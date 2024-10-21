Курс валют в Украине: "еврофеномен" и стабильный доллар – покупать или продавать

На валютном рынке продолжается тишина: курс доллара стоит, как вкопанный уже три недели. А вот евро постоянно и достаточно быстро дешевеет: с начала октября евровалюта потеряла 1,10 грн, курс снизился до 45,30 грн/евро. В последний раз евро стоил так дешево в середине августа, после чего его курс колебался в пределах одной гривны – сначала вверх, затем вниз.

Детальнее о том, чем вызван такой "еврофеномен", чего ожидать от курсов как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (21-27 октября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, всю прошлую неделю, с 14 по 20 октября, курс наличного доллара оставался стабильным. Стабильность длится третью неделю подряд, колебания курса 2-3 коп., то есть в пределах статистической погрешности.

В понедельник, 14 октября, банки и пункты обмена валют продавали доллар в среднем по 41,50 грн, покупали по 40,97, в воскресенье, 20 октября соответственно по 41,51 и 41 грн.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,40 грн/доллар (0 коп. за неделю), самая высокая – 41,60 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,30 (-8 коп. в неделю).

Наличный евро продолжал дешеветь, через неделю курс снизился на 35 коп. в продаже (до 45,30 грн/евро) и на 30 коп. в покупке (до 44,69 грн/евро).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, итоговый за неделю тренд курса доллара оказался восходящим. В позапрошлое воскресенье, 13 октября, было 41,37 грн/доллар в продаже и 41,35 – в покупке, то есть меняли явно работали на покупку валюты перед следующей неделей. И уже с понедельника, 14 октября, спрэд, то есть разница между курсами продаж и покупки, увеличился в шесть раз, достигнув 12 коп. А именно: 41,43 грн/доллар в продаже и 41,31 в покупке. В дальнейшем ситуация со спросом и предложением стабилизировалась, но курс пошел вверх. На вечер воскресенья, 20 октября, было соответственно 41,49 и 41,40 грн/доллар, то есть за неделю доллар у менял подорожал на 12 коп. в продаже и на 5 коп. в покупке.

Курс евро всю неделю лихорадило: с понедельника по четверг, 17 октября, он снизился на 40 коп. в продаже и на 20 коп. в покупке – согласно 45,14 и 45,10 грн/евро, а с пятницы, 18 октября, снова быстро пошел вверх. На выходных курс установился 45,35 грн в продаже и 45,22 в покупке, то есть за неделю евро подешевел у менялей на 20 коп. в продаже и на 5 коп. в покупке.

Нацбанк на прошлой неделе продолжил держать официальный курс доллара практически неизменным, колебания были в пределах 5 коп., от 41,19 до 41,24 грн/доллар. Евро продолжил дешеветь, через неделю, с 14 по 20 октября, его курс снизился на 23 коп., 44,79 грн/евро. На понедельник, 20 октября, регулятор еще укрепил гривну, установив курс 41,23 грн/доллар и 44,72 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,09 до 1,08 доллара за евро.

Эксперты говорят, что на украинском валютном рынке сложилась ситуация, которая имеет мало общего экономическими факторами, а связана с выборами в Соединенных Штатах Америки. Они, напомним, состоятся, 5 ноября, то есть через две недели, а результат будет иметь большое значение для Украины.

"Похоже, что наш рынок замер в ожидании этого события, Нацбанк тратит золотовалютные резервы, чтобы предотвратить малейшие колебания курса, – оценил ситуацию Олег Пендзин. – Но мы не единичны, такое ожидание имеет место и на зарубежных финансовых рынках. От результатов выборов в США зависит очень многое: внешняя политика, финансовая политика страны, инвестиции, ведь Соединенные Штаты – крупнейший мировой инвестор".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Прогнозы экспертов по курсу доллара совпали. Никто из них не ожидает в течение текущей недели заметных изменений, то есть нынешняя стабильность сохранится почти до конца октября.

Андрей Шевчишин добавил, что тишина всегда бывает перед бурей, потому девальвационные ожидания гривны остаются. Текущая неделя, по его мнению, пройдет в такой же "тактической паузе" курса доллара, как и предыдущая.

А вот по евро ситуация сложнее.

Как разъяснил Андрей Шевчишин, Европейский центральный банк (ЕЦБ) 17 октября снизил учетную ставку, то есть процент годовых, под который центробанки стран ЕС ссужают средства коммерческим банкам с 3,65% до 3,4%. Эта мера должна уменьшить инфляцию в ЕС с 2,6% до 2% в год, но одновременно, по экономической теории, ослабляет евровалюту.

Напомним: в сентябре текущего года так же поступила Федеральная резервная система США (аналог центробанка ЕС – Авт.), что привело к временному удорожанию евро по отношению к доллару. Теперь ЕЦБ сделал ответный ход, потому что чем дешевле валюта страны, тем конкурентоспособнее ее товары на внешнем рынке.

"Пока нет четкого понимания надежного обеспечения европейской безопасности в связи с неопределенной ситуацией в Украине, нельзя ожидать притока значительных инвестиций в европейскую экономику, – анализирует Олег Пендзин. – То есть в среднесрочной перспективе евро будет ослабевать. Стоит ли сейчас покупать евровалюту из расчета, что в дальнейшем она подорожает – сказать сложно".

Андрей Забловский считает, что курс евро будет колебаться в ближайшее время вверх-вниз, но с общим нисходящим трендом, потому что европейская экономика сейчас на упадке.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Олег Пендзин считает, что в условиях стабильности курса лучше продолжать зарабатывать на гривне.

"Если ситуация с курсом доллара стабильна, а евро даже дешевеет, то и советы остаются неизменными, – говорит Олег Пендзин. – А именно: по истечении срока действия гривневых депозитов, у кого они есть, экономически выгоднее всего инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) ) сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15% и не нужно платить ни копейки налогов".

Другие спикеры подчеркнули, что украинцы продолжают считать зарубежную валюту лучшим средством для сохранения сбережений на случай возможного обвала гривны, как это было уже пять раз, начиная с 1998 года.

Андрей Шевчишин уверен, что украинцы все больше обращают внимание на покупку наличной валюты, невзирая на финансовую привлекательность других инвестиционных инструментов.

"За прошедшие годы у населения выработался четкий алгоритм: покупать наличную валюту нужно на официальном рынке, лучше всего в банке, а продавать в обменном пункте, – отметил Андрей Шевчишин. – По данным НБУ, почти 54% валюты куплено через банк, потому что так надежнее: Пусть дороже, но банкноты не фальшивые и должного качества. А вот сдают люди в банки только 16,8% валюты, потому что курс покупки, как правило, выгоднее в обменных пунктах. Мой совет – для тех, кто делает долгосрочные инвестиции и желает иметь валютную наличные деньги под руками: самое время ее покупать, пока не подорожала".

Андрей Забловский говорит, что непростая политическая ситуация, неопределенность наших западных партнеров относительно объемов военной помощи Украине, которая должна ускорить нашу победу, побуждает украинцев к покупке валюты как способу сохранить сбережения. А это увеличивает спрос на нее, давит на курс гривны, способствует девальвации.

"Люди не углубляются в экономические теории, а воспринимают доллар как надежность, спасательный актив. С такими настроениями население трудно бороться, хотя отмечу, что экономически покупка сейчас доллара, не говоря о евро, не дает такой выгоды, как, например, те же ОВГЗ, – акцентировал эксперт. – Но если общество боится девальвации гривны, об этом постоянно говорят, то девальвация будет".

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным, потому что прогнозируют, что до конца года доллар будет дороже, чем сейчас.