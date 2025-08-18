Курс валют в Украине: как Трамп повлиял на цену доллара и чего ждать дальше украинцам

Курс доллара несколько снизился / © ТСН

Прошедшую неделю можно назвать временем неоправданных надежд, в том числе и касательно курса валют в Украине. Встреча на Аляске американского президента Дональда Трампа с российским Владимиром Путиным не сильно, но ударила по курсу доллара, несмотря на выходные 16-17 августа.

О том, чего ожидать от курса на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 18 по 24 августа;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара почти не менялся в течение рабочей недели. Колебания были в пределах 5 копеек: в продаже от 41,65 до 41,69 грн/доллар, по покупке от 41,12 до 41,15 грн/доллар. На воскресенье, 17 августа, когда стали известны итоги встречи американского президента с российским, доллар стал дешеветь. Курс продажи установился 41,58 грн/доллар (-11 коп. за неделю), курс покупки — 41,03 (-10 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара была 41,80 грн (-10 коп. в неделю), самая низкая — 41,40 грн/доллар (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,30 грн (-5 коп.).

Евро снова начал дорожать, однако это оказалось ситуативным. С понедельника по среду, 11 по 13 августа, курс продажи поднялся на 20 коп., курс покупки — на 16 коп., согласно 48,81 и 48,10 грн/евро. В дальнейшем тренд сменился нисходящим и на воскресенье, 17 августа, в продаже было всего 48,62 грн/евро (+1 коп. за неделю), в покупке — 47,96 (+2 коп).

Самая высокая цена продажи евро была 48,90 грн (+10 коп. за неделю), самая низкая — 48,40 грн (+7 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,35 грн/евро (+5 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, были изменения, которые эксперты расценили как предсказание менял возможного подорожания доллара в ближайшее время. На это, по их мнению, указывает сужение спреда или разница между курсами купли и продажи. Средний курс покупки увеличился за неделю с 41,20 до 41,30 грн/доллар (+10 коп.), то есть подняв цену, нелегалы пытались поощрить клиентов сдавать доллары.

Курс продажи не изменился, как было 41,40 грн/доллар в начале недели, так и осталось в конце. Хотя незначительные колебания вверх имели место, так во вторник, 12 августа, меняли продавали доллар в среднем по 41,48 грн.

Евро у нелегалов всю неделю то дорожал, то подешевел в продаже. Средний курс колебался в пределах 30 копеек, от 48,35 до 48,65 грн/евро. По состоянию на воскресенье, 17 августа, средний курс продаж установился 48,55 грн/евро, это +20 коп. через неделю. В покупке евровалюта не подорожала — 48,30 грн/евро.

Официальные курсы как доллара, так и евро от Национального банка всю прошлую неделю колебались разнонаправленно. Дешевле всего доллар стоил в понедельник, 11 августа — 41,39 грн за единицу, самое дорогое — в четверг, 14 августа — 41,51. Евровалюта ниже упала в среду, 13 августа — до 48,08 грн за единицу, и уже на следующий день выросла сразу на 47 коп., до 48,65 грн, это был максимум недели.

На понедельник, 18 августа, официальные курсы установлены следующие: 41,45 грн/доллар (+6 коп. в неделю) и 48,44 грн/евро (+24 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю с 1,16 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что рынок на прошлой неделе оставался спокоен.

«Гривна еще укрепилась, на межбанке курс снизился до 41,30 грн/доллар, минус 10 коп. через неделю. На наличном рынке спрос на валюту держится низким. Действует фактор затишья, характерный для середины и конца августа: продолжаются отпуска, деловая активность невысока, даже ниже по сравнению с июлем. Это все влияет на динамику покупки валюты на межбанке и, соответственно, на наличном рынке. Евро несколько укрепился к доллару, но все эти новости носят незначительный и недолгосрочный характер», — анализирует эксперт.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Прогнозы экспертов одинаковы: нулевой, по сути, результат переговоров на Аляске не добавил оптимизма для Украины. Но еще неделю аналитики не ожидают наступления негативного сценария для курса гривны.

