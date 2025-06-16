Курс валют в Украине: евро бьет рекорды подорожания – чего ждать в ближайшее время

Курс евро идет вверх, его немного замедляет доллар. / © ТСН

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Главной новостью финансового рынка Украины на второй неделе лета стало рекордное подорожание евровалюты – официальный курс евро от Национального банка впервые в истории пересек отметку в 48 грн за единицу. Финансовые аналитики подчеркивают: если бы не нынешняя стабильность доллара, могло бы быть уже 50 гривен за евро.

Будет ли евро стоить так дорого, чего ожидать на текущей неделе от доллара, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 16 по 22 июня;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара в банках и пунктах обмена валют всю неделю колебался в пределах 10 коп., от 41,62 до 41,70 грн/доллар в продаже и от 41,05 до 41,15 в покупке. На воскресенье, 15 июня, курс установился на уровне 41,62 (0 коп. в неделю) и 41,09 (+4 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 41,80 грн (-10 коп. за неделю), самая низкая – 41,43 грн/доллар (+3 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,37 грн (+2 коп.).

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Средний курс наличного евро после двух дней стабильности быстро пошел вверх со среды, 11 июня, и достиг исторического максимума 12 июня – 48,33 грн/евро в продаже и 47,56 в покупке. В дальнейшем курс несколько и снизился и по состоянию на воскресенье, 15 июня, стабилизировался соответственно на уровне 48,25 и 47,50 грн/евро. За неделю евровалюта подорожала в продаже на 48 коп., в покупке – на 42 коп.

Самая высокая цена продажи евро была 49 грн (+50 коп. в неделю), самая низкая – 47,95 грн/евро (+55 коп.). Максимальный курс покупки составил 47,90 грн. (+50 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара четвертая неделя подряд был волатильным, то есть ежедневно менялся с нисходящего на восходящий и наоборот, но незначительно, в пределах. Максимум курса в продаже был 41,44 грн/доллар, минимум – 41,40, в покупке – соответственно 41,42 и 41,33 грн/доллар. На воскресенье, 15 июня, курс был соответственно 41,45 и 41,38 грн/доллар. Эксперты говорят, что ситуация на теневом рынке не меняется уже месяц: меняла в условиях стабильности расшатывают курс для получения более значительной выгоды.

Тренд курса евро у нелегалов был стабильно восходящим вторую неделю подряд. С 9 по 15 мая курс повысился в среднем до 48,25 (+55 коп.) грн/евро в продаже и до 48,05 по покупке (+40 коп.).

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Нацбанк всю прошлую неделю ослаблял гривну как к доллару, так и евро. Но если евровалюта установила новый рекорд удорожания, перейдя отметку в 48 грн/евро и дошла от 47,27 до 48,08, то доллар сначала подрос до 41,46 грн за единицу (+16 коп. по состоянию на среду, 11 июня), затем подешевел до 41,49.

На понедельник, 16 июня Нацбанк укрепил гривну как к доллару, так и к евро, официальные курсы было установлено 41,45 грн/доллар (+5 коп. за неделю) и 47,69 грн/евро (+42 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,14 до 1,15 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что спрос на наличную валюту снова растет, но, прежде всего, за счет евро.

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“За четыре месяца текущего года банки завезли наличные деньги на 464 млн долларов в пересчете. Это минимум за последние 20 месяцев. Однако едва ли не впервые доля евро превысила 46%", - сообщил Андрей Шевчишин. - Евро рвется вверх против доллара - "уже прощупали" 1,16. Первая цель неизменна - 1,20. Причина - слабость доллара, сохранение проблемы внешнего американского долга, который растет и уже достиг рекордной 37 евро. до гривны – исторический максимум 48,08 грн за евро. Но будет больше”.

Чего ждать от курса валют

Эксперты не считают, что доллар на этой неделе существенно подорожает или подешевеет. Колебания курса вверх-вниз будут, но незначительны, в пределах 10-15 коп. Для наличного рынка это в среднем от 41,60 до 41,75 грн/доллар в продаже и от 41,05 до 41,20 грн/доллар в покупке. А вот по евро мнения разошлись.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин прогнозируют, что евровалюта будет дорожать и дальше.

