Курс валют в Украине: гривна вскоре будет дешеветь, что лучше покупать – доллары или евро

Гривна вскоре будет дешеветь

Сентябрь может стать месяцем, когда нарушится стабильность на валютном рынке Украины, прогнозируют финансовые аналитики. До сих пор гривна не только держалась, но и крепла – весь август средний курс доллара снижался и близок к 41,5 грн/доллар, хотя восемь месяцев назад, в начале января, было 43 грн/доллар.

Действительно ли уже сегодня-завтра курс доллара пойдет вверх, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 1 по 7 сентября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в последнюю неделю августа доллар сделал попытку подорожать, но не очень удачно. Так, в банках и пунктах обмена валют (ПОВ) средний курс наличного доллара за два дня, 26 и 27 сентября, вырос в продаже сразу на 18 коп., до 41,70 грн/доллар. Однако к концу недели, месяца и лета, то есть на 31 августа, вернулся к предыдущему уровню – 41,52 грн. Средний курс покупки вообще не менялся – 41,04 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,70 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 41,35 грн/доллар (также 0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,22 грн (-3 коп.).

За август на "белом" рынке наличный доллар потерял 45 коп. в продаже и 35 коп. в покупке.

Наличный евро в понедельник, 25 августа, подорожал в продаже сразу на 40 коп., до 48,75 грн/евро, в среду, 27 августа, вернулся к прежнему уровню и завершил неделю на 48,54 (+10 коп.). Курс покупки менялся синхронно с курсом продаж, 25 августа он достиг максимума в 48,02 грн/евро (+25 коп.), а на воскресенье, 31 августа, остановился на 47,87 (+7 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи евро была 48,80 грн (+20 коп. за неделю), самая низкая – 48,37 грн (+34 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,20 грн/евро (+20 коп.).

За август на "белом" рынке наличный евро подорожал в среднем на 15 коп. в продаже и на 18 коп. в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара колебался в продаже в пределах 5 коп., от 41,35 до 41,40 грн/доллар. В воскресенье, 31 августа, было 41,35. А вот курс покупки быстро снижался: понедельник, 25 августа – 41,35 грн/доллар, воскресенье, 31 – 41,20.

Курс евро у нелегалов колебался за неделю от 48,25 до 48,70 грн/евро в продаже и от 48,10 до 48,32 в покупке. Впрочем, на конец недели все успокоилось, курс остановился на 48,45 (0 коп. за неделю) и 48,30 (+2 коп.) грн/евро соответственно.

Официальный курс гривны как к доллару, так и к евро, всю неделю был волатильным, то есть ежедневно менялся вверх-вниз. Для доллара колебания были в пределах 20 коп., от 41,26 до 41,43 грн/доллар, для евро – в пределах 60 коп., от 47,88 до 48,47 грн/евро.

На понедельник, 1 сентября, Национальный банк установил следующие курсы: 41,32 грн/доллар (+4 коп. в неделю) и 48,20 грн/евро (+29 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю с 1,16 до 1,17 доллара за евро.

За август доллар по официальному курсу подешевел на 45 коп. евро подорожал на 38 коп.

Андрей Забловский констатировал, что последняя неделя лета прошла спокойно, как и прогнозировалось.

"На межбанковском рынке курс доллара продолжил снижение, за неделю он опустился с 41,46 до 41,32 грн/доллар, то есть бизнес все еще медленно "раскачивается". Наличный рынок валют оставался безжизненным, спрос на валюту держится низким", – анализирует эксперт.

Андрей Шевчишин считает, что на наличном рынке определенное оживление на неделе было. По его словам, нулевое сальдо (разница между объемами купли и продажи) по безналичным валютным счетам физических лиц компенсировалось небольшим ростом спроса населения на наличные, начиная с понедельника, 25 августа. Это привело к кратковременному удорожанию в покупке как доллара, так и евро, которое изменилось откатом курса доллара к предыдущим значениям. А вот наличный евро в итоге после колебаний показал незначительный восходящий тренд.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты считают, что первая неделя осени будет разминочной.

