Курс валют в Украине: доллар уже превысил отметку в 45 гривен, эксперты поразили своим прогнозом

В Украине растет стоимость иностранной валюты

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Доллар по 45 грн за единицу — уже реальность. После двух недель стабильности американская валюта 9 июня нанесла неожиданный удар по гривне, средний курс продажи наличных подскочил сразу на 70 коп., достигнув 45,23 грн/доллар. Вместе с долларом подорожал и евро, заметно превысив в продаже отметку в 52 грн за единицу. К 15 июня ситуация стабилизировалась.

Стоит ли ожидать повторного удара и дальнейшей девальвации гривны, или курс остановится на новых отметках, что сейчас выгоднее: доллар, евро или есть другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на валютном рынке;

чего ожидать от курса с 16 по 30 июня;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар за первую половину июня подорожал при продаже в среднем на 70 коп., с 44,53 до 45,23 грн, при покупке — на 68 коп., с 43,86 до 44,54 грн/доллар. Наличный евро прибавил за это время 48 коп. при продаже и 52 коп. при покупке, и стоит при продаже 52,30 грн, при покупке 51,63 грн за единицу.

В понедельник, 15 июня, курс доллара несколько снизился: один доллар стоил при продаже 45,05 грн, при покупке — 44,52 грн. Курс евро, напротив, повысился до 52,37 и 51,73 грн/евро соответственно.

Наивысшая цена продажи доллара на 15 июня составила 45,30 грн (+78 коп. за две недели), наинизшая — 44,85 грн/доллар (+77 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,75 грн/доллар (+70 коп.).

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Наивысшая цена продажи евро на 15 июня составила 52,70 грн (+70 коп. за две недели), наинизшая — 52,53 грн (+57 коп.). Максимальный курс покупки составил 52,10 грн/евро (+65 коп.).

Национальный банк с 1 по 8 июня удерживал курс гривны практически на стабильном уровне — от 44,27 до 44,35 грн/доллар, однако с 9 июня началась быстрая девальвация: сначала до 44,84, затем до 44,98 грн/доллар. Очевидно, что были достигнуты новые исторические рекорды курса. В дальнейшем регулятор несколько укрепил гривну, к 15 июня, понедельнику, курс откатился до 44,81 грн/доллар. То есть за первую половину июня гривна обесценилась по отношению к доллару на 54 коп.

Официальный курс евро находился в диапазоне 51,55–51,90 грн/евро; в итоге с 1 по 15 июня евро подорожал на 31 коп., до 51,86 грн/евро.

Курс доллара к евро остался на уровне 1,16 доллара за евро.

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Андрей Шевчишин отмечает, что по состоянию на середину прошлой недели (10–12 июня), сформировавшиеся курсы валют стали угрожать доходности гривневых инструментов, что уже противоречит позиции НБУ по защите их привлекательности.

«С начала года рост курса доллара на 6,5% превысил уровень инфляции — 6,2% и доходность гривневого депозита — 5,4%, а также приблизился к доходности ОВГЗ — 7–8%. НБУ в конце недели активно сдерживал рынок от роста и пытался опустить официальный курс доллара ниже 45 грн. То есть регулятор дал понять: дальше пока не нужно, — анализирует Андрей Шевчишин. — Вероятно, такая позиция НБУ сохранится. К тому же курсу нужно еще „поболтаться“ вблизи отметки 44,5 и 45 грн/долл., которые являются психологическими уровнями. Исходя из сказанного, особенно накануне решения НБУ по учетной ставке (процент, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки — Авт.), логично ожидать торможения курса».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты высказали противоположные прогнозы относительно изменения курса доллара и евро в июне.

Олег Пендзин считает, что гривна заметно подешевела благодаря курсовой политике НБУ, и эта тенденция сохранится.

