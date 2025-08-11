Курс валют в Украине: гривна - "на взлет" и обвал доллара, что происходит на рынке

Курс доллара пошел вниз

Гривна продолжает демонстрировать чудеса устойчивости: в августе, которы традиционно является началом ее ежегодного ослабления к доллару, курс гривны, наоборот, пошел вверх.

Впрочем, финансовые аналитики подчеркивают: все дело в Национальном банке, почти два года проводящем политику управляемой гибкости обменного курса гривны к доллару. Это означает, что курс валют определяется рынком, но НБУ может влиять на него во избежание чрезмерных колебаний.

О том, чего ожидать от курса на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 11 по 17 августа;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара всю неделю с 4 по 10 августа снижался как в банках, так и в пунктах обмена валют. Если в понедельник, 4 августа, в среднем было 42 грн/доллар в продаже и 41,37 – в покупке, то в воскресенье, 10 августа – только соответственно 41,67 (-33 коп.) и 41,12 (-25 коп.) грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 41,90 грн (-20 коп. за неделю), самая низкая – 41,40 грн/доллар (-30 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,35 грн (-34 коп.).

Курс наличного евро колебался в течение недели в продаже в пределах 35 коп., от 48,38 до 48,72 грн/евро, в покупке – в пределах 45 коп., от 48,03 до 48,58 грн/евро. На воскресенье, 10 августа, курсы продаж и покупки были соответственно 48,62 (+24 коп. за неделю) и 47,94 (+36 коп.) грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 48,80 грн (-10 коп. за неделю), самая низкая – 48,33 грн (+37 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,30 грн/евро (+39 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, менялы изменили тактику, которой они придерживались в июле для получения выгоды. В первой декаде августа средний курс продажи доллара по стабильному стал волатильным, то есть ежедневно заметно увеличивался или уменьшался, при этом сохранялся общий нисходящий тренд. Колебания были в пределах 30 копеек, от 41,75 до 41,46 грн/доллар.

Средний курс покупки доллара по волатильному стал нисходящим. С 4 по 9 августа курс снизился с 41,70 до 41,35 грн/доллар (-35 коп.).

По состоянию на воскресенье, 10 августа, средний курс продаж установился 41,50 грн/доллар, это -20 коп. за неделю, курс покупки – 41,34 грн/доллар, это –36 коп. через неделю.

Евро у нелегалов всю неделю то дорожал, то подешевел в продаже. Средний курс колебался в пределах 40 копеек, от 48,11 до 48,51 грн/евро. По состоянию на воскресенье, 10 августа, средний курс продаж установился 48,53 грн/евро, это +42 коп. через неделю. В покупке сохранилась стабильность, в среднем 48,10 грн/евро.

Нацбанк всю прошлую неделю укреплял гривну как к доллару, так и евро. На понедельник, 11 августа, официальные курсы установлены: 41,39 грн/доллар (-41 коп. за неделю) и 48,19 грн/евро (-16 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю с 1,14 до 1,16 доллара за евро.

По словам экспертов, Нацбанк, укрепляя гривну, хочет активизировать продажу валюты со стороны придерживающих ее экспортеров, ожидая девальвацию гривны.

“Неделя прошла под знаком позитива для гривны, на межбанковском валютном рынке она вышла вниз из коридора 41,50-41,70 грн/доллар до 41,43-41,45, – отметил Андрей Забловский. – Активность в начале августа традиционно низкая как на межбанковском, так и на наличном рынке”.

Андрей Шевчишин объяснил, что последние действия регулятора по укреплению гривны возвращают на рынок правило для импортеров и экспортеров, говорящее: не жди лучшего курса, продавай когда нужно, покупай когда нужно.

“На то и управляемая гибкость курса, потому что за межбанком потянулся наличный рынок, банки опустили курс резко вниз, обменники умеренно вниз, анализирует Андрей Шевчишин. – Изменяет ли это девальвационные настроения? Как по мне – нет. Наш рынок держится на значительных валютных ограничениях и внешней помощи”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Прогнозы экспертов схожи. Все они считают, что незначительное снижение инфляции по итогам июля до 14,1% годовых с 14,3% годовых в июне, обнародованное 8 августа Госслужба статистики, не повлияет на действия НБУ по курсу гривны.