Анализ Андрея Забловского был кратким.

«Как и ожидалось, никаких положительных для Украины прорывов во встрече на Аляске не произошло, поэтому валютный рынок после нее отреагировал, исходя из выходных, незначительным снижением курса наличного доллара, — говорит Андрей Забловский. — Стабильность курса гривни на следующей неделе сохранится, однако влияние фундаментальных факторов ее девальвации все ближе. Это в частности сложная ситуация с объемами финансовой зарубежной помощи Украине на 2026 год. Но время для улучшения ситуации есть».

Олег Пендзин сообщил больше.

«Нацбанк пока будет держать курс гривны ниже 42 грн/доллар, потому что это помогает сдерживать инфляцию, которая хоть и снизилась по итогам июля с 14,3% в месяц до месяца до 14,1%, но остается высокой, по продовольственной корзине это вообще 22% годовых, — считает Олег Пендзин. — Стабильность будет на текущей неделе, возможно, и дольше. Если начать девальвировать гривну, это значительно увеличит стоимость импорта. Важнейшие его позиции — оружие и энергоносители, то есть горючее и газ до нового отопительного сезона. Значительные золотовалютные резервы, малоактивный пока межбанковский рынок, низкий спрос на наличную валюту со стороны населения позволяют отсрочить девальвацию. Есть надежда, что в августе инфляция замедлится больше, чем в июле. Но вскоре ситуация изменится в худшую для гривны сторону — она станет дешеветь».

Продавать или покупать валюту

Андрей Забловский говорит, что сейчас трудно дать универсальный совет по инвестированию средств, потому что рынок постоянно меняется. Все зависит от того, какую цель ставит перед собой инвестор. Получить наивысшую прибыль — это гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), иметь прибыль и гарантии от обесценения средств — валютные ОВГЗ, гарантия сбережения средств — гривневые или валютные вклады, доступ к сбережениям в режиме 24/7 — наличные или валюты в надежном месте дома. Впрочем, по его мнению, благоприятное время для покупки валюты продолжается, потому что курс как доллара, так и евро невысок.

Эксперт также сообщил, что, по информации Нацбанка, украинцы-физлица по состоянию на 14 августа приобрели, начиная с 2022 года, гривневых и валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 100 млрд грн.

«Из них гривневых ОВГЗ — 55%, валютных — 45%, преимущественно в долларах, потому что там более высокие проценты, из десяти валютных ОВГЗ девять номинированы в долларах, — уточнил Андрей Забловский. — Для сравнения: валютные и гривневые депозиты населения составляют, по данным Фонда гарантирования вкладов, почти 1,3 трлн гривен, из них ФЛП имеет 11%, остальные — физические лица. В перерасчете на гривне общая сумма гривневых вкладов вдвое превышает сумму валютных. Наличные деньги на руках сограждан — более 800 млрд грн. Также, по оценочным данным, „под матрацами“ население имеет около 20 млрд долларов, на сегодняшний день это в пересчете также более 800 млрд грн».

То есть приблизительная структура инвестиционного портфеля среднестатистического украинца такова: депозиты — 40%, гривневая и валютная наличность — по 28%, ОВГЗ — 4%.

Олег Пендзин считает, что имея определенный уровень финансовой грамотности, сограждане пока могут зарабатывать «на деньгах» по максимуму.

«Это инвестиции в гривну, а именно: ОВГЗ и депозиты. Но относительно депозитов — подходит к концу период стабильности гривны, поэтому не стоит открывать новые гривневые вклады в банках, особенно на длительный период — полгода и более, или продолжать действие имеющихся», — советует эксперт.

Олег Пендзин не исключает, что ожидаемая девальвация гривны будет быстрой. Начиная с середины сентября, в течение 90-100 дней курс доллара может повыситься сначала до 43-43,5 грн/доллар, а к концу года — до 45 грн/доллар. В таких условиях гривневые депозиты потеряют реальную доходность.

Эксперты также говорят, что продавать валюту теперь не стоит без необходимости.