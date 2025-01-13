Курс валют в Украине: доллары дорожают и заканчиваются, к обменникам выстраиваются очереди

На прошлой неделе для украинцев было две новости по курсу валют: плохая и хорошая. Плохая – гривна продолжает обесцениваться, хорошая – гривна дешевеет медленно. Впрочем, с начала года средний курс на наличном рынке дошел до 43 грн за доллар, это на 50 коп. больше, чем было 31 декабря прошлого года.

Ожидать ли дальнейшего роста курса в текущую неделю января, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю от 13 до 19 января.

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, всю неделю с 6 по 12 января продолжалось постепенное повышение курса доллара, как безналичного, так и наличного. Рубеж в 43 грн/доллар в продаже наличных был достигнут в пятницу, 10 января. Речь о среднем курсе, потому что многие банки и обменные пункты продавали валюту дороже. На выходных курс стабилизировался на уровне 43 грн/доллар в продаже (+44 коп. в неделю) и 42,31 в покупке (+38 коп. в неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 43,25 грн (+50 коп. за неделю), самая низкая – 42,80 грн/доллар (+45 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,75 грн (+45 коп.).

Курс наличного евро рос в понедельник и вторник, 6 и 7 января, и снижался в последствии к воскресенью, 12 января. Евровалюта сначала подорожала до 44,52 грн/евро в продаже (+38 коп.) и 43,78 в покупке (+37 коп.), а подешевела всего на 7 коп., соответственно 44,43 и 43,71 грн/ евро. Через неделю курс евро вырос на 29 коп. в продаже и на 20 коп. в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар только дорожал. За неделю, с 6 по 13 января, средний курс вырос в продаже на 38 коп. до 43,05 грн/доллар, по покупке на 48 коп. до 42,98 грн/доллар.

Тренд курса евро у нелегалов менялся каждые два дня: вверх, вниз и снова вверх. Максимальный курс был во вторник, 7 января: 44,50 грн/евро в продаже и 44,25 в покупке, минимальный в продаже – в 44,39 грн/евро в четверг, 9 января, минимальный в покупке – 44,10 грн/ евро в понедельник, 6 января. На воскресенье, 12 января, курс несколько снизился: до 44,48 грн/евро по продаже и 44,10 по покупке. То есть за неделю евро подорожал на 18 коп. в продаже, в покупке цена вернулась к предыдущему значению.

Нацбанк продолжил медленную девальвацию гривны по отношению к доллару: за неделю с 6 по 12 января официальный курс изменился от 42,09 до 42,28 грн/доллар (+19 коп.). Такой курс остался в понедельник, 13 января.

Официальный курс евро в течение недели колебался вверх-вниз с 43,33 до 43,90 грн/евро. На 13 января регулятор установил курс 43,57 грн/евро (+24 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро сохранилось на уровне 1,03 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что в рабочие дни с 6 по 10 января тренд на межбанковском валютном рынке был восходящим, и если бы не продажа валюты Нацбанком, безналичный курс мог бы быть и выше 42,45 грн/доллар (+12 коп. с начала недели) ).

"Возросла активность продавцов, но спрос на покупку наличных вырос больше на 25%, – анализирует Андрей Шевчишин. – То есть часть населения видит, что доллар постоянно дорожает и, как всегда, пытается спасти сбережения, покупая доллары".

Эксперт объяснил, откуда появились дополнительные средства на приобретение валюты физлицами – это выплаты по итогам года в государственных и бизнес-структурах. Эти средства соотечественники быстро конвертируют в доллары, полагая, что девальвация гривны продолжится.

Андрей Забловский добавил, что в декабре 2024 года расходы из госбюджета были рекордными – свыше 705 млрд грн, на четверть больше чем в декабре 2023 года и на 65% больше, чем в ноябре 2024 года. Очевидно, что это оказало дополнительное давление на валютный рынок и привело к дальнейшему удорожанию доллара.

Мониторинг ТСН.ua банков и обменных пунктов в Киеве показал: за валютой уже выстраиваются небольшие очереди, а есть она прежде там, где курс доллара заметно выше среднего, то есть более 43 гривны за единицу.

