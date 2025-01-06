Курс валют в Украине: гривна упала к доллару рекордно низко – что дальше?

В новый год Украина зашла с рекордно низким официальным курсом гривны: более 42 грн/доллар. Рыночный безналичный и наличный курсы пересекли этот предел за две недели до конца декабря. С тех пор доллар только дорожал и к началу января превысил в среднем 42,50 грн в продаже, речь идет о наличных.

Еще одна новость недели – дешевела к доллару не только гривна, но и евро. Пока европейская валюта немного дороже американской, и некоторые финансовые аналитики уже говорят о неминуемом паритете курсов.

Чего ожидать в ближайшую неделю января, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю от 6 до 12 января.

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Доллар продолжил дорожать 30 и 31 декабря и даже 1 января. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за эти три дня наличный доллар прибавил еще 22 коп. в продаже и 7 коп. в покупке: в среднем курс увеличился до 42,50 и до 41,78 грн/доллар соответственно. К концу недели доллар еще подорожал: до 42,57 в продаже и до 41,95 в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,75 грн (+25 коп. за неделю), самая низкая – 42,35 грн/доллар (также +25 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,30 грн (и здесь +25 коп.).

За декабрь прошлого года курс наличного доллара вырос на 60 коп. в продаже и на 40 коп. в покупке. А за весь 2024 год наличный доллар подорожал на 4,30 грн в продаже и на 4,10 грн в покупке.

Курс наличного евро рос в понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. Он повысился в среднем на 20 коп. как в продаже, так и в покупке: до 44,44 и 43,72 грн/евро соответственно. В дальнейшем евровалюта плавно подешевела, на воскресенье, 5 января, установился курс продажи 44,16 грн/евро, курс покупки – 43,40 грн/евро. В итоге за неделю с 30 декабря по 5 января евро подешевел на 9 коп. в продаже и на 12 коп. в покупке.

За декабрь евро подешевел на 10 коп. в продаже и на 15 коп. в покупке, однако за весь 2024 год евровалюта выросла до гривны на 1,55 грн в продаже и на 1,65 грн в покупке, на 1 января прошлого года было соответственно 42,75 и 41,90 грн/евро. Интересно, что с мая по середину сентября прошлого года евро стремительно дорожал, и на 16 сентября наличный курс достиг максимума: 46,65 грн в продаже и 45,90 в покупке. В последствии начался длительный нисходящий тренд.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар в продаже только дорожал. За неделю с 30 декабря по 5 января курс вырос на 35 коп. до 42,65 грн/доллар. В покупке на неделе был минимум 1 января: всего 42 грн/доллар (-32 коп.) и максимум 5 января: 42,45 грн/доллар (+13 коп. за неделю).

Евро у нелегалов продолжил дешеветь. Если в понедельник, 30 декабря, было 44,44 грн/евро в продаже и 44,25 в покупке, то в воскресенье, 5 января, уже соответственно 44,22 (-24 коп. за неделю) и 44,05 (-20 коп.).

Нацбанк завершил прошлый год рекордным курсом в 42,04 грн/доллар, в дальнейшем снизил его до 41,97, однако на пятницу, 3 января, снова было 42,04. На понедельник, 6 января, регулятор установил официальный курс 42,09 грн/доллар (+15 коп. в неделю).

Официальный курс евро с 30 декабря по 3 января снизился на 37 коп. до 43,38 грн/евро. На понедельник, 6 января, евро еще подешевел до 43,33 грн/евро (-42 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю снизилось с 1,04 до 1,03 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что неделя между декабрем и январем была спокойной по сравнению с предыдущей неделей, когда Нацбанк продал из резервов валюты на 1,6 млрд долларов, это больше, чем бывало раньше месяца.

"За декабрь НБУ продал 5,284 млрд долларов из резервов, это рекордный месячный объем в истории, именно поэтому курс гривны не обвалился, а лишь повысился более 42 грн/доллар – анализирует Андрей Шевчишин. – Можем ли мы разрешить такие расходы – да. К концу года валютные резервы составили 42,8 млрд долларов, это достаточно. Основные продажи были для того, чтобы удовлетворить спрос на валюту импортеров, населения и государственных компаний (здесь также оборонка)".

По словам эксперта, таких значительных затрат по резервам НБУ в январе не должно быть.