"В течение текущей недели возможны движения курса доллара вверх-вниз, как на межбанковском, так и на наличном рынках. Курсовый коридор расширится, и колебания будут незначительными, в пределах 20 коп. и будут нивелироваться продажей валюты Нацбанком, - говорит Андрей Забловский. - Негативные ожидания по деваль.

Олег Пендзин уверен: в первую неделю сентября не следует ожидать значительных изменений курса гривны. Эксперт говорит, что триггером (раздражителем) для этого должна стать презентация Кабмином законопроекта о государственном бюджете на 2026 год.

Некоторые движения валютного курса возможны тогда, когда увидим проект бюджета Украины на 2026 год и его начнет рассматривать Верховная Рада, то есть после первой декады сентября, – считает Олег Пендзин. – Тогда станут понятны главные контрольные цифры, в частности, плановый курс гривны к доллару. Перед правительством стоит непростая задача, потому что пока имеем "дыру" по поступлениям в 10 млрд долларов, это около 420 млрд грн. А из-за значительной инфляции нужно повышать минимальную зарплату, индексировать пенсии. Потому ситуация пока не определена.

Андрей Шевчишин также считает, что первая неделя сентября будет относительно спокойной. По его мнению, Нацбанк остается ключевым игроком на финансовом рынке и пока его устраивает нынешний курс гривны. Главная цель регулятора – сдерживание роста цен.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные, но они единодушно не считают целесообразным сейчас продавать валюту без крайней необходимости.

Олег Пендзин советует в первую неделю сентября не совершать никаких действий с финансовыми инвестициями, за исключением истечения срока действия депозитов или ценных бумаг – облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В этом случае депозит следует закрыть, а ОВГЗ вернуть банку, забрав денежные средства и проценты.

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин предлагают покупать на свободные средства наличную валюту в расчете на то, что курс вскоре пойдет вверх.

Андрей Забловский сообщил, что украинцы продолжают отдавать предпочтение покупке евро перед долларами. Этот тренд начался с апреля и постоянно усугубляется.

В июле, по данным НБУ, банки впервые завезли в Украину больше наличного евро, чем долларов: соответственно на 395 млн. долларов в пересчете и на 322 млн., – говорит Андрей Забловский. – Интерес к евровалюте со стороны населения начал увеличиваться, когда курс евро стремительно пошел вверх и почти достиг 50 грн/евро, повысившись за два месяца на 4,5 гривны или 10%. Отмечу: покупка евровалюты имела смысл в апреле и мае, пока курс вырос всего в 3 гривны, или до 48 грн. Дальше это уже была рискованная инвестиция, которая почти не принесла дохода, потому что в дальнейшем курс обвалился и сегодня евро можно продать банку не выше 48,2 грн. Но сейчас можно покупать как евро, так и доллары из расчета подстраховаться от девальвации гривны и получить прибыль через год-полтора.

А вот Андрей Шевчишин скептически относится к возможности усиления евро в среднесрочной перспективе и рекомендует инвестировать в покупку именно долларов.

Доллар, по моему мнению, гораздо интереснее, потому что соотношение котировок пары доллар/евро будет снижаться, евро будет дешеветь к доллару, – считает Андрей Шевчишин. – Риски значительного подешевления гривни остаются высокими: это и неопределенность по прекращению военных действий, и осеннее увеличение спроса госструктур на валюту для закупки газа к отопительному сезону, и сложная ситуация с дефицитом платежного баланса, который за 7 месяцев текущего года составляет 1,1 млрд долларов. А дефицит внешней торговли товарами в июле достиг нового исторического максимума в 4,48 млрд долларов в месяц, за 7 месяцев года – 26,13 млрд долларов, это тоже рекорд. С позитива – в августе стабилизировалась стоимость продуктовой корзины, а украинский ИТ-экспорт растет: за 7 месяцев продано услуг на 3,76 млрд долларов или на 0,3% больше периода к периоду.

Выводы эксперта: финансовая система Украины держится и пока будет держаться на внешних поступлениях валюты, поэтому покупать доллары сейчас есть смысл.