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Олег Пендзин ожидает, что евро продолжит медленно дорожать, пока США не определятся с размерами торговых пошлин на импортные товары. Первый дедлайн для этого – 9 июля, когда заканчивается время отсрочки введения со стороны США новых высоких тарифов для стран ЕС.

“Американский доллар очень подешевел к евро, потому что инвесторы не понимают, что происходит с американской торговой политикой. Поэтому выходят из доллара в пользу евро, золота и тому подобное, как следствие доллар дешевеет, – объяснил Олег Пендзин. – Как только ситуация выяснится, доллар начнет укрепляться. Максимальное соотношение пары доллар/евро в перспективе может быть 1,20, то есть до 50 грн/евро курс продажи евро не повысится. Может быть не больше 49,8 грн/евро, а на текущей неделе – не выше 48,7 грн/евро”.

Андрей Шевчишин подчеркнул: евро дорожает по отношению к доллару не благодаря силе европейской экономики, а скорее в связи со слабостью и неопределенностью на данный момент перспектив американской экономики.

"Евро имеет склонность к дальнейшему росту, – анализирует Андрей Шевчишин. – На текущей неделе курс может быть не выше 48,5 грн/евро, но в дальнейшем отметка 50 грн/евро выглядит весьма вероятной".

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Андрей Забловский уверен, что потенциал подорожания евро к доллару пока исчерпан, и на текущей неделе доллар усилится, а соотношение пары доллар-евро снизится с 1,15 до 1,13-1,14.

Если так произойдет, наличный евро может подешеветь до 47,6-47,8 грн/евро в продаже (на 50-60 коп.) и до 47-47,10 грн/евро в покупке (на 40-50 коп.).

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин сообщил, что, по данным НБУ, депозиты украинцев в гривне выросли до нового максимума в 835 млрд. грн. (+1,4%), а валютные депозиты упали до 10,4 млрд. долларов (-0,4%). То есть население вместо недвижимого доллара стремится зарабатывать на традиционных финансовых инструментах.

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Впрочем, он считает, что в расчете на длительную перспективу можно покупать наличные доллары, пока курс ниже 42 грн/доллар. А вот покупка евро как средства для инвестиций рискованна.

Андрей Забловский отметил, что самый большой доход сейчас может дать золото – в банковских слитках (чистота 99,99% золота) или в инвестиционных золотых монетах.

“Золото, цена которого в апреле достигла пика, поднялось в мае еще на 1,7%, это более 140 тысяч. грн за тройскую унцию (31,1 г – Авт.) по курсу НБУ, – говорит Андрей Забловский. – Доходность его за год уже превысила 60%. Но этот денежный инструмент доступен далековато не каждому. Потому что экономически целесообразно покупать слитки весом не менее 10 граммов, цена которых – более 45 тыс. грн за слиток. Причем по правилу: "купил и забыл". Поэтому для широких масс остается актуальным инвестиционный портфель по валюте и валютным депозитам, гривневым депозитам и облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ)”.

Продавать валюту эксперты не советуют без крайней необходимости. Как исключение, можно продать евро тем, кто купил их с 9 по 13 мая, когда нынешний курс был на минимуме – 45,3-45,6 грн/евро или в октябре-декабре прошлого года – по курсу еще 43 грн/евро. По подсчетам Олега Пендзина, арифметически доход составит более 15% годовых.

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"Очевидно, что количество евро для продажи должно быть значительным – от 1000 евро, тогда можно заработать за короткое время от 2,5-4 тысяч грн и более в зависимости от даты покупки", –подчеркнул Олег Пендзин.

Эксперт советует не просто зафиксировать высокую прибыль и ее "проесть", а инвестировать в более выгодные гривневые финансовые инструменты – ОВГЗ или открыть краткосрочный депозит сроком 3-4 месяца.