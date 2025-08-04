Курс валют в Украине: куда валится евро и что будет с долларом – неожиданные прогнозы экспертов

Чего ожидать от курса доллара и евро в ближайшее время

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Главной новостью на прошлой неделе стало заключение долгожданного соглашения между Соединенными Штатами и Европой о таможенных тарифах на европейские товары. Был достигнут определенный компромисс, что привело к удешевлению евровалюты по отношению к доллару, как и прогнозировали финансовые аналитики.

Чего ожидать от курса валют в Украине на текущей неделе, которым может быть курс доллара и евро, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 4 по 10 августа;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Курс валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара всю неделю с 28 июля по 3 августа оставался практически стабильным и ниже 42 грн/доллар. Колебания курса были в пределах 5 коп.: в продаже от 41,91 до 41,94 грн/доллар, по покупке от 41,36 до 41,41 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42,10 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 41,70 грн/доллар (также 0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,69 грн (+2 коп.). За июль наличный доллар подешевел в продаже на символические 5 копеек, в среднем до 41,90 грн. за единицу, в покупке средняя цена не изменилась – 41,40 грн.

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А вот наличный евро быстро дешевел, за прошедшую неделю евровалюта потеряла больше одной гривны или более 2% стоимости. Средний курс продаж снизился до 48,37 грн/евро (-1 грн), курс покупки упал еще значительнее – до 47,59 (-1,10 грн).

Самая высокая цена продажи евро была 48,90 грн (-85 коп. за неделю), самая низкая – 47,96 грн (-1,20 грн). Максимальный курс покупки составил 47,91 грн/евро (-1,15 грн). За июль наличный евро потерял в продаже и в покупке в среднем 1,30 грн.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже всю неделю менялся в пределах статистической погрешности, от 41,70 до 41,73 грн/доллар. В покупке колебания были более заметными: от 41,50 до 41,65 грн/доллар. По мнению экспертов, меняла, как и неделю назад, ежедневно расшатывали курс покупки в точно таком же диапазоне, пытаясь заработать именно на покупке валюты по дешевке при стабильном курсе продаж.

Евро у нелегалов за неделю подешевел в продаже на 80 коп. до 48,45 грн/евро, причем в четверг, 31 июля, было даже 48,10 (-1,15 грн), но на следующий день на волне спроса продавцы подняли курс. В покупке евровалюта всю неделю подешевела, средний курс опустился до 47,90 грн/евро (-1,20 грн).

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Национальный банк в течение недели почти не менял официальный курс доллара, а на понедельник, 4 августа, установил его на уровне 41,76 грн/доллар (-2 коп. за неделю). За июль официальный курс доллара снизился на копейку до 41,77 грн/доллар.

А вот евро за прошлый месяц значительно подешевел: по состоянию на 1 июля было 48,99 грн/евро, по состоянию на 31 июля – всего 47,74 (-1,25 грн или на 2,6%). Напомним, что в июле официальный курс евро установил несколько рекордов – самое дорогое в истории Украины евровалюта стоила 2 июля – 49,41 грн за единицу. На 4 июля один евро официально стоил 47,76 грн.

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,17 до 1,14 доллара за евро.

По словам экспертов, столь стремительное снижение курса евро стало реакцией финансовых рынков на заключение 27 июля соглашения между Евросоюзом и США о размере импортных пошлин на импортируемые в США товары из ЕС.

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"Европа сдалась, из двух бед выбрали меньше, зато появилась определенность, уже есть определенные правила игры", – констатировал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин считает, что размер пошлин в 15% максимально приемлем, но другие условия соглашения между США и ЕС называет жесткими. Они, в частности, предусматривают обязательства стран Евросоюза больше инвестировать в экономику Соединенных Штатов, покупать большее вооружение (в том числе и для Украины – Авт.), энергоносителей и т.д.

В краткосрочной перспективе факт заключения сделки несколько успокоил рынки, но детали сделки не благоприятны для европейской валюты в среднесрочном плане. В Украине сделка увеличила продажу наличной валюты за счет евро, курс которого быстро падает.

Чего ожидать от курса валют в Украине

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Мнения экспертов несколько отличаются.

Олег Пендзин ожидает дальнейшего заметного понижения курса евро, он будет связан с уменьшением кросс-курса доллар-евро.

“Соотношение доллар/евро может уменьшиться на неделе до 1,12-1,13, в итоге будет средний наличный курс евро близким к 47 грн, это минус еще 40-50 коп., – оценивает Олег Пендзин. – С долларом ситуация более интересная: считаю, что НБУ еще неделю будет продолжаться курс на нынешнем уровне, то есть в наличной продаже он останется близким к 42 грн. Дело в том, что на текущей неделе Госслужбой статистики должны быть обнародованы показатели инфляции за июль. Если рост цен замедлится – регулятор может начать ослабление гривны оценочно до 42,5 грн/доллар. Если не замедлится – продолжение стабильности”.

Андрей Шевчишин также убежден, что на текущей неделе евро еще подешевеет.

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“А вот доллар может подорожать, причина – рост спроса на него на межбанковском рынке, – анализирует Андрей Шевчишин. – Потому что 6 августа состоится очередная значительная выплата по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – на сумму 12,1 грн, которая "зальет" рынок гривной для возможной покупки доллара. Насколько может вырасти его курс и как это повлияет на наличный рынок, зависит от действий НБУ, речь идет об объемах продаж им валюты на межбанке”.

А вот, по мнению Андрея Забловского, дальнейшего снижения курса евро на неделе ожидать не стоит.

“Потенциал усиления доллара после заключения упомянутого соглашения между США и ЕС пока исчерпан, теперь нас ожидает по крайней мере неделя стабильности соотношения между долларом и евро, – оценивает Андрей Забловский. – На украинском межбанковском и наличном рынках в ближайшее время также не усматриваются основания для подорожания доллара. Нацбанк пока будет удерживать курс за счет золотовалютных резервов в ожидании данных Госстатистики по инфляции за июль. Эта ситуация не продлится долго, но пока имеет место”.

Продавать или покупать валюту

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Андрей Шевчишин советует накапливать наличные доллары, пока курс стабилен и нет ажиотажа на валюту.

“Осенние девальвационные ожидания гривни неотвратимы, они приближаются, – объяснил Андрей Шевчишин. – И временное отсутствие прибыли от инвестиций в валюту будет компенсировано в среднесрочной перспективе, то есть в течение года, а также в дальнейшем. Еще один аргумент – доступность валютных сбережений в режиме 24/7. Евро пока накапливать нецелесообразно, они должны подешеветь”.

Андрей Забловский также поддерживает инвестиции в валюту.

“Можно покупать как доллары, так и подешевевший евро, диверсифицировать инвестиционный портфель, – подчеркнул эксперт. – В ожидании девальвации гривны к концу года выше 43 грн/доллар и перспектив ее дальнейшего обесценения в 2026 году, следует постепенно увеличить процент валюты в сбережениях до уровня более двух третей портфеля”.

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Олег Пендзин считает целесообразным еще месяц-полтора зарабатывать на гривне: это уже открытые депозиты и ОВГЗ. Но открывать новые депозиты или продолжать действие тех, что могут закончиться, лучше не дольше месяца.

"Пока на гривне можно заработать больше, чем на покупке валюты и этим стоит пользоваться. В дальнейшем делать аргументированные прогнозы, что будет выгоднее, можно после того, как наше правительство в середине сентября обнародует законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Ключевые экономические макропоказатели документа: уровень инфляции и среднегодовой курс доллара", - аргументировал Олег Пендзин.

А вот продавать валюту пока не стоит без необходимости.