Чего ждать от курса валют

Эксперты ожидают на текущей неделе дальнейшей девальвации гривны, а январь может стать критическим: станет ясно, будет ли гривна дешеветь плавно или произойдет сиюминутный обвал курса ниже 43 грн за доллар.

По мнению Олега Пендзина, тренд на девальвацию просматривается в действиях Нацбанка, установившего на понедельник, 6 января, заметно ниже официальный курс гривны, чем перед выходными.

"Официальный курс является ориентиром для межбанковского рынка, – анализирует Олег Пендзин. – Наличный курс больше зависит от спроса на валюту со стороны населения, который в новом году пока не значителен. На текущей неделе ожидаются продажи больших объемов валюты Министерством финансов для финансирования социальных выплат, поэтому регулятор еще удешевит гривню, это повлечет за собой межбанк и наличный рынок. 42,60 грн/доллар средний курс продаж не достигнет".

Андрей Шевчишин говорит, что сейчас предложение валюты на межбанке уменьшилось на 30%, а спрос – на 70%, поэтому нет ажиотажа и на наличном рынке.

"На неделе с 6 по 12 января ожидается оживление деловой активности, а на наличном рынке пока продолжится тишина. Сложно сказать, сколько она продлится, и в среднем дешевле 42,50 грн в наличной продаже доллар не будет", – спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский отметил, что курсовой коридор постепенно смещается вверх, он уже держится заметно выше 42 грн/доллар на межбанке. Очевидно, что происходит медленная девальвация гривны, которая продолжится и на наличном рынке. Эксперт подчеркнул: пока продолжается переходный период от праздников к увеличению деловой активности, сложно сказать, будет ли на этой неделе подорожание доллара выше нынешних 42,55 грн за единицу, или данный средний курс удержится еще некоторое время.

Продавать или покупать валюту

Эксперты в своих советах подвели итоги в прошлом году по использованию того или иного финансового инструмента для инвестиций.

Олег Пендзин, являющийся сторонником инвестиций в гривну, привел такие цифры.

"Год назад один доллар наличными стоил в продаже в среднем 38 гривен, сейчас – 42,50, курс покупки теперь 41,80-42,30 грн/доллар. То есть прибыль за счет роста курса составила 3,80-4,30 грн на долларе или 10-11% годовых. В прошлом году средний процент по гривневым депозитам был 13-14%, а по государственным ценным бумагам в гривне (ОВГЗ) доходил до 20% – подсчитал Олег Пендзин. – То есть инвестиции в гривну были более выгодными”.

В текущем году ситуация иная: проценты по вкладам меньше, 11-11,5% годовых для коротких депозитов сроком на три месяца, а налог на прибыль больше. Но, по мнению Олега Пендзина, в первые три месяца года рост курса доллара не будет выше, чем до 43,5 грн/доллар. Это в пределах 2%, поэтому очевидно, что даже депозиты, не говоря об ОВГЗ, дадут за три месяца больше прибыли, чем покупка сейчас валюты.

Андрей Забловский обратил внимание на разные тренды курса доллара и евро: если американская валюта дорожает по отношению к гривне, то европейская дешевеет.

"Есть ряд экономических и политических причин для удешевления евро, Украина на это никак не влияет, потому что курс гривни привязан к доллару, а не к евро. Поэтому если евро падает к доллару, то автоматически – и к гривне", – объяснил Андрей Забловский.

По прогнозу Забловского, евро может еще подешеветь, но паритету, когда за 1 евро будут давать 1 доллар, пока не ожидается. Поэтому евро сейчас привлекательно для тех, кто будет покупать евровалюту не с целью получения прибыли, а чтобы в будущем тратить ее в странах ЕС: для обучения, лечения, путешествий и т.д.

Андрей Шевчишин констатировал: украинцы в прошлом году купили наличной валюты на 11 млрд долларов больше, чем продали, втрое превысив показатель 2023 года. Причина, по его мнению, очевидна: население больше озабочено не возможностью заработать "на деньгах", а тем, чтобы не потерять во время войны уже заработанное. Поэтому даже по нынешнему высокому курсу наличную валюту продолжат покупать.

А вот продавать валюту без крайней необходимости эксперты по-прежнему не советуют. Исключение – когда вырученные от продажи валюты гривны будут потрачены на какие-либо проекты.

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