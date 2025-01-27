Курс валют в Украине: куда валится доллар и почему эксперты советуют его продавать

За неделю курс покупки доллара снизился на 44 коп. до 41,80 грн/доллар. Чего ждать дальше?

Главных новостей на финансовом рынке по курсу валют на прошлой неделе было две: значительное повышение Нацбанком учетной ставки, то есть процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки и дальнейшее заметное укрепление гривны.

О курсе в 43 гривны за один наличный доллар давно нет речи, американская валюта подешевела до уровня, который был месяц назад, то есть ниже 42,40 грн/доллар.

Почему нисходящий тренд набирает силу, чего ожидать от курса в последнюю неделю января и в начале февраля, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 27 января по 2 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Национальный банк проинформировал, что с 24 января текущего года учетная ставка выросла на 1%, то есть до 14,5% годовых. Такой шаг имеет целью если не длительное укрепление, то, по крайней мере, сдерживание девальвации гривни в ближайшие месяцы. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на неделе с 20 по 26 января гривня продолжила дорожать по отношению к доллару. Если в понедельник, 20 января, средний курс продажи доллара на наличном рынке был 42,67 грн/доллар, то в воскресенье, 26 января – 42,30 (-37 коп.). Курс покупки доллара снизился на 44 коп. до 41,80 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,55 грн (-35 коп. за неделю), самая низкая – 42,18 грн/доллар (-12 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,05 грн (-25 коп.).

Наличный евро всю неделю дорожал. На воскресенье, 26 января, курс достиг 44,40 (+31 коп. в неделю) и 43,70 (+36 коп. в неделю) грн/евро соответственно в продаже и покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, вторую неделю подряд продолжается нисходящий тренд курса доллара. С понедельника, 20 января, по воскресенье, 26 января, средний курс продаж снизился на 32 коп. до 42,16 грн/доллар, курс покупки – на 38 коп. до 42,13 грн/доллар.

А вот курс евровалюты продолжает меняться синусоидально третью неделю подряд: один день идет вверх, на следующий день – вниз. Но колебания стали вдвое меньше, чем раньше. С 20 по 25 января колебания были в пределах 20 коп. в продаже, от 44,10 до 44,30 грн/евро и 32 коп. в покупке, от 43,90 до 44,22 грн/евро. На воскресенье, 26 января, курс продажи у нелегалов был 44,42 (+28 коп. в неделю), курс покупки 44,15 грн/евро (+5 коп. в неделю).

Нацбанк за неделю укрепил гривну к доллару на 20 коп. На понедельник, 27 января, официальный курс установлен на уровне 41,93 грн/доллар.

Официальный курс евро на прошлой неделе менялся разнонаправленно, колебания были в пределах 50 коп., от 43,37 до 43,87 грн/евро. На 27 января регулятор установил курс 43,92 грн/евро (+55 коп. в неделю). Евровалюта дорожает вторую неделю подряд.

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,03 до 1,05 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что за прошлую неделю на межбанковском валютном рынке спрос на валюту снизился на 15%, а предложение выросло на 4%. На наличном рынке спрос – минус 4%, предложение – плюс 14%.

"Такие тренды повлияли на курс доллара в сторону снижения, также Нацбанк больше, чем ожидалось, "с запасом", поднял учетную ставку, укрепив гривну. Не исключаю, что регулятор в первом полугодии еще дважды повысит учетную ставку, это должно сдержать как инфляцию, так и девальвацию гривны", – анализирует эксперт.

Чего ждать от курса валют

Эксперты сошлись во мнении, что дальнейшее укрепление гривни на текущей неделе маловероятно.

"Курс наличной гривны, скорее всего, стабилизируется на нынешнем уровне, то есть выше 42, но ниже 42,5 грн/доллар", – уточнил Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин отметил, что первые действия нового президента США показали: как экономическая, так и военная поддержка Украины будет продолжена. Это положительно повлияло на настроения инвесторов и косвенно – на настроения украинцев, которые волновались, что доллар будет быстро дорожать.

