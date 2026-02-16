Курс валют в Украине: эксперты объяснили, стоит ли скупать доллары и что будет с гривной

Курс валют

Эксперты не видят до конца февраля 2026 года заметных сдвигов в курсе гривны относительно доллара и евро, хотя полного «штиля» на валютном рынке не прогнозируют. Несмотря на определенные колебания, Нацбанк держит руку на пульсе, а международная финансовая помощь выступает дополнительным якорем стабильности.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Что будет с долларом

Эксперт Андрей Забловский считает, что курс доллара на межбанке будет оставаться в пределах 43-43,3 грн. Повыситься дальше ему не позволит Нацбанк, который готов выходить с интервенциями и продавать валюту в случае резкого роста спроса. Наличный рынок традиционно будет дороже межбанка на 20-30 копеек.

Похожее мнение разделяет и Андрей Шевчишин, который отмечает, что курсы зажаты в узких пределах:

Доллар: 42,5-43,5 грн;

Евро: 50,5-51,5 грн.

Два фактора влияния: налоги против выплат по ОВГЗ

Последняя неделя февраля будет обозначена борьбой двух противоположных факторов. С одной стороны, начинается налоговый период, что заставляет бизнес продавать валюту для расчетов с бюджетом — это обычно укрепляет гривну.

С другой стороны, 26 февраля состоится погашение валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 450 млн долларов. Это может временно повысить спрос на валюту и подтолкнуть курс доллара вверх.

Андрей Шевчишин, финансовый эксперт: «Традиционный фактор, который снижает курс в феврале — продажа валюты аграриями перед посевной — пока не активен. Суровая зима сдвинула эти сроки на март».

Дополнительным фактором спокойствия для рынка является решение Совета ЕС о выделении Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Стоит ли бежать в обменники?

Экономист Олег Пендзин призывает обращать внимание на уровень инфляции. Поскольку цены в январе росли медленно (0,7% против 0,8% в декабре), регулятору нет смысла искусственно укреплять гривну.

Олег Пендзин, экономист: «Чем дешевле гривна, тем дороже импортные товары и больше поступлений в госбюджет в виде налогов. Если инфляция низкая — курс гривны можно немного "отпустить". До конца февраля будем иметь незначительный восходящий тренд по доллару. Для наличного рынка это 43,3-43,5 грн в продаже и 42,7-43 грн в покупке».

Эксперты советуют не паниковать: хотя курс может демонстрировать незначительный рост, Нацбанк имеет достаточно резервов, чтобы не допустить резких скачков, которые могли бы расшатать экономику.