А там, где курс низкий, валюты уже нет. Кассиры объясняют, что спрос увеличился, поэтому доллары закончились – их раскупили.

Чего ждать от курса валют

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе гривна будет дешеветь и дальше, но их мнения разные по поводу того, насколько быстро это будет происходить.

"Возможна небольшая пауза, потому что наличный рынок уже достиг среднего курса 43 грн/доллар, – говорит Андрей Шевчишин. – Нацбанк проводит достаточно активную политику, чтобы не было быстрого обесценивания гривни. Но это не меняет общий тренд по ее девальвации".

А вот по мнению Андрея Забловского, регулятор должен действовать более решительно и не допустить быстрого снижения наличного курса доллара до 43 гривен.

"Можно говорить о новом валютном коридоре на межбанке – 42,2-45,5 грн/доллар, соответственно на наличном рынке это более 43 грн/доллар, – говорит Андрей Забловский. – Но благодаря финансовой помощи наших зарубежных партнеров нет фундаментальных экономических факторов для быстрой девальвации гривни. Имеются определенные спекулятивные факторы, но у Нацбанка есть ресурсы и, надеюсь, что он их использует, чтобы сдержать девальвационный темп гривны. Если так произойдет, то наличный доллар постепенно прекратит дорожать и остановится на 43 грн.

Олег Пендзин также считает, что на неделе с 13 по 19 декабря не следует ожидать значительного подорожания доллара.

"Напомню: средний за год официальный курс доллара запланирован на уровне 45 грн, сейчас имеем 42,28 грн, при этом наличный курс уже превысил 43 грн, это слишком много для начала января, – анализирует Олег Пендзин. – Нацбанк в декабре прошлого года притормозил рост официального курса на уровне 42 грн, а с января стал быстро наверстывать упущенное, что, по моему мнению, привело до ускорения спроса на наличную валюту со стороны населения. То есть сработали панические настроения. Но регулятор на текущей неделе, скорее всего, стабилизирует ситуацию".

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов одинаковы по продаже валюты: по-прежнему продавать ее не стоит без крайней необходимости и разные по поводу покупки долларов или евро.

Олег Пендзин прогнозирует, что в первые три месяца текущего года курс наличной гривны не достигнет 44 грн/доллар (+2%), поэтому гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будут прибыльнее инвестиций в покупку наличной валюты.

"В настоящее время многие банки повысили процент годовых по депозитам, за квартал можно заработать более 3% от суммы гривневого вклада и более 4% – на краткосрочных ОВГЗ", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин согласен, что гривневые инвестиционные инструменты пока могут принести большую прибыль, чем покупка наличной валюты. Однако в длительной перспективе – год и больше – валюта может дать доход, сопоставимый если не с ОВГЗ – финансовым инструментом, пока не очень привычным для рядового украинца, то, по крайней мере, с гривневыми депозитами.

"Дополнительными преимуществами валютной наличности является высокая доступность и быстрая ликвидность, то есть ее можно без проблем в любой момент поменять на гривне, а на бытовом уровне – и рассчитаться по выгодному курсу, – аргументировал Андрей Шевчишин. – Но вкладывать все без исключения средства в валюту вряд ли целесообразно. Возможна такая стратегия: краткосрочная перспектива – гривневые депозиты или ОВГЗ, долгосрочная – покупка валюты. Сейчас лучше дорожающий доллар, а не евро, потому что курс евро в ближайшие месяцы может снизиться до паритетного с долларом".

Андрей Забловский напомнил: стоит покупать какие-либо активы, в том числе и валюту, когда она дешевеет. Поэтому лучше взять паузу, пока не произойдет смена президента в Соединенных Штатах. Это, в частности, прояснит ситуацию с соотношением доллара и евро. Пока можно покупать ОВГЗ и банковские слитки драгоценных металлов. Эксперт добавил, что золото не будет дешеветь, но прибыль даст не раньше, чем через несколько лет.

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