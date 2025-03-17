Курс валют в Украине: какие сюрпризы преподносит доллар и почему евро лучше не покупать

Доллар и евро дорожают. Финансовые аналитики рассказали, чего ждать от курса валют на этой неделе?

Непродолжительный период крепкой гривны, похоже, закончился – доллар снова дорожает, пусть медленно. Также заметно с начала года выросли цены. Финансовые аналитики говорят, что перед Национальным банком Украины встала непростая дилемма: сдерживать девальвацию гривны или наоборот, позволить ей дешеветь, тем самым поддерживая высокую инфляцию.

Пока есть второй вариант – гривна снова ослабела к доллару. Насколько значительным будет этот тренд, ожидающий рынок на текущей неделе, а также о том, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 17 по 23 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара пошел вверх с понедельника, 10 марта. Рост был заметным: к четвергу, 13-го, доллар подорожал на 25 коп., до 41,77 грн/доллар в продаже и до 41,22 грн/доллар в покупке. В пятницу рост остановился, а на выходных доллар несколько подешевел. На воскресенье, 16 марта, курс был соответственно 41,72 (+20 коп. за неделю) и 41,19 (+19 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 42 грн (+20 коп. в неделю), самая низкая – 41,54 грн/доллар (+24 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,45 грн (+21 коп.).

Наличный евро дорожал синхронно с долларом, но только три дня, с 10 по 12 марта, в дальнейшем курс медленно пошел вниз. Через неделю евровалюта сначала подорожала в продаже с 45,04 до 45,56 грн/евро, затем подешевела до 45,44. По покупке курс менялся от 44,28 до 44,88 и до 44,74 грн/евро. За неделю стоимость евро увеличилась на 40 коп. в продаже и на 46 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи евро была 45,75 грн (+50 коп. за неделю), самая низкая – 45,15 грн/евро (+35 коп.). Максимальный курс покупки составил 45 грн (+25 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, с понедельника по среду (10-12 марта) дорожали как доллар, так и евро, с четверга, 13 марта, начался спад. Курс доллара сначала вырос с 41,28 до 41,60, затем снизился до 41,47 грн/доллар в продаже и от 41,25 до 41,58 и до 41,44 грн/доллар в покупке. По всей видимости, спрэд, или разница между курсами купли и продажи, был минимальным. То есть менялы работали в основном на покупку, очевидно, надеясь на дальнейшее подорожание доллара.

Курс евро у нелегалов за неделю поменялся с 44,95 до 45,52 затем до 45,36 грн/евро в продаже и от 44,62 до 45,12 затем до 45,10 грн/евро в покупке.

Нацбанк ослабил гривну как к доллару, так и евро. Доллар с 10 по 16 марта подорожал с 41,21 до 41,53 грн/доллар (+32 коп.), евро – от 44,73 до 45 грн/евро (+27 коп.). На понедельник, 17 марта, регулятор установил официальный курс 41,51 грн/доллар и 45,23 грн/евро.

Соотношение доллар/евро за неделю выросло с 1,085 до 1,09 доллара за евро.

Андрей Шевчишин объяснил, почему доллар начал дорожать.

"Наличный рынок отреагировал на то, что курс на межбанковском рынке пошел вверх из-за изменения баланса предложения и спроса: предложение заметно уменьшилось, а спрос остался практически на предыдущем уровне, – говорит Андрей Шевчишин. – На межбанке доллар продавали по 41,52-41,55 грн, это дороже, чем на 2,1%. В марте доллар уже уже вырос на 0,8%, при этом за февраль он упал на 0,7%. Возглавляет смену настроений рынка само население, которое начало более активную покупку еще на прошлой неделе".

Чего ждать от курса валют

Эксперты не прогнозируют на текущей неделе значительное подорожание доллара, но его курс будет понемногу идти вверх.

"Дно курса доллара, по моему мнению, пройдено и начинается длительный восходящий тренд, – анализирует Андрей Шевчишин. – На текущей неделе возможны незначительные колебания курса, как это было раньше. Пока не ожидаю среднего курса выше 42 грн/доллар в наличной продаже".

Олег Пендзин, напомнил, что регулятор курса гривны – Нацбанк – имеет несколько непростых задач: ограничение уровня инфляции, установление максимально высокой цены доллара для конвертации в гривну зарубежной финансовой помощи, баланс курса для импортеров и экспортеров.

"Эти задачи взаимоисключающие: если гривня крепнет к доллару — инфляция снижается, но падают поступления в госбюджет от конвертации финансовой помощи, импорт дешевеет, но снижается цена нашей экспортной продукции на зарубежных рынках, что опять-таки уменьшает налоговые поступления в государственную казну, — пояснил Пендзин. — Сейчас есть высокая инфляция, уже 13,4% в годовом измерении, в прошлом году было 12%, поэтому регулятор дважды в этом году повысил учетную ставку (процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки – Авт.) до 15,5% и пока пытается сдерживать девальвацию. Вывод таков: на текущей неделе НБУ несколько ослабит гривну, но в итоге курс на наличном рынке не дойдет до 42 грн/доллар, максимум 41,90".

Андрей Забловский отметил, что пока наличный доллар остался в коридоре 41,5-41,8 грн, хотя за прошлую неделю и укрепился.

"Неделя будет достаточно спокойной, у нас будут небольшие курсовые качели, межбанк пока на уровне 41,5 грн/доллар и не выйдет за пределы 41,8 грн/доллар, – говорит Андрей Забловский. – Поэтому наличный доллар еще неделю не достигнет 42 грн/доллар в продаже. Одна из причин – ускорение инфляции в феврале".

Продавать или покупать валюту

У экспертов есть разные мнения.

Андрей Шевчишин говорит, что есть смысл запасаться валютными наличными.

"Покупательная способность гривни продолжает снижаться, поэтому стратегия регулярной покупки валюты на небольшие суммы в пределах ста долларов, по принципу "купил и забыл", принесет выгоду в ближайшие год-два, — советует Андрей Шевчишин. — Доллары сейчас можно покупать как инвестиционный инструмент, а евро – если их планируется тратить в странах Европы, а не копить. Гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или депозиты в банке действительно пока выгоднее. Но тем, кто ежемесячно может сэкономить не более трех-пяти тысяч гривен, гораздо проще приобрести на них наличную валюту, а не открывать депозит на такую ​​небольшую сумму, не говоря уже о покупке ОВГЗ".

Олег Пендзин, напротив, считает, что не стоит ждать у моря погоды в надежде на то, что доллар когда-то значительно подорожает и можно будет на этом заработать.

"Есть надежные и простые инвестиционные инструменты: краткосрочные гривневые депозиты сроком действия 90-100 дней, а также ОВГЗ, – говорит Олег Пендзин. – Они приносят небольшую прибыль, в пересчете 1-1,1% от суммы депозита ежемесячно, но эта прибыль стабильна".

Андрей Забловский – за диверсификацию инвестиционного портфеля. Эксперт считает, что в нем должны быть и гривневые депозиты, и ОВГЗ, и доллары, и евро.

"Сейчас стоит покупать валюту, лучше доллары, пока они дешевые, а не евро, — заметил Андрей Забловский. — Но украинцы не забывают и о гривневых депозитах. Интересная статистика от НБУ — депозиты населения в банках по состоянию на февраль 2025 года достигли 1,9 трлн грн. Это вдвое больше, чем три года назад. Валюту тоже покупают гораздо больше, чем в 2022 году, однако в итоге действительно имеем определенную диверсификацию сбережений".

Продавать валюту все эксперты советуют только в случае крайней необходимости.

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