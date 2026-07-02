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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Курс валют в Украине: эксперт поразил прогнозом, сколько может стоить доллар

Известный экономист Андрей Шевчишин дал прогноз курса доллара в Украине на июль и до конца 2026 года. Пересечет ли валюта отметку в 45–46 гривен?

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Экономист дал прогноз по курсу валют в Украине

Экономист дал прогноз по курсу валют в Украине / © Associated Press

Экономист Андрей Шевчишин объяснил, чего следует ожидать от курса валют в Украине. Он отметил, что доллар может в очередной раз подорожать.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

«2026 год выбивается из общепринятых норм: мы наблюдаем рекордный дефицит на межбанковском рынке, слабость продавцов и глобальный рост курса доллара. С другой стороны — в июне ожидаются значительные поступления зарубежной финансовой помощи, которые уже частично поступили и конвертируются. Судя по тому, как НБУ удерживает курс около 45 грн, видно, что сейчас это скорее психологический и политический рубеж. Регулятор предпочел бы его не переходить, поскольку движение к отметке 46 грн приведет к пересмотру отпускных цен импортеров. В годовой динамике (июль–25–июнь–26) доллар по итогам июня уже обогнал инфляцию и приблизился по доходности к гривневому депозиту. С начала года доходность доллара составляет 6,3%, с гривневого депозита можно было бы получить 5%, а с ОВГЗ — 7,5%. То есть это уровень, который потребует от регулятора «нажать на тормоза». По крайней мере, временно», — сказал Андрей Шевчишин.

По мнению эксперта, активность населения на валютном рынке в ближайшее время будет оставаться умеренной. В Украине сейчас продолжаются каникулы и сезон отпусков, что объективно в большей степени приводит к непосредственным расходам иностранной валюты, чем к её активному накоплению гражданами.

Однако реформа заработной платы, предусматривающая повышение выплат военнослужащим, полиции и сотрудникам ГСЧС, формирует совершенно новый устойчивый поток спроса на валютном рынке. Этот фактор полностью раскроется и проявится в августе-сентябре в случае продолжения военных действий.

По оценкам аналитика, девальвационный тренд в Украине пока остается актуальным, и это движение еще далеко не завершено.

Базовая оценка курса на конец года составляет 45,5–45,6 грн/доллар. Однако экономист отмечает, что достижение этих показателей возможно при условии выхода страны на стабильное энергетическое перемирие.

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Количество просмотров
104
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