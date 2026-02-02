Курс валют в Украине: эксперты объяснили, подешевеют ли доллар и евро

Эксперты дали прогноз о курсе доллара и евро / © ТСН.ua

В Украине официальный курс доллара закрепился в коридоре 43,1-43,4 грн/долл, а наличный рынок замер в ожидании новостей от регулятора.

Что будет с курсом в феврале и есть ли шансы на укрепление национальной валюты — в материале ТСН.ua

От чего будет зависеть курс доллара

Андрей Забловский считает, что тренд февраля будет зависеть от двух ключевых факторов: политики Нацбанка и стабильности энергосистемы. После контролируемой девальвации в январе (на 2%) в феврале курс имеет шансы стабилизироваться.

Официальный курс: 43,0-43,5 грн/долл.

Наличный рынок: 43,40-43,90 грн/долл.

Андрей Забловский, эксперт: «Границы валютных коридоров могут расшириться из-за волатильности на межбанке. Но это при условии, что не будет ухудшения ситуации в энергетике и новых блэкаутов».

Подешевеют ли доллар и евро

Аналитик Андрей Шевчишин выдвигает более оптимистичный сценарий. Главным двигателем укрепления гривны может стать решение НБУ по учетной ставке. Уже в конце января регулятор снизил ее с 15,5% до 15%, что является сигналом к смягчению монетарной политики.

Ожидаемые уровни по оптимистическому сценарию:

Официальный курс: 42,5 грн/долл.

Наличный рынок: 42,8-43,3 грн/долл.

Курс евро: НБУ будет пытаться удержать на уровне 51 грн/евро.

Мировой контекст: евро давит на доллар

Важным фактором остается и ситуация на глобальных рынках. Котировки пары евро/доллар достигли отметки 1,19 — такого не было с лета 2021 года. Это усиливает позиции европейской валюты в Украине, где наличный евро уже торгуется в пределах 51-51,50 грн.

Больше читайте в материале: Февраль готовит экономические «сюрпризы»: какими будут цены, зарплаты, пенсии и курс гривны.