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Курс валют в Украине: эксперт поразил своим прогнозом по доллару
Национальный банк Украины продолжает удерживать курс доллара ниже отметки 45 грн.
Национальный банк Украины в первой половине августа продолжал удерживать курс доллара ниже психологической отметки в 45 гривен.
Для удовлетворения повышенного спроса на валюту и сглаживания колебаний регулятор активно использует имеющиеся золотовалютные резервы, осуществляя интервенции на межбанковском рынке.
Об этом в комментарии ТСН.uaсказал финансовый эксперт Андрей Забловский.
Миллиардные интервенции: сколько валюты продал НБУ
По словам эксперта, в августе Нацбанк существенно увеличил объемы продажи иностранной валюты на межбанковском рынке для поддержания стабильности национальной валюты.
«За первую рабочую неделю августа, с 3 по 7 число, НБУ продал более 1 миллиарда долларов. Данные за вторую неделю еще не подведены, но, по оценкам, они также составляют около 1 миллиарда долларов», — уточнил Андрей Забловский.
Как политика Нацбанка влияет на рынок наличных денег
Благодаря масштабным продажам долларов из международных резервов НБУ удается эффективно сдерживать ажиотаж и удерживать ситуацию под контролем не только на межбанковском рынке, но и в обменных пунктах.
«Такая политика регулятора сдерживала курс и на наличном рынке. Ежедневные незначительные колебания курса были вызваны исключительно текущими изменениями спроса и предложения», — подчеркнул финансовый аналитик.
Благодаря удовлетворению спроса со стороны импортеров и населения ситуация на валютном рынке Украины остается предсказуемой, а гривна удерживает свои позиции в пределах установленного коридора.