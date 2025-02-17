Курс валют в Украине: "долларопад" изменился на "долларослет" – покупать или продавать

Время дешевого доллара истекло: на прошлой неделе курс американской валюты быстро пошел вверх. Рубеж в 42 грн за единицу – речь идет о курсе продажи наличности – был преодолен за два дня, а вот в дальнейшем рост прекратился и курс откатился – хоть незначительно, но ниже 42 гривен.

Чего ожидать от курса в ближайшую семидневку, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 17 по 23 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на неделе с 10 по 16 февраля средний курс наличного доллара пошел вверх со вторника, 11 февраля. Отметка в 42 грн/доллар в продаже была преодолена в среду – в среднем стало 42,03 грн/доллар (+24 коп. за три дня), а вот в дальнейшем тренд снова сменился нисходящим. На воскресенье, 16 февраля, курс продажи остановился на 41,92 грн/доллар (+13 коп. в неделю). Курс покупки 16 февраля зафиксировался на 41,40 грн/доллар (+10 коп. в неделю). То есть курсы вернулись к значениям десятидневной давности.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,20 грн (+20 коп. в неделю), самая низкая – 41,65 грн/доллар (+15 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,60 грн. (+15 коп.).

Курс наличного евро менялся аналогично, однако восходящий тренд оказался более агрессивным. В отличие от доллара рост курса евро продолжился. Через неделю, с 10 по 16 февраля, евровалюта подорожала на 50 коп. в продаже и на 36 коп. в покупке – согласно 44 и 43,31 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, 10-16 февраля, средний курс доллара в продаже напоминал параболу с максимумом в среду, 12 февраля, в 8 грн. Но на выходных курс снизился почти до предыдущих значений – 41,72 грн/доллар. Курс покупки колебался от 41,65 до 41,79 грн/доллар и по выходным установился на уровне 41,71 (+5 коп./за неделю). То есть, нелегальный рынок по доллару на субботу и воскресенье фактически остановился.

Евро у нелегалов дорожал всю неделю и на его конец курс достиг значений 43,95 грн/евро в продаже (+50 коп.) и 43,80 в покупке (+60 коп.).

Нацбанк сменил политику укрепления гривни, которой он придерживался четыре недели подряд, на противоположную и снова начал девальвацию гривны со вторника, 11 февраля. К концу минувшей недели гривна подешевела к доллару на 33 коп., до 41,80 грн/доллар, это почти столько, сколько было 1 февраля. На понедельник, 17 февраля, регулятор укрепил гривну, установив официальный курс 41,63 грн/доллар (+16 коп. за неделю).

Еще больше подорожал в гривне евро. Если в понедельник, 10 февраля, официальный курс был 43,03 грн/евро, то 14-го, в пятницу, уже 43,44 (+41 коп.). На понедельник, 17 февраля, регулятор установил курс 43,59 грн/евро (+56 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,04 до 1,05 доллара за евро.

Как пояснил Андрей Шевчишин, на межбанковском валютном рынке за неделю сменились тренды: предложение безналичности снизилось на 10%, а спрос вырос на 5%. Это привело к удорожанию доллара и евро.

"Рынок постепенно возвращается к привычной в последние месяцы ситуации, когда спрос превышает предложение, а регулятор периодическими продажами валюты пытается не допустить значительного "задирания" курса, – говорит Андрей Шевчишин. – На наличном рынке несколько иначе. Спрос и предложение возрастают, но предложение увеличивается не банков, а покупателей. Валюту стали сдавать активнее, поэтому спред или разница между курсами продаж и покупки увеличивается, причем в сторону снижения курса покупки".

Андрей Забловский обратил внимание, что, несмотря на рост спроса и уменьшение предложения на межбанковском рынке, курс так и не превысил 42 грн/доллар.

"Благодаря активному присутствию Нацбанка (ежедневные интервенции на межбанке) и продажам крупных экспортеров – аграриев и металлургов – к концу недели курс безналичного доллара практически вернулся к тому уровню, с которого стартовал в начале недели", – объяснил Андрей Забловский.

Чего ждать от курса валют

Прогнозы экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что сезонное укрепление гривны закончилось и теперь следует ожидать подорожания доллара. Однако он удержался от прогноза, каким конкретно будет курс с 17 по 23 февраля.

"Дно пройдено, дальше на курс доллара будут влиять не только экономические факторы, такие как поведение на рынке экспортеров и импортеров, но и политические – прежде всего, информация о ходе переговоров по миру в Украине. И чем больше будем слышать оптимизм, тем меньше будет расти курс. Доллар на текущей неделе дешевле вряд ли будет, стабильность уже имеем, а вероятность восходящего тренда вероятно", – говорит Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин считает, что на текущей неделе доллар продолжит дорожать: "Курс заметно пойдет вверх, как на межбанковском, так и на наличном рынках. Возможен возврат на межбанке до 42 грн/доллар, а на наличном – ближе к 42,5 грн".

Андрей Забловский оптимистичен: по его мнению, пока нет факторов быстрой девальвации гривны: "Очевидно, что девальвационные ожидания остаются, но будет временно влиять не экономический, а политический фактор: начало мирных переговоров. Поэтому еще неделю курс доллара будут сдерживать положительные ожидания дальнейшего развития событий. На межбанке гривна не пересечет отметку в 42 грн/доллар, то есть наличный курс также останется на нынешнем уровне".

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин уверен, что не стоит терять момента, когда есть возможность быстро заработать неплохие проценты на гривневых инструментах: облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитах.

"Это требует определенных усилий и затрат времени на продление и возобновление договоров, потому что и ОВГЗ, и депозиты надежнее иметь краткосрочные, не более чем на три месяца. Ведь именно на такое время можно уверенно прогнозировать, какой будет политическая и экономическая ситуация в Украине. Надежность долгосрочных гривневых инструментов, то есть на полгода-год, менее прогнозируема, а более высокие проценты не перекрывают рисков", – объяснил свое видение вопроса Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин советует сосредоточиться на стратегии, а не на тактике, а именно покупать валюту с прицелом на то, что средний курс на текущий год давно анонсирован властями на уровне 45 грн/доллар. Это значит, что к концу года может быть 47 грн/доллар.

"Лучше купить доллары сегодня по 42 гривны, чем завтра-послезавтра по 43 и выше. Ведь какими могут быть итоги мирных переговоров – не знает никто. А они могут не только положительно, но и отрицательно повлиять на курс доллара. Поэтому будет не лишним иметь какую-то "подушку безопасности" в виде наличных, например. Очевидно, что продавать валюту сейчас не стоит. Если есть желание инвестировать, например, в гривневые ценные бумаги или положить деньги в банк, лучше это сделать сразу в гривне, а не путем продажи уже имеющейся валюты", – считает Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский уверен, что наименее рискованной является диверсификация сбережений, то есть владение разными финансовыми активами, каждый из которых имеет разный уровень риска.

"Диверсификация снижает общую степень риска инвестиционного портфеля в целом, – объяснил Андрей Забловский. – Для рядового украинца портфель может состоять из долларов, евро, депозитов, ОВГЗ, банковских металлов – золотые и серебряные слитки. Сейчас удачное время для покупки валюты, потому что курс пока стабилен и достаточно выгоден".

А вот продавать валюту эксперт не советует без крайней необходимости.

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