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«В своих предыдущих прогнозах я не исключал, что Нацбанк продолжит постепенную девальвацию гривны, создавая „запас прочности“ курса на осень для сдерживания инфляции, — подчеркнул Олег Пендзин. — Регулятор объясняет девальвацию гривны действием рыночных факторов: в июне спрос на валюту со стороны бизнеса и населения вырос и превысил предложение примерно на 10–15%. Это требует от НБУ увеличения еженедельных продаж валюты на межбанковском рынке для сглаживания колебаний. Нацбанк одновременно должен контролировать инфляцию и постепенно двигать курс гривны в сторону показателей, заложенных в государственном бюджете (45,6 грн/доллар). Во второй половине года инфляция ускорится, поэтому у НБУ сейчас есть окно возможностей для девальвации гривны. Если это делать одновременно с ростом цен, то инфляция может значительно превысить ожидаемые 10% за год. Ближайший месяц, то есть середина июля, прояснит ситуацию с курсом. По моим оценкам, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится».

Андрей Шевчишин, напротив, ожидает в июне снижения курса доллара.

«В базовом сценарии „официальный“ доллар я вижу на уровне 44,45–44,95 грн, наличный доллар — 44,65–45,25 грн. Евро — это новый бенчмарк (эталонный показатель), на который ориентируются и держат курс, поэтому прогноз по наличному евро — 51,75–52,50 грн. Общий девальвационный тренд гривны не сломлен. Помощь и кредиты от партнеров укрепляют резервы и дают возможность удерживать курс, но НБУ имеет свои планы. Поэтому пока пауза», — резюмировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский объясняет скачок курса в июне двумя факторами: внешним, связанным с известными геополитическими событиями на Ближнем Востоке, и внутренним — это увеличение дисбаланса между экспортом и импортом, который значительно опережает поступления от экспорта. По его мнению, потенциал действия этих факторов близок к исчерпанию, поэтому наиболее вероятным сценарием до конца июня будет стабилизация курса доллара и евро на более высоком уровне.

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«Действительно, прогнозируемая девальвация гривны началась раньше, чем ожидалось, — отметил Андрей Забловский. — До конца июня безналичный курс доллара будет в коридоре 44,7–45грн/доллар, не выше, евро —52–52,5 грн/евро. Наличный курс — еще плюс30–40коп. к безналичному».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подсчитал, что, несмотря на очередное подорожание доллара, гривневые инструменты, как и прежде, остаются более доходными, чем покупка наличной валюты.

«Если в январе 2026 года купить на 10 тысяч гривен наличной валюты по курсу 42 грн/доллар, то к концу года вероятная прибыль составит 9% годовых или 905 грн при условии, что прогнозируемый курс покупки доллара банком будет не ниже 45,8 грн/доллар. Депозит под среднерыночные 13,8% годовых позволит заработать чистыми 1110 грн, а облигации внутреннего государственного займа под 15,3% годовых принесут 1530 грн», — уточнил Олег Пендзин.

Эксперт добавил: по доходности доллар «под матрасом» сравняется с ОВГЗ, если в декабре банки будут покупать доллар по 48,5 грн за единицу. Курс продажи доллара при этом должен быть около 49 грн/доллар. Одинаковая доходность с депозитом будет при курсе покупки 46,7 грн/доллар (курс продажи 47,2–47,3 грн/доллар). Пока таких высоких курсов доллара в текущем году он не прогнозирует.

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Андрей Шевчишин считает, что длительные и регулярные инвестиции в валюту начинают приносить плоды.

«Невозможно предсказать скачки курса, чтобы быстро заработать на купле-продаже валюты, — подчеркнул Андрей Шевчишин. — А финансовая стратегия постепенной покупки небольших объемов наличной валюты за свободные средства рано или поздно даст результат. Сейчас лучше всего дождаться, когда начнется тренд на подешевение доллара или, по крайней мере, станет очевидно, что курс зафиксировался на новом уровне, и продолжить покупать валюту. Подчеркну: это игра на долгосрочную перспективу, на 1–2 года и более, для защиты сбережений от возможных рисков. Плюс доступ к ним в режиме 24/7».

Андрей Забловский считает, что нужно подождать как минимум неделю, чтобы понять, какими будут дальнейшие курсовые тенденции.

«Если гривна не будет дешеветь — можно и покупать, и продавать валюту, если будет дешеветь — стоит воздержаться, ведь при росте курса ничего покупать не стоит, это общеизвестное правило», — уточнил Андрей Забловский.

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