"Пессимистические прогнозы не оправдались, тренд поменялся, и финансово-экономическая модель развития Украины в 2025 году считается положительной, – анализирует Олег Пендзин. – На неделе с 27 января по 2 февраля будет курс гривны на наличном рынке в коридоре 42-42,5 грн /доллар. Удешевление доллара постепенно прекратится, курс продажи ниже 42 грн/доллар не ожидаю".

Андрей Забловский добавил, что скачок курса до 43 грн/доллар был спекулятивным, вызванным избытком гривни на межбанковском и наличном рынке, и его вовремя снизил Нацбанк за счет продажи валюты.

"Это не означает, что девальвационные ожидания гривны исчезли, но девальвация будет медленной, – считает эксперт. – На текущей неделе будет стабильная ситуация с курсом на межбанке около 42 грн/доллар. Наличный курс будет в среднем 42,30 грн/доллар в продаже и ниже 42 грн/покупки".

Продавать или покупать валюту

Эксперты пришли к выводу, что сейчас стоит покупать и продавать валюту.

Андрей Шевчишин считает, что владельцам свободных средств сейчас следует определиться: они желают быстро заработать "на деньгах" или хотят обезопасить их сохранность на годы вперед.

"Быстро заработать на долларах за счет роста курса пока невозможно, это очевидно, – отметил Андрей Шевчишин. – Но напомню: средний курс доллара в 2025 году запланирован на уровне 45 грн, то есть на конец года может быть 47 грн/доллар. По сравнению с сегодняшними 42,40 грн/доллар будет рост почти на 11%, что сопоставимо с доходами от депозитов в гривне. Как правило, это депозиты на определенный срок, потому что по ним проценты значительно выше, чем по текущим депозитам, поэтому досрочно забрать средства невозможно. А наличные доллары всегда под рукой, если у них возникнет необходимость, через год-два курс будет заметно выше. Альтернативой доллару являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), доходность по которым за текущий год гарантированно перекроет прибыль от роста курса доллара".

Олег Пендзин привел расчет, подтверждающий правильность инвестирования в гривну, а не в валюту.

"Напомню: инвестиция – это вложение средств в определенный проект с целью получить прибыль, – начал Олег Пендзин. – Тот, кто на волне панического роста курса купил в январе этого года наличные доллары в среднем по 43 гривны за единицу, потерял более 60 коп., если считать по курсу продаж и 1,20 грн, если считать по курсу покупки, по которому можно сегодня конвертировать доллары назад в гривне. То есть такая "инвестиция" уже принесла убытков на 1,4-2,8%. ОВГЗ еще более выгодны, потому что не облагаются налогом на прибыль в 23%, как депозиты. "навар" в 1,4% от инвестированной суммы. Если, например, инвестировано в ОВГЗ сроком действия три месяца 30 тыс. грн, прибыль только за январь составит 420 грн".

Эксперт также подчеркнул: во время войны три месяца – это реально прогнозируемый период времени относительно возможных изменений на финансовом рынке или их отсутствия. А в ближайшие 90-100 дней не усматривается каких-либо кардинальных потрясений, которые могут обрушить курс гривны.

Андрей Забловский считает, что пока курс доллара близок к стабильному, валюту можно как покупать, так и продавать.

"Есть два случая целесообразности продажи валюты именно сейчас, – анализирует Андрей Забловский. – Первый – значительные затраты в гривне: покупка квартиры, автомобиля и т.п., или на лечение. Второй – для реинвестирования сбережений. Например, три года назад доллар был приобретен по курсу 28,50 грн., только продан по 41,50. владелец средств теперь желает зарабатывать на гривневых ОВГЗ. Он сдает доллары, покупает ОВГЗ и через год будет иметь 15-17% прибыли".

Также эксперт напомнил, что валюту лучше покупать, когда курс снижается или стабилизируется. По мнению Андрея Забловского, доллар следует приобретать как способ сохранить сбережения, а евро – для расчетов во время поездок в страны ЕС.

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