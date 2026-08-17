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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Курс валют в Украине: эксперт поразил своим прогнозом по доллару

Национальный банк Украины продолжает удерживать курс доллара ниже отметки 45 грн.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины в первой половине августа продолжал удерживать курс доллара ниже психологической отметки в 45 гривен.

Для удовлетворения повышенного спроса на валюту и сглаживания колебаний регулятор активно использует имеющиеся золотовалютные резервы, осуществляя интервенции на межбанковском рынке.

Об этом в комментарии ТСН.uaсказал финансовый эксперт Андрей Забловский.

Миллиардные интервенции: сколько валюты продал НБУ

По словам эксперта, в августе Нацбанк существенно увеличил объемы продажи иностранной валюты на межбанковском рынке для поддержания стабильности национальной валюты.

«За первую рабочую неделю августа, с 3 по 7 число, НБУ продал более 1 миллиарда долларов. Данные за вторую неделю еще не подведены, но, по оценкам, они также составляют около 1 миллиарда долларов», — уточнил Андрей Забловский.

Как политика Нацбанка влияет на рынок наличных денег

Благодаря масштабным продажам долларов из международных резервов НБУ удается эффективно сдерживать ажиотаж и удерживать ситуацию под контролем не только на межбанковском рынке, но и в обменных пунктах.

«Такая политика регулятора сдерживала курс и на наличном рынке. Ежедневные незначительные колебания курса были вызваны исключительно текущими изменениями спроса и предложения», — подчеркнул финансовый аналитик.

Благодаря удовлетворению спроса со стороны импортеров и населения ситуация на валютном рынке Украины остается предсказуемой, а гривна удерживает свои позиции в пределах установленного коридора.

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