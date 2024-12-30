Курс валют в Украине: на Новый год возможен скачок доллара – покупать сейчас или не стоит

Итак, доллар по цене свыше 42 гривен за единицу стал в Украине реальностью. Могло быть еще дороже, но, похоже, помешали праздники: прошлое Рождество и грядущий Новый год, когда деловая активность традиционно спадает. "Под елку" курс притормозил и даже немного откатился.

Чего ждать на пересечении декабря и января, на стыке текущего и грядущего годов, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю от 30 декабря до 5 января.

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

На минувшей неделе продолжился восходящий тренд курса доллара. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за 23-24 декабря наличный доллар подорожал еще на 15 коп. в продаже и на 10 коп. в покупке: в среднем до 42,35 и до 41,75 грн/доллар соответственно. Однако со среды, 25 декабря, доллар стал дешеветь и на воскресенье, 29 декабря, курс снизился до 42,30 грн/доллар в продаже и до 41,72 грн в покупке. В итоге за неделю стоимость американской валюты выросла на 10 коп. в продаже и на 7 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,50 грн (+15 коп. за неделю), самая низкая – 42,10 грн/доллар (+8 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,05 грн. (+10 коп.).

Курс наличного евро рос только в понедельник, 23 декабря. Он повысился в среднем на 13 коп. как в продаже, так и в покупке: до 44,28 и 43,58 грн/евро соответственно. В дальнейшем евровалюта подешевела в продаже и на воскресенье, 29 декабря, установился курс 44,25 и 43,58 грн/евро соответственно. То есть, за неделю подорожание составило 3 коп. в продаже, в покупке цена за единицу не изменилась.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара в продаже начал рабочую неделю с 42,30 грн/доллар, закончил на 42,23. Но были падения даже до 42,10. В покупке ситуация ежедневно менялась, как в калейдоскопе: от 42,28 до 42 грн/доллар. На воскресенье, 29 декабря, курс продажи остановился на 42,20, курс покупки – на 42,15 грн/доллар.

Евро у нелегалов с понедельника по четверг (23-26 декабря) потерял 35 коп. в продаже и 25 коп. в покупке – курс упал соответственно 44,05 и 43,95 грн/евро. Но к концу недели евровалюта несколько отыграла падение – до 44,30 и 44,15 грн/евро. Итак, за неделю имеем удешевление в среднем на 10 коп. в продаже и на 5 коп. в покупке.

Нацбанк в течение недели показательно доказал официальный курс гривны почти до 42 грн/доллар (41,99), подержал его сутки и снизил на 15 коп., до 41,84. Но на понедельник, 30 декабря, гривна подешевела на 10 коп., до 41,94 грн/доллар, то есть на 6 коп. через неделю.

Официальный курс евро колебался от 43,51 до 43,65 грн/евро, на 30 декабря вырос до 43,75 (+24 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,04 доллара за евро.

Эксперты говорят, что максимум активности на безналичном рынке был перед Рождеством, 24 декабря, в дальнейшем объемы сделок по купле-продаже уменьшились. Нацбанк в очередной раз удовлетворил лишний спрос на валюту дополнительными продажами из резервов, в итоге курс пошел вниз от 42,10 до 41,80 грн/доллар. Наличный рынок отреагировал не так активно, но снижение курса имело место.

"На наличном рынке в течение недели были высокими как спрос на валюту, так и ее предложение, курс колебался вверх-вниз и сформировался на нынешнем уровне", – подытожил Андрей Шевчишин.

По словам Андрея Забловского, регулятор заплатил высокую цену, чтобы удержать безналичный курс ниже 42 грн/доллар.

"С 23 по 27 декабря Нацбанк, чтобы поддержать курс гривны на межбанке и не допустить падения, продал 1,625 млрд долларов, – сообщил Андрей Забловский. – Как видно из данных на сайте НБУ, это один из самых высоких показателей от начала вторжения России в Украину. В целом в текущем году Нацбанк купил на рынке всего 126 млн долларов, а продал из резервов – 34,57 млрд долларов. чем за 2022 год – 26,38 млрд и 2023 год – 28,83 млрд”.

Чего ждать от курса валют

Все эксперты дали схожие прогнозы: нас ожидает довольно спокойная неделя, потому что наступает Новый год, когда деловая активность падает до минимума.

"У нас будет определенный короткий тайм-аут, – анализирует Олег Пендзин. – Национальный банк выполнил свою задачу на 2024 год, официальный курс доведен до плановых 42 грн/доллар. Бизнес – на каникулах, население занято новогодними заботами. Средний наличный курс удержится на достигнутых значениях – 42,20-42,40 грн/доллар".

Андрей Шевчишин говорит, что полной остановки деловой активности не будет, по крайней мере, 30 декабря и в первой половине дня 31-го. Но достигнутые значения безналичного курса в диапазоне 42-42,20 грн/доллар вряд ли изменятся как к Новому году, так и к 5 января.

"Переходная неделя между декабрем и январем не принесет неожиданностей и на наличном рынке, курс продажи доллара выше 41,50 грн не достигнет", – спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский считает, что на наличном рынке в новогоднюю неделю все же будут колебания курса, причем, в зависимости от региона, разница может оказаться заметной.

"Наличный рынок на неделе с 30 декабря по 5 января будет значительно меньше по объемам продаж, не все банковские учреждения и обменные пункты будут работать полный рабочий день, а то и вовсе будут закрыты. Поэтому где-то возможны кратковременные, но заметные колебания наличного курса вверх-вниз в зависимости от спроса и предложения валюты. Выше 42,50 грн/доллар ждать не стоит, хотя девальвационные ожидания гривны никуда не исчезли", – уточнил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин повторил свой совет: зарабатывать деньги "на деньгах" в ближайшие три месяца лучше, инвестируя в гривну.

"Наибольший доход дадут ценные бумаги: облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чуть меньше – депозитные вклады", – отметил Олег Пендзин.

Андрей Забловский предлагает в ближайшую неделю-две приостановить какие-либо операции с валютой: не покупать и не продавать. По его мнению, в январе доллар может еще подешеветь.

"Не исключено, что в условиях "штиля на рынке" банкиры, или оживить продажи ради заработка, пусть и меньшего, чем обычно, будут продавать доллары или евро по курсу ниже среднего. Очевидно, что тогда стоит приобрести", — конкретизировал Андрей Забловский .

Андрей Шевчишин говорит, что в долгосрочной перспективе покупка валюты всегда имеет смысл, потому что гривна, к сожалению, будет только обесцениваться. И спрос в текущем году на валюту рекордный.

"Банки везут и везут наличную валюту, по информации НБУ, за 11 месяцев 2024 года завезли исторически рекордные объемы – 14,3 млрд долларов, только за ноябрь поступило 1,48 млрд долларов, – назвал цифры Андрей Шевчишин. – Данные за декабрь будут позже, но это больше миллиарда долларов. только 26% — евро, несмотря на евроинтеграцию и основные миграционные потоки из Украины в Европу.

Эксперт уточнил, что наличную валюту покупает не только население, но и теневой бизнес. И, по оценочным данным, за год на руках рядовых украинцев накоплено более 10 млрд наличных долларов.

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