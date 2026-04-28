Курс валют в Украине: экономисты удивили, что будет с долларом

Экономисты объяснили, подешевеет ли доллар / © Associated Press

Реклама

Решение Европейского Союза о разблокировании масштабного кредита для Украины в размере 90 млрд евро стало ключевым фактором для валютного рынка. Эксперты прогнозируют, что ближайшие две недели пройдут без резких скачков, а наличный доллар может даже несколько подешеветь.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Доллар зафиксируется у отметки 44

Экономист Олег Пендзин убежден, что финансовая поддержка Запада дала четкий сигнал рынку. Нацбанк теперь имеет достаточно ресурсов, чтобы сдерживать девальвацию, хотя «отката» к старым показателям ждать не стоит.

Реклама

«НБУ снова остановит рост курса доллара, но на более высоком уровне — около 44 грн/доллар. На наличном рынке валюта может незначительно подешеветь из-за снижения спроса со стороны населения», — отмечает Пендзин.

По его прогнозу, курс покупки в обменниках будет колебаться в пределах 43,50-43,80 грн, а продажи — 44-44,30 грн.

Майские тренды: откат после штурма: откат после штурма

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин напоминает, что май обычно не имеет четко выраженного тренда, но сейчас рынок перенасыщен валютой.

«После стремительного роста курс должен стабилизироваться и откатиться. Наличный доллар ожидаю на уровне 43,50-44 грн, евро — 51,5-52 грн. Хотя общий девальвационный тренд гривны никуда не исчез», — объясняет аналитик.

Реклама

Новый приоритет НБУ — борьба с инфляцией

Член Экономического дискуссионного клуба Андрей Забловский считает, что стабильность гривны сейчас вне угрозы. Поскольку финансовая помощь гарантирована, Нацбанк сможет переключить внимание на другую проблему — рост цен.

«Политика НБУ в ближайшее время будет направлена на снижение инфляции, которая за первый квартал достигла 3,4%. Наличный коридор на ближайшие две недели: 43,9-44,4 грн/доллар«, — прогнозирует эксперт.

Что это означает для украинцев?

специалисты советуют не поддаваться ажиотажу. Рынок входит в фазу умеренных изменений, а значительные валютные поступления от партнеров создают надежный «буфер» для национальной валюты по крайней мере на ближайшие месяцы.

Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: доллар дорожает, а украинцы его не покупают

Реклама

Новости партнеров