Действительно, это позволяет Нацбанку несколько отпустить курс гривны, но воспользуется регулятор этим правом или нет – увидим, – говорит Андрей Шевчишин. – На текущей неделе серьезное влияние на наш валютный рынок возможно только при условии договоренностей на самом высоком уровне по прекращению войны в Украине. Такой сценарий мало реален, поэтому мой прогноз сохранится стабильность.

Олег Пендзин оценил, что Нацбанку есть смысл девальвировать гривну тогда, когда дефляция, то есть снижение цен, составит не менее 2% в месяц, а не 0,2%, как зафиксировано в июле.

“На текущей неделе увидим стабильный курс гривны, – считает Олег Пендзин. – У Нацбанка для его поддержки достаточно золотовалютных резервов, хотя за июль они сократились на 5% или до 43 млрд грн из-за значительных продаж валюты на межбанке. Было продано 3,5 млрд. долларов, а зарубежная финансовая помощь составила 2,12 млрд. долларов”.

Андрей Забловский не прогнозирует значительные изменения курса как доллара, так и евро, но не исключает возвращения незначительного восходящего тренда.

“Возможно, на межбанке доллар вернется в коридор 41,5-41,7 грн, а наличный доллар соответственно подорожает до 41,8-42 грн”, – уточнил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Все эксперты обратили внимание на набирающие силу два тренда в покупке украинцами наличной валюты: между долларом и евро население все больше выбирает евро, а также продолжает больше покупать валюты, чем продавать. А вот стоит ли это делать – есть диаметрально противоположные мнения.

Андрей Забловский сообщил, что, по информации Нацбанка, физические лица купили в июле наличными 1,907 млрд долларов в пересчете, продали 1,579 млрд долларов. То есть купили на 328 млрд долларов больше, чем продали. Чистая покупка долларов составила 17 млрд, чистая покупка евро – 311 млн в долларовом эквиваленте, или в 18 раз больше. Банки подхватили этот тренд и активно завозят наличный евро.

Андрей Шевчишин назвал факторы, которые, по его мнению, побуждают украинцев отдавать предпочтение евровалюте:

рост в июле стоимости евро к доллару на мировом рынке и согласно гривне;

летние отпуска украинцев в Европе и закупка ими евро для отдыха;

рост торговых операций украинского бизнеса с контрагентами из Еврозоны;

высокая концентрация наших беженцев и работников в Европе.

Однако Шевчишин критически относится к тем, кто сделал ставку на евро как источник инвестиций.

"Кабальные для ЕС договоренности с Соединенными Штатами по ввозным пошлинам и инвестициям в американскую экономику не будут способствовать сильному евро, он в дальнейшем будет только дешеветь", – говорит эксперт.

Андрей Забловский, напротив, уверен, что покупка евро сейчас целесообразна не только для расходов в странах ЕС, но и как инвестиционный инструмент.

“Евро несколько укрепился по отношению к доллару, соотношение между ними должно стабилизироваться. Для диверсификации инвестиционного портфеля стоит иметь в нем и евро, но отдавать предпочтение только евро не стоит”, – аргументировал Андрей Забловский.

Олег Пендзин считает, что ставка на валюту как на инвестицию для получения прибыли в этом году не сыграла и вряд ли до конца года что-нибудь изменится.

“Тот, кто 7 месяцев назад поверил в стабильность гривны, заработал за это время 7-8% на гривневых депозитах и около 11% – на облигациях внутреннего государственного займа, – подсчитал эксперт. – Тот, кто регулярно покупал доллары, потерял примерно 2% капитала, или 1 гривну на каждом долларе. Правда, на инвестициях в евро удалось заработать на сегодняшний день около 9% годовых. Но в дальнейшем покупка евровалюты в этом году приведет только к убыткам. Еще три месяца времени, чтобы заработать на новых инвестициях в гривневые финансовые инструменты около 3% от вложенного капитала”.

Эксперты считают, что продавать валюту пока не стоит без необходимости, за исключением евро, пока он не подешевел.