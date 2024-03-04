Курс валют в Украине: какие сюрпризы готовит доллар в марте – продавать или покупать

Доллар продолжает преподносить сюрпризы украинцам: казалось бы, устойчивый и достаточно продолжительный восходящий тренд его курса на прошлой неделе сменился нисходящим, затем курс стабилизировался, а на выходных снова несколько пошел вверх. Колебания незначительны, но они есть, и такая ситуация волнует, прежде всего, тех, кто сделал ставку на инвестиции в твердую валюту, чтобы не потерять сбережения.

Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (4-10 марта);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс доллара в банках и пунктах обмена валют всю неделю менялся по очень плавной синусоиде: сначала вверх, затем вниз, дальше снова вверх. Дороже всего доллар в продаже стоил во вторник, 27 февраля – 38,71 грн/доллар, дешевле всего – в четверг, 29 февраля – 38,50 грн доллар. Спред, то есть разница между курсами купли и продажи, при этом оставался практически неизменным и составлял 50–52 коп. В воскресенье, 3 марта, установился курс продажи 38,55 грн/доллар, курс покупки 38 грн/доллар., то есть за неделю доллар подешевел в среднем на 14 коп.

Самый низкий курс продажи составил 38,50 грн/доллар, это столько же, как неделю назад, самый высокий – 38,70 (-15 коп. за неделю). А самый высокий курс покупки – 38,40 грн/доллар, как неделю назад.

Курс наличного евро менялся в унисон с курсом доллара: максимальный в продаже – 42,17 грн/евро (27 февраля), минимальный – 41,90 грн/евро (1 марта). Спред также был почти стабилен и составлял 70-74 коп. Через неделю евро подешевел на 17 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара менялся от 38,42 до 38,62 грн/доллар. На воскресенье, 3 марта, установился курс 38,58 грн/доллар (+6 коп. в неделю).

Средний курс покупки после непродолжительного снижения 25 февраля до непристойных 36,75 грн/доллар быстро увеличился до 37,67 грн/доллар, в последствии немного пошел вниз и в пятницу, 1 марта, стабилизировался на 37,50. Однако на выходных он стремительно пошел вверх, то есть менялы начали активно покупать валюту. На воскресенье, 3 марта, средний курс покупки установился на уровне 37,57 грн/доллар (+7 коп. в неделю).

Наличный евро у нелегалов подешевел. Если в понедельник 25 февраля курс был максимальным – 42,13 грн/евро продажа и 41,90 покупка, то через три дня, 29 февраля, стал минимальным на неделе – соответственно 41,88 и 41,67 грн/евро.

На воскресенье, 3 марта, установился средний курс евро по продаже 41,91 грн (-10 коп. за неделю), по покупке 41,83 грн (-17 коп.).

Нацбанк за прошлую рабочую неделю несколько укрепил гривну: на 30 коп. к доллару на 36 коп. к евро. На 1 марта официальный курс гривны составил 38,05 грн/доллар и 41,20 грн/евро.

На понедельник, 4 марта, регулятор установил официальный курс 38,16 грн/доллар и 41,26 грн/евро. Это соответственно на 16 коп. и на 30 коп. меньше, чем неделей раньше.

Соотношение доллар/евро составляет 1,08, это столько же, как неделю назад.

Эксперты говорят, что причиной понижения курса стал избыток валюты на рынке при практически стабильном спросе на нее.

"По информации Минфина, в начале прошлой недели в госбюджет поступило 760 млн долларов макрофинансовой помощи от Всемирного банка. Похоже, НБУ начал активно конвертировать эту валюту в гривну для осуществления необходимых бюджетных операций. Как результат курс доллара на межбанке снизился сначала на 22 коп. 38,20 грн, затем до 38-38,05. Очевидно, что это развернуло тренд курса на нисходящий и наличный рынок", – пояснил Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе колебания курса продолжатся, но окажутся незначительными.

"Курс продажи наличного доллара будет меняться в узком коридоре, это не более 50 коп. от среднего, то есть 38,5 грн/доллар, спрэд останется на нынешнем уровне, это также 50 коп., так что сдать наличные в банк или обменник можно будет по 38 грн и дороже", – уверен Александр Охрименко.

По мнению Олега Пендзина, тяжелейший период без макрофинансовой помощи Украина пережила, поэтому гривна больше девальвировать пока не будет.

"На текущей неделе можем увидеть незначительное ее укрепление как на межбанковском, так и на наличном рынках, но курс не спустится ниже 38 грн/доллар, – говорит Олег Пендзин. – А вот в дальнейшем может быть интересная ситуация: когда поступит 4,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, не исключено, что эту валюту Минфин и НБУ попытаются продать на межбанке как можно дороже, чтобы сэкономить на финансировании выплат повышенных с марта пенсий. То есть, курс доллара и евро снова начнет искусственно расти".

Впрочем, эксперт отметил, что это не прогноз, а только предположение, потому какое решение примут государственные структуры в данном вопросе пока неизвестно.

Андрей Шевчишин также считает, что курс будет заметно колебаться, но общий недельный тренд останется нисходящим.

"Создается впечатление, что Нацбанк приучает рынок к курсовым "качалкам", движение курса на межбанковском рынке вверх-вниз на 30-50 коп. уже не удивительно, – анализирует эксперт. – Однако регулятор показал: ниже 38 грн/доллар не будет, до Кстати, предыдущий уровень был 37,5 грн/доллар. То есть небольшая девальвация гривни в последние недели есть. Наличный рынок будет следовать за безналичным, курс будет держаться в пределах 38-38,5 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Очевидно, что удешевление доллара на руку тем, кто держит деньги в гривне на депозитах, считают все эксперты. Сейчас даже самые консервативные государственные банки предлагают 11-11,5% годовых по депозитам сроком на три месяца, что больше на 1-2%, чем прогнозируемая инфляция на текущий год. То есть средства не обесценятся, и дадут небольшую прибыль.

"Гривневые депозиты на три месяца — это оптимальный срок, на который прогнозируется развитие событий в банковском секторе, — аргументировал Олег Пендзин. — Затем срок действия депозита можно, при желании, продлить или забрать вклад и проценты. И не надо бояться незначительных колебаний курса, пока доллар дешевле 40 грн, такие вклады более выгодны, чем доллар "под матрасом".

Александр Охрименко добавил, что гривневые депозиты – доступный вид инвестиций, ведь минимальная сумма вклада – 1000 грн, а пополнять их можно даже на 200 грн ежемесячно.

"Отмечу: гривневые депозиты – не самый выгодный вариант, если сравнить с государственными валютными ценными бумагами, потому что там чистый доход больше, но и "вход" дороже, от 40 тыс. грн, потому что иначе всю будущую прибыль "съедят" комиссионные расходы при покупки", – уточнил эксперт.

Андрей Шевчишин также согласен, что гривна сейчас – выгодный инструмент. Однако он заметил: многие украинцы по-прежнему верят в доллар.

"По информации Нацбанка, население в январе 2024 года купило наличными 1,89 млрд долларов, продало 1 млрд долларов, то есть почти вдвое меньше. А с начала войны куплено наличными 30 млрд долларов, продано 24,7 млрд долларов, то есть дополнительно свыше 5 млрд пополнило валютные заначки. Это объясняется желанием минимизировать риски и сделать долгосрочное инвестирование", – подытожил Андрей Шевчишин.

Ввиду того, что колебания курса сейчас значительны, эксперт советует мониторить рынок и покупать валюту тогда, когда курс идет вниз. Продавать валюту без крайней необходимости не стоит, потому что курс покупки невысокий, за две прошедшие недели он снизился почти на 40 коп.

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