в Украине продолжает качать. Так, валюта стремительно дорожает – на прошлой неделе курс наличного доллара пересек границу 38 грн и продолжил расти. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк перестал активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.

Чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе, с 25 по 31 декабря;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Медленный восходящий тренд курса валюты, начавшийся еще 11 декабря, через неделю существенно ускорился. Если с 11 по 17 декабря наличный доллар подорожал на 15 коп., достигнув в продаже 37,60 грн/доллар, то за следующие 7 дней – сразу на 60 коп. и дошел до 38,20 грн/доллар. То есть темп роста курса ускорился в четыре раза.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на воскресенье, 24 декабря, средний курс продажи наличного доллара в банках и обменных пунктах составил 38,20 грн/доллар, курс покупки – 37,65 грн/доллар (+50 коп.), что, кстати, превысило 5 коп. курс продажи утром 18 декабря. Курс наличного евро на "белом" рынке также неуклонно рос как в продаже, так и в покупке. На 24 декабря один евро стоил в продаже 42,00 грн (+90 коп.), в покупке – 41,30 грн (+80 коп.).

По данным мониторинга ТСН.ua банков и обменных пунктов Киева, валюта в кассах банков и в обменниках была, но не везде, а в основном там, где курс продажи был выше среднего, а именно: 38,30-38,50 грн/ доллар и 42,10–42,30 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара рос с понедельника, 18 декабря, по четверг, 21 декабря, достигнув в продаже 38,23 грн/доллар (+83 коп.), в покупке 38,04 грн/доллар (+58 коп.). В пятницу, 22 декабря, курс снизился с 38,00 и 37,42 грн/доллар. Это, а также расширение спреда, то есть разницы между курсами продаж и покупки, с 19 коп. до 58 коп., говорило о том, что "потолок" курса якобы достигнут. Однако в воскресенье, 24 декабря, курс снова медленно пошел вверх и установился 38,03 грн/доллар в продаже и 37,44 в покупке.

Средний курс евро также рос с понедельника по четверг и снизился в пятницу. В итоге к концу рабочей недели один евро меняли предлагали по 41,86 грн (+90 коп.), покупали по 41,52 грн (+64 коп.). На воскресенье, 24 декабря, курс установился 41,90 грн/евро и продажи и 41,67 в покупке, то есть по евровалюте также есть незначительный восходящий тренд.

Нацбанк продолжил девальвацию гривны. За неделю, с 18 по 24 декабря, официальный курс доллара вырос с 37,02 до 37,60 грн (+58 коп.), курс евро – с 40,51 до 41,28 грн (+77 коп.). Впрочем, на понедельник, 25 декабря, регулятор немного укрепил гривну по отношению к доллару, установив курс 37,55 грн/доллар, чем дал понять, что оснований для паники нет. А вот евро еще подорожал, курс был установлен 41,38 грн/евро (+10 коп.).

Соотношение доллара к евро составило 1,10, это столько же, как и на прошлой неделе.

Эксперты уверены, что оснований для паники пока нет.

"Ситуация понятна: Нацбанк к концу года наконец согласился с Минфином, что в условиях задержки на неопределенное время финансовой помощи от США и ЕС, каждая лишняя копейка обменного курса важна для наполнения государственного бюджета, – разъяснил Олег Пендзин. – Именно поэтому девальвация гривны ускорилась, но волноваться нечего, обвала курса не ждем”.

Александр Охрименко добавил, что в процентах нынешняя девальвация гривни незначительна: за декабрь нацвалюта обесценилась менее чем на 2%.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты расходятся в прогнозах: Андрей Шевчишин и Олег Пендзин говорят, что девальвация гривны в предновогоднюю неделю продолжится, а Александр Охрименко – что остановится.

Охрименко аргументирует свой прогноз тем, что, по данным НБУ, сейчас физические лица больше продают валюты, чем покупают, потому что тратят заначки на подготовку к праздникам. Поэтому в краткосрочной перспективе – неделя перед Новым годом и неделя после него, девальвация наличной гривны остановится из-за "мертвого" сезона. Однако курс все равно не будет ниже 38 грн/доллар.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин, напротив, ожидают на текущей неделе дальнейшего обесценивания гривны. По их мнению, был лишь вопрос времени, когда Нацбанк, отвечающий за скорость и темпы снижения курса гривны, примет такое решение. Важным фактором ускорения девальвации гривни стало то, что за прошедшую неделю на межбанковском рынке значительно вырос спрос на валюту.

"Из-за задержки помощи Запада, украинские власти перешли к плану Б, чтобы увеличить таможенные поступления в госбюджет из-за девальвационной тенденции, – анализирует Андрей Шевчишин. – Ситуация развивается в сторону ослабления гривны. Очевидно, что Нацбанк будет беречь резервы, поэтому курс снижается. ненамного: курс на межбанковском рынке может вырасти до 38 грн/доллар, на наличном – до 38,5 грн. Но мы уже видели 42 грн/доллар, поэтому это не рекорд".

Олег Пендзин более пессимистический.

"У нас будет дальнейший восходящий тренд, наличный курс будет держаться до конца года в коридоре 38,2-38,5 грн/доллар, возможно, дойдет даже до 39 грн", – уточнил он.

Продавать или покупать валюту

Тем, кто держит сбережения на гривневых депозитах, Олег Пендзин советует не паниковать из-за того, что началось заметное подорожание доллара. Эксперт подсчитал: гривневые вклады останутся выгоднее долларовых наличных, пока курс не превысит 40 грн/доллар.

"Такой значительной девальвации я не ожидаю не только в декабре, но и в январе, хотя медленное обесценение гривны в следующем году продолжится, – уверен Олег Пендзин. – Но если ваш гривневый депозит вскоре закончится, стоит забрать вклад и проценты наличными. Если эти средства не планируется тратить в ближайшие 3-4 месяца, на них можно приобрести безналичные доллары по выгодному курсу (курс НБУ плюс комиссия банка, теперь это около 38 грн/доллар) и оставить их на трехмесячном валютном депозите.

Александр Охрименко не советует сейчас продавать валюту без крайней нужды и советует покупать ее, если это инвестиции на долгосрочную перспективу, не меньше года. Эксперт напомнил: в декабре 2022 года наличный доллар стоил в продаже 40,8 грн, то есть те, кто тогда его покупали, потому что рассчитывали заработать, наоборот, потеряли за год около 3 грн на каждом долларе.

"Сейчас ситуация иная, имеем значительные девальвационные ожидания, поэтому покупка доллара сегодня может через год принести заметную прибыль", – подытожил Охрименко.

Андрей Шевчишин уверен: лучше заплатить чуть больше, но приобрести сейчас не безналичные, а наличные доллары или евро и держать их не в банке, а под матрасом.

"Действительно, есть определенный риск потери накопленного из-за возможной кражи, зато деньги всегда под рукой. И, конечно, лучше держать всю сумму сбережений не вместе, а рассредоточить ее в нескольких надежных местах", — добавил Андрей Шевчишин.

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