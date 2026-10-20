Курс валют в Украине: эксперты поразили своим прогнозом на осень

Эксперты проанализировали ситуацию на валютном рынке / © Getty Images

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Возможность Национального банка Украины сдерживать курс доллара за счет ослабления евро в настоящее время исчерпана из-за низких котировок европейской валюты по отношению к доллару и ситуации на межбанковском рынке. В то же время на наличном рынке украинцы продолжают активно покупать валюту, пользуясь текущим курсом.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Механизм сдерживания курса доллара исчерпан

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, возможности Нацбанка сдерживать курс доллара с помощью евро исчерпаны, поскольку котировки евро по отношению к доллару в настоящее время находятся на низком уровне.

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Андрей Шевчишин:

«Евро ослабевает из-за долговых и бюджетных проблем Франции и политической нестабильности в ЕС. Межбанковский курс удерживался в диапазоне 44,90–45,13 грн/доллар — это максимум, который до этого фиксировался лишь однажды, 10 июня.

Экспортеры продают валюту не из-за силы, а из-за слабости: кому-то нужно выплатить зарплаты, выходные пособия, кому-то просто не хватает гривны для операционной деятельности и восстановления. И главное, курс евро почти достиг отметки в 50 грн. Пространства для дальнейшей коррекции курса евро вниз практически не осталось — ниже 50 грн НБУ курс опускать не будет, поскольку это снижает ценность помощи в евро при конвертации.

Итак, механизм «поддержки доллара за счет ослабления евро», который действовал весь сентябрь и первую декаду октября, исчерпал себя. Незначительное подорожание евро в середине октября носит ситуативный характер».

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Ситуация на рынке наличных денег

Эксперт Андрей Забловский добавил, что на наличном рынке население продолжает покупать валюту. По его словам, нынешний курс на уровне 45+ грн/доллар дает дополнительную возможность приобрести валюту по более выгодной цене.

Согласно приведенным данным, за две недели октября:

Среднесуточный объем покупок наличных составляет 100,54 млн долларов (+1,3%).

Среднесуточная продажа наличных составляет 66,1 млн долларов (+3,1%).

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