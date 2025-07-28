Евро снова дорожает

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Евро продолжает преподносить сюрпризы: после, казалось бы, уверенного трехнедельного тренда на подешевление, курс евровалюты снова быстро направился вверх, преодолел 49 грн и почти дошел до 49,5 грн за единицу.

Почему евро «ожил», чего ожидать на этой неделе от курса валют в Украине, будет ли курс 50 грн/евро, которым может быть курс доллара, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 28 июля по 3 августа;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара всю неделю с 21 по 27 июля равнялся: 41,95 грн/доллар в продаже и 41,40 грн/доллар в покупке. Колебания в 1–3 коп. — это ни о чем в рамках статистической погрешности.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42,10 грн (-10 коп. за неделю), самая низкая — 41,70 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,67 грн (+2 коп.).

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Наличный евро дорожал с понедельника, 21 июля, по четверг, 24-го. В понедельник средний курс продажи преодолел отметку в 49 грн/евро, а к четвергу вырос до 49,44 (+47 коп.). В дальнейшем тренд сменился незначительным нисходящим и на воскресенье, 27 июля, было 49,38 в продаже (+41 коп. за неделю). Средний курс покупки за неделю увеличился на 46 коп. до 48,75 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 49,75 грн (+65 коп. за неделю), самая низкая — 49,15 грн (+40 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,07 грн/евро (+42 коп.). То есть курсы вернулись близко к значениям недельной давности по состоянию на 20 июля.

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже колебался в пределах 10 коп., от 41,66 до 41,72 грн/доллар. В итоге за неделю курс продажи вырос на 4 коп. до 41,70 грн/доллар. Курс покупки в течение недели менялся более значительно, от 41,50 до 41,65 грн/доллар. По состоянию на воскресенье, 27 июля он остановился на 41,67 грн/доллар, это +10 коп. через неделю.

Евро у нелегалов за неделю заметно подорожал: до 49,25 грн/евро в продаже (+40 коп.) и до 49,02 в покупке (+52 коп.). То есть, как и на официальном рынке, вернулся к значениям по состоянию на неделю раньше, 20 июля.

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Официальный курс доллара всю прошлую неделю был малоподвижным, колеблясь от 41,75 до 41,82 грн/доллар. Курс евро повышался и на воскресенье, 27 июля, дошел до 49,10 грн/евро (+49 коп.). На понедельник, 28 июля, Национальный банк установил официальные курсы 41,78 грн/доллар (+3 коп. в неделю) и 48,98 грн/евро (+37 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,16 до 1,17 доллара за евро, как было неделей ранее.

По словам экспертов, неделя прошла, как и прогнозировалось, без значительных колебаний курсов.

«Колебания были даже меньше, чем ожидалось, — анализирует Андрей Забловский. — Ситуация на конец месяца, когда бизнесом формируются бюджетные платежи, налоги и т.д. благоприятна для гривны, потому что спрос на нее в такой период всегда увеличивается. Также Нацбанк 24 июля оставил неизменной учетную ставку, то есть процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки. Это было ожидаемо, потому что повышение ставки укрепляет национальную валюту, что регулятору не нужно».

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Андрей Шевчишин добавил, что Нацбанк продолжил удерживать курс доллара, потому что евро подорожал на международных рынках на 1%, вернувшись на уровень 49 грн/евро. Если бы у нас дорожал еще и доллар — евро мог бы за счет кросс-курса достичь 50 грн. Эксперт также отметил, что за неделю возросла активность населения по покупке и продаже валюты.

«Физические лица стали меньше продавать валюты с безналичных счетов и увеличили покупку валютных наличных. Сейчас около 11% гривневой наличности соотечественники тратят на покупку валюты», — уточнил Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют

По словам экспертов, еще неделю на финансовом рынке Украины сохранится шаткое равновесие.

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«Следим за переговорами США с ЕС по ввозным пошлинам на импорт евротоваров в США, дедлайн, напомню, 1 августа, — говорит Андрей Шевчишин. — В преддверии минувших выходных появились новости, что рассматривается минимум ставки пошлин для ЕС — 10-15%. Если это будет закреплено в договоренностях, особенно по нижнему пределу — вероятно, что евро вернется на траекторию роста. Ну и соответственно, если предлагаемые пошлины останутся на уровне 30%, то евро продолжит дешеветь до доллара. Ожидаю, что курс доллара в наличных деньгах останется вблизи 42 грн, курс наличного евро — 48,5-49 грн. Среднесрочно девальвационное давление для гривны сохраняется».

Олег Пендзин выразил сомнение, что к 1 августа будут достигнуты договоренности между США и ЕС по пошлинам.

«Не исключаю, что этот срок в очередной раз будет продлен, — оценивает Олег Пендзин. — Также, учитывая, что Нацбанк на днях ухудшил макроэкономический прогноз развития Украины, в частности, уровень инфляции в 2025 году будет не ниже 9,7% (предыдущий прогноз НБУ в апреле — 8,7%, — Авт.), можно прогнозировать, что курс доллара, рост которого также ускоряет инфляцию/доллар останется».

Андрей Забловский тоже не прогнозирует на неделе заметных изменений курса гривны как к доллару, так и к евро: «Многое будет зависеть от риторики переговоров между США и ЕС, жесткие заявления сторон могут вызвать временные колебания котировок пары доллар-евро, но торги там продолжаются. В Украине пока не ожидает, что евро4 будет равным. грн/доллар».

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Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский считают, что в настоящее время благоприятное время для вложения свободных средств в валютные инструменты.

«Август — месяц начала ежегодной девальвации гривны, — говорит Андрей Шевчишин. — Поэтому, пока рынок спокоен, стоит „подбирать“ доллары, то есть не покупать их для спекуляций, а постепенно накапливать, рассчитывая на дальнейший рост курса. Относительно приобретения евро совет дать трудно, потому что ситуация, куда в августе пойдет курс, не определена. Можно рискнуть — можно сделать паузу».

Андрей Забловский советует покупать как наличные доллары, так и евро. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе — год и больше — евровалюта в любом случае будет стоить дороже, чем сейчас.

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Олег Пендзин предлагает подождать еще месяц с переходом из гривны в валюту имеющим гривневые депозиты, срок действия которых истекает до конца сентября. По его мнению, делать аргументированные прогнозы, что будет выгоднее в дальнейшем, можно после того, как наше правительство обнародует законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Ключевые экономические макропоказатели документа: уровень инфляции и среднегодовой курс доллара. А пока на гривне можно заработать больше, чем на покупке валюты.

А вот продавать валюту пока не стоит без необходимости.