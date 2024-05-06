Курс валют в Украине: доллар замер, на чем теперь можно заработать с мая по июль

На валютном рынке – стабильность, курс доллара почти не двигается, как поплавок в штиль и при отсутствии клева. Да, доллар сейчас недешев, под 40 гривен, но многие считают: чтобы не хуже. Что это – затишье перед бурей, или наоборот, курс замер всерьез и надолго?

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (6-12 мая);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua , на наличном рынке колебания курса доллара и евро всю неделю были в пределах 10 копеек. Перед выходными установился небольшой нисходящий тренд. На воскресенье средний курс доллара составил 39,85 грн/доллар (-7 коп.) в продаже и 39,30 (-15 коп.) в покупке.

Самая низкая цена продажи доллара составила 39,70 грн/доллар, самая высокая – 40 грн/доллар. Максимальная цена покупки доллара была 39,60 грн/доллар.

Средний курс евро за неделю постепенно снизился с 43 до 42,91 грн/евро (-9 коп.) в продаже и с 42,40 до 42,30 (-10 коп.) в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара почти не менялся, колебания были в пределах 5 коп. как в продаже, так и в покупке. При этом спрэд, то есть разница между курсами купли и продажи, уменьшился с 20 до 15 коп., что указывало на невысокую активность как покупателей, так и продавцов. На воскресенье, 5 мая, средний курс продаж установился 39,79 грн/доллар (+1 коп. за неделю), курс покупки – 39,50 (-9 коп.).

Курс евро за неделю изменился заметнее: с 43,05 до 42,95 грн/евро в продаже (-10 коп.) и с 42,78 до 42,60 по покупке (-18 коп.) На воскресенье средний курс продажи установился 42 ,90 грн/евро, курс покупки 42,65.

Нацбанк на прошлой неделе каждый день менял официальный курс доллара и евро то вверх, то вниз, но всего на несколько копеек. В итоге гривна несколько укрепилась как к доллару, так и к евро.

В понедельник, 6 мая, регулятор установил официальный курс 39,40 грн/доллар и 42,34 грн евро. То есть за неделю гривна укрепилась к доллару на 20 коп., к евро — на 10 коп.

Такой тренд длится вторую неделю, за это время гривна "отыграла" у доллара 49 коп., в евро – всего 4 коп., благодаря тому, что в котировке пары евро-доллар на мировых рынках евро за это время укрепился к доллару. Теперь соотношение доллар/евро составляет 1,075, а было 1,07.

"После положительного решения в конце апреля Соединенных Штатов по военной помощи Украине (на 61 млрд долларов – Авт.), курс на межбанковском рынке стабилизировался и четко сформировал свои пределы, – говорит Андрей Шевчишин. – Ниже 39,5 грн за доллар его не пускает НБУ с госбанками, а на подходах к 40 грн за доллар Нацбанк гасит курс валютными интервенциями. Поэтому в условиях "управляемой гибкости" имеем устойчивый коридор, это 39,5-40 грн за доллар., потому что за прошедший месяц межбанка клиенты банков купили долларов на миллиард больше, чем продали. Это максимальный объем дефицита валюты на межбанке по клиентским операциям с начала года".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты считают, что период стабильности курса гривны прогнозируется достаточно продолжительным.

"Я не вижу значительных рисков для курса, потому что НБУ имеет всю полноту как финансовых, так и регуляторных рычагов, чтобы сдержать перекосы на рынке, – уверен Андрей Шевчишин. – Так что если курс сильно полетит "не туда", это также будет решением Нацбанка .Но вряд ли они такое допустят. Реальные риски для гривны сохраняются, пока продолжаются военные действия.

Олег Пендзин также не находит факторов, которые могут повлиять на нарушение нынешнего равновесия.

"Очередные транши финансовой помощи от западных партнеров мы получили и, надеюсь, будем получать в дальнейшем в полном объеме, — говорит Олег Пендзин. — Наибольший риск — это напряженная ситуация на фронтах, однако не видно, каким образом враг может добиться решающих успехов. Поэтому мой краткосрочный прогноз – на валютном "фронте" также будет по крайней мере неделя стабильности".

Александр Охрименко добавил: недавно Национальный банк провел опрос среди коммерческих банков по поводу видения ими ситуации на финансовом рынке. Результаты опроса оптимистичны: объемы депозитов увеличиваются, кредитование растет, процентные ставки по кредитам снижаются. То есть банки приспособились работать в условиях войны. Это косвенно и положительно влияет на валютный рынок.

"А на текущей неделе будет примерно такая же стабильность курса, как и на предыдущей. Дополнительным фактором стабильности станет Пасха и послепраздничные дни ", — подвел итоги Александр Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Эксперты не дали однозначного совета, стоит ли сейчас покупать или продавать валюту.

Олег Пендзин уверен в надежности гривневых депозитов как источника для получения прибыли.

"Теперь покупать доллары могут только ярые пессимисты, которые не верят никаким прогнозам финансовых аналитиков, – подчеркнул Олег Пендзин. – Хотя уже неоднократно с цифрами в руках доказано: гривневые депозиты пока выгоднее наличной валюты "под матрасом", таков мой прогноз на ближайшие три месяца. Еще прибыльнее покупка гривневых облигаций внутреннего госзайма, но для получения выгоды нужно иметь капитал не менее 40 тысяч гривен".

Александр Охрименко не считает, что альтернативы гривневым сбережениям нет. Эксперт сделал интересный подсчет: в середине января наличный доллар в продаже стоил самый дешевый в этом году – 38,20 грн/доллар в продаже. По состоянию на 5 мая средний курс покупки банками и обменными пунктами составляет 39,30 грн/доллар, а максимальный – 39,60. То есть сейчас на каждом долларе, купленном в январе, можно заработать 1,10-1,30 грн, это 3,4% за квартал или почти 14% годовых, даже больше, чем на банковских депозитах.

"Расчет несколько условный, сделанный для случая, если доллары сдать сегодня, а не через год, — подчеркнул эксперт. — Но спешить с продажей не нужно, потому что вряд ли в декабре текущего года доллар будет дешевле, чем сейчас. Трудно сказать, удастся ли получить такую же прибыль через три месяца, если приобрести доллары по нынешнему курсу 39,85 грн. Для этого в начале августа один наличный доллар должен стоить в продаже не менее 41,70 грн. увидим такой курс. Однако, кто желает – может рискнуть".

Андрей Шевчишин также не ожидает летом значительной девальвации гривны и предлагает воздержаться от покупки валюты в ближайшее время.

"В марте гривна была среди лидеров девальвации, но положительное для Украины решение США по военной и финансовой помощи сняло много вопросов для гривни по крайней мере до конца лета, – аргументировал эксперт. – В апреле гривна девальвировала всего на 1,4%, а в марте почти на 2,5%. Три месяца — с мая по июль — лучшее время для заработка на гривневых депозитах. 3%".

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