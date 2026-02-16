Курс валют в Украине: население активно скупает доллары – стоит ли это делать

Украинцы активно скупают доллары / © pixabay.com

Реклама

В феврале курс гривны находится под постоянным напряжением: ее стоимость к доллару и евро ежедневно колеблется вверх-вниз. Пусть и незначительно, но устойчивого тренда не видно. Некоторые финансовые аналитики начали говорить, что Нацбанк может девальвировать гривну до 45 грн., население увеличило покупку наличной валюты.

Чего ждать от курса во второй половине февраля, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на рынке валюты;

чего ждать от курса с 16 февраля по 1 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара достиг максимума 3 февраля: 43,43 грн. в продаже и 42,88 грн. в покупке. В последствии к середине месяца курс колебался разнонаправленно от 43,20 до 43,35 грн/доллар в продаже и от 42,65 до 42,80 грн/доллар в покупке. По состоянию на воскресенье, 15 февраля, средние курсы продаж и покупки были соответственно 43,34 (+20 коп. за две недели) и 42,83 (+15 коп.) грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара по состоянию на 15 февраля была 43,40 грн (+10 коп. за 14 дней), самая низкая – 43,15 грн/доллар (+16 коп.). Максимальный курс покупки составил 43,05 грн/доллар (+20 коп.).

Реклама

Наличный евро в течение двух недель февраля успел снизиться с 51,50 грн/евро в продаже и с 50,80 в покупке (по состоянию на воскресенье, 1 февраля) до 51,20 и 50,60 грн/евро соответственно (по состоянию на воскресенье, 8 февраля) и снова подорожать до 51,70 и/5. На воскресенье, 15 февраля, курс продажи был 51,55 грн/евро (+5 коп. за две недели) курс покупки – 50,87 (+12 коп.).

Самая высокая цена продажи евро по состоянию на 15 февраля была 51,75 грн ( -5 коп. за 14 дней), самая низкая – 51,30 грн (+6 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,25 грн/евро (+10 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара с 1 по 15 февраля был нестабильным. Максимум среднего курса достиг 43,28 грн/доллар (3 февраля), минимум 43,04 грн/доллар был 8 февраля. Курс покупки постепенно снизился с 43,10 до 42,80 грн/доллар (минимум 8 февраля), затем медленно пошел вверх. На воскресенье, 15 февраля, курсы были соответственно 43,15 грн/доллар (+9 коп. за две недели), курс 43,05 (+15 коп.).

Курс евро у нелегалов снижался с 1 по 8 февраля и рос с 9 по 15-е. Колебания в продаже – в пределах 40 коп., от 51,10 до 51,50 грн/евро, в покупке – в пределах 45 коп., от 50,87 до 51,32 грн/евро. На воскресенье, 15 февраля, курсы были соответственно 51,50 (+25 коп. за две недели) и 51,32 грн/евро (+20 коп.).

Реклама

Национальный банк с начала и до середины февраля медленно ослаблял гривну по отношению к доллару. На 15 февраля официальный курс был 42,99 грн/доллар (+18 коп. за две недели). Курс евро менялся за этот период разнонаправленно в пределах 50 коп., от 50,76 до 51,25 грн/евро, на 15 февраля было 51,03 (+1 коп.) грн/евро.

На понедельник, 16 февраля, регулятор установил следующие официальные курсы: 43,10 грн/доллар и 51,13 грн/евро.

Соотношение доллар/евро за две недели уменьшилось с 1,20 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил рост в феврале спроса со стороны физлиц на наличную валюту на 15–20%.

Реклама

“Пока сложно объяснить, с чем это связано, курс почти не растет, а люди больше интересуются валютой, возможно, она идет на прямую покупку за границей разного энергетического оборудования: зарядных станций, генераторов и т.д., там они дешевле”, – рассуждает эксперт.

Андрей Забловский добавил, что этот тренд начался в январе, как только доллар начал быстро дорожать, тогда курс продажи наличных денег вырос больше, чем на гривну.

“НБУ сообщил, что чистая покупка в январе составила 788 млн. долларов в пересчете, это почти на 50 млн. больше, чем в декабре 2025 года”, – привел цифры Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Реклама

Эксперты не видят до конца февраля заметных сдвигов в курсе гривны к доллару и евро, хотя полный "штиль" на валютном рынке не прогнозируется.

По мнению Андрея Забловского, курс доллара на межбанке останется в пределах 43-43,3 грн. Повыситься ему не позволит Нацбанк, который дополнительно будет продавать валюту, если спрос значительно вырастет. Наличный доллар будет дороже безналичного на 20–30 коп. Эксперт также ожидает до конца февраля снижения спроса на валюту со стороны населения из-за того, что курс доллара прекратит рост.

Андрей Шевчишин не видит оснований для кардинальных перемен на валютном рынке.

“Курсы зажаты в узких коридорах: доллар – 42,5–43,5 грн, евро – 50,5–51,5 грн и вряд ли чтобы они из них вышли, – анализирует Андрей Шевчишин. – В последнюю неделю февраля на курсы будут влиять два противоположных фактора: начинается налоговый период, а это означает приток валюты на безналичный рынок и откат курса. А 26 февраля состоится погашение валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 450 млн долларов, которое снизит предложение валюты на рынке и может повысить курс доллара. Еще один фактор, традиционно снижающий курс доллара в феврале – это продажа валюты аграриями перед посевной – пока не активна. Суровая зима сдвинула сроки на март”.

Реклама

Дополнительным фактором стабильности гривни эксперт считает окончательное решение совета ЕС о финансировании Украины на 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов, которое было обнародовано на днях.

Несколько иное мнение у Олега Пендзина.

“Смена официального курса доллара коррелирует с уровнем инфляции, это главное, на что нужно обращать внимание, – акцентировал Олег Пендзин. – Инфляция замедляется – гривна дешевеет к доллару и наоборот. Цены пока медленно растут, по данным Государственной службы статистики, инфляция в январе 0,7%. Это меньше, чем в декабре прошлого года, тогда было 0,8%. Поэтому регулятору пока нет смысла укреплять гривню, что мы и увидели в первой половине февраля. Есть вещи, на которые НБУ повлиять не может, это цены на продовольствие. А на стоимость импорта косвенно может – курсом гривны. Чем дешевле гривна, тем дороже импортные товары, больше поступлений в госбюджет в виде налогов. Если инфляция низкая – курс гривны можно немного отпустить. Подытожим сказанное: до конца февраля будет незначительный восходящий тренд по доллару, для наличного рынка это 43,3–43,5 грн/доллар в продаже и 42,7–43 грн/доллар в покупке”.

Продавать или покупать валюту

Реклама

Олег Пендзин говорит, что наиболее выгодным финансовым инструментом остаются вложения в гривну.

“По-прежнему гривневые ОВГЗ остаются вне конкуренции, средний доход достигает 16% годовых, он, в отличие от депозитов, не облагается налогом, – убеждает Олег Пендзин. – Ни одна валюта не даст такого дохода, потому что курс доллара на конец года вряд ли превысит 45 грн, а это доходность на уровне 4,5%. Еще один плюс ОВГЗ – из них можно выйти, то есть продать их в любой момент, в отличие от депозитов на определенный срок”.

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин предпочитают не класть все "крашенки" в одну корзину, а держать сбережения в различных финансовых инструментах.

“Очевидно, что при диверсификации сбережений прибыль окажется ниже, чем от инвестиций только в ОВГЗ или банковские металлы, – анализирует Андрей Забловский. – