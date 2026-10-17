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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Курс валют в Украине готовит шок: доллар превысил критическую отметку, после чего гривна начнёт падать

Временное затишье на валютном рынке подошло к концу, эксперты предупреждают о девальвации гривны до конца октября. Почему НБУ больше не сможет сдерживать доллар, сколько будет стоить евро и почему эксперты советуют задуматься о переходе с гривневых инструментов на валюту.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно
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Эксперты объяснили, что будет с курсом валют в Украине

Эксперты объяснили, что будет с курсом валют в Украине / © ТСН

Основные тенденции октября на валютном рынке Украины — рост курса доллара, который превысил отметку в 45 грн, и стремительное падение курса евро. Если два месяца назад европейская валюта стоила более 52 грн, то теперь её курс приблизился к 50 грн. Почему доллар и евро движутся в противоположных направлениях, чего ожидать от валютного рынка во второй половине октября, в чем хранить сбережения — читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

  • что происходит на валютном рынке;

  • чего ожидать от курса с 17 по 31 октября;

  • продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин,глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский ифинансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, с начала октября стал заметным тренд на укрепление доллара. За полмесяца американская валюта на наличном рынке подорожала с 45 до 45,30 грн/доллар (+30 коп.) при продаже, при покупке — с 44,50 до 44,78 (+28 коп.). Перед выходными доллар подешевел на 10 коп., в субботу, 17 октября, один доллар стоил при продаже в среднем 45,20 грн, при покупке — 44,68 грн. Самая высокая цена продажи доллара составляла 45,30 грн, самая низкая — 45,03 грн/доллар.

Максимальный курс покупки составил 44,95 грн/доллар. А вот евро стремительно терял позиции. Почти за два месяца, начиная с третьей декады августа, когда курс наличных евро достиг годового максимума в 52,5 грн/евро, он снизился до 50,80 и 50,10 грн соответственно при продаже и покупке (минус 1,7 грн). Потери за первую декаду октября составили более 50 коп. Однако с 10 октября тренд изменился, евро несколько подорожал. На 17 октября один евро стоил при продаже 50,90 грн (+10 коп. за 5 дней), при покупке — 50,23 (+12 коп.). Самая высокая цена продажи евро составляла 51,15 грн, самая низкая — 50,65 грн.

Максимальный курс покупки составлял 50,60 грн/евро. Официальный курс доллара от Нацбанка с 1 по 16 октября колебался в диапазоне от 44,68 до 45,08 грн/доллар, но в итоге за этот период он вырос на 30 коп. до 45,08 грн/доллар, обновив исторический рекорд. Курс евро демонстрировал тенденцию к снижению: за две недели евро подешевел на 28 коп. до 50,44 грн за единицу. На 17 октября регулятор установил курс гривны к доллару на уровне 44,89, к евро — 50,31.

Соотношение доллар/евро снизилось с начала октября с 1,15 до 1,12 доллара за евро.

По мнению Андрея Шевчишина, возможность Нацбанка сдерживать курс доллара с помощью евро в настоящее время исчерпана, поскольку котировки евро по отношению к доллару находятся на низком уровне.

«Евро ослабевает из-за долговых и бюджетных проблем Франции и политической нестабильности в ЕС. Межбанковский курс держался в коридоре 44,90–45,13 грн/доллар, это максимум, который до этого фиксировался лишь однажды, 10 июня, — анализирует Андрей Шевчишин. — Экспортеры продают валюту не из-за избытка, а из-за нехватки: кому-то нужно выплатить зарплаты, выходные пособия, кому-то просто не хватает гривны для операционной деятельности и восстановления. И главное, евро почти достиг отметки в 50 грн. Пространства для дальнейшей коррекции евро вниз практически не осталось — ниже 50 грн НБУ курс опускать не будет, потому что это снижает ценность помощи в евро при конвертации. Таким образом, механизм «удерживаем доллар за счет ослабления евро», который работал весь сентябрь и первую декаду октября, исчерпал себя. Незначительное подорожание евро в середине октября носит ситуативный характер».

Андрей Забловский добавил, что на наличном рынке население продолжает покупать валюту. Нынешний курс на уровне 45+ грн/доллар — дополнительная возможность приобрести валюту по более выгодной цене. За две недели октября среднесуточный объем покупки наличной валюты составил 100,54 млн долларов (+1,3%), среднесуточный объем продажи — 66,1 млн долларов (+3,1%).

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты подчеркнули: ситуация с курсом доллара по-прежнему остается сложной и труднопрогнозируемой. Достоверными могут быть лишь краткосрочные прогнозы на период от двух до четырёх недель.

Олег Пендзин видит прямую связь между курсом и результативностью работы Верховной Рады во второй половине октября.

«Внутренняя ситуация в Украине: и курс доллара, и состояние госбюджета напрямую зависят от поступления приостановленной зарубежной помощи в размере 29,5 млрд долларов, условием получения которой является принятие Верховной Радой более двух десятков законов, — анализирует Олег Пендзин. — В частности, важным „маяком“ является закон о налогообложении почтовых отправлений товаров из-за рубежа. И не только это, это и законы о борьбе с коррупцией, и реформировании судебной системы, и так далее, об этом много сказано. Рада начала работать, есть надежда, что по крайней мере основные законы примут, и средства поступят. Поэтому выскажу осторожный оптимизм: до конца октября курс доллара удержится в коридоре 45–45,5 грн».

Андрей Шевчишин, напротив, утверждает, что и экономические, и факторы безопасности по-прежнему остаются негативными.

«Экономика уходит в минус, рост цен ускоряется, что требует выравнивания паритета с долларом, то есть девальвации гривны, — считает Андрей Шевчишин. — Поэтому вся дальнейшая динамика доллара теперь зависит от двух факторов: решения НБУ и котировок доллар/евро. Если он продолжит падение (а технически пробит восходящий канал и курс движется к 1,10), то в Украине давление пойдет прямо на доллар, минуя евро. По курсу: НБУ обозначил коридор и пока удерживает его с обеих сторон. Межбанк: 45–45,15 грн/доллар, вопрос только в том, когда, а не если. Наличный доллар: 45,50–45,75 грн. Ожидания по евро: 50,00–50,60 грн — официальный курс, 50,25–50,75 грн — наличный».

Андрей Забловский прогнозирует, что к концу октября на безналичном рынке курс доллара будет находиться в диапазоне 45–45,3 грн/евро, а на наличном — выше 45,5 грн/доллар. Котировки пары доллар/евро останутся в пределах 1,12–1,13. То есть курс наличного евро в Украине во второй половине октября несколько повысится и будет держаться в пределах 51–51,5 грн/евро при продаже. Наличный рынок успокоится, спрос на валюту снизится.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин считает: настало время, когда сложно дать однозначный совет, в чем хранить сбережения.

«Еще месяц назад это были гривневые инвестиционные инструменты, прежде всего ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа с доходностью свыше 15% годовых, — анализирует Олег Пендзин. — Учитывая текущую динамику изменения курса доллара, они такими и остаются. Но неизвестно, что будет дальше. Не исключено, что курс доллара будет быстро расти, тревожные сигналы уже есть. Поэтому стоит перейти к диверсификации сбережений. Гривневые депозиты и ОВГЗ, срок действия которых истек, можно перевести в валютную наличность. Но стоит помнить, что это потеря доходности в обмен на контроль над сбережениями в режиме 24/7».

Андрей Забловский предлагает увеличить в инвестиционном портфеле объемы имеющихся наличных средств как в гривне, так и в иностранной валюте.

«Это „горячие“ деньги, которые должны быть доступны мгновенно в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас важнее обеспечить себе защиту на случай форс-мажора, чем пытаться заработать как можно больше на процентах. Всё, что превышает трёхмесячный объём расходов семьи, как и раньше, выгоднее всего держать в ОВГЗ», — советует Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин предостерегает от продажи валюты, за исключением случаев крайней необходимости.

«По возможности лучше всего покупать валюту. Наличные доллары — как источник доходности при минимальных рисках. Если курс доллара в ближайшие 2,5 месяца поднимется до 46 грн, то это прирост 2,2%, или 10,5% годовых, что сопоставимо с доходностью гривневого депозита после выплаты процентов. Евро — потому что курс выгоден, однако при условии, что евро будет использоваться в будущем для расчетов, а не для накопления с целью получения прибыли. Покупку валюты сейчас нужно рассматривать не столько как заработок, сколько как страховку от обесценивания сбережений. К тому же текущие уровни курса довольно привлекательны для покупки», — подытожил Андрей Шевчишин.

По сравнению с сентябрьскими прогнозами, когда эксперты говорили о затишье перед бурей на финансовом рынке, в октябре, образно говоря, начал дуть умеренный ветер. Превратится ли он в ноябре в бурю или нет, зависит в большей степени не от финансистов, а от украинских политиков.

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