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- Эксклюзив ТСН
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Курс валют в Украине: эксперты поразили своим прогнозом на осень
Эксперты проанализировали ситуацию на валютном рынке Украины и дали прогноз относительно дальнейшей динамики курса гривны.
Возможность Национального банка Украины сдерживать курс доллара за счет ослабления евро в настоящее время исчерпана из-за низких котировок европейской валюты по отношению к доллару и ситуации на межбанковском рынке. В то же время на наличном рынке украинцы продолжают активно покупать валюту, пользуясь текущим курсом.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Механизм сдерживания курса доллара исчерпан
По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, возможности Нацбанка сдерживать курс доллара с помощью евро исчерпаны, поскольку котировки евро по отношению к доллару в настоящее время находятся на низком уровне.
Андрей Шевчишин:
«Евро ослабевает из-за долговых и бюджетных проблем Франции и политической нестабильности в ЕС. Межбанковский курс удерживался в диапазоне 44,90–45,13 грн/доллар — это максимум, который до этого фиксировался лишь однажды, 10 июня.
Экспортеры продают валюту не из-за силы, а из-за слабости: кому-то нужно выплатить зарплаты, выходные пособия, кому-то просто не хватает гривны для операционной деятельности и восстановления. И главное, курс евро почти достиг отметки в 50 грн. Пространства для дальнейшей коррекции курса евро вниз практически не осталось — ниже 50 грн НБУ курс опускать не будет, поскольку это снижает ценность помощи в евро при конвертации.
Итак, механизм «поддержки доллара за счет ослабления евро», который действовал весь сентябрь и первую декаду октября, исчерпал себя. Незначительное подорожание евро в середине октября носит ситуативный характер».
Ситуация на рынке наличных денег
Эксперт Андрей Забловский добавил, что на наличном рынке население продолжает покупать валюту. По его словам, нынешний курс на уровне 45+ грн/доллар дает дополнительную возможность приобрести валюту по более выгодной цене.
Согласно приведенным данным, за две недели октября:
Среднесуточный объем покупок наличных составляет 100,54 млн долларов (+1,3%).
Среднесуточная продажа наличных составляет 66,1 млн долларов (+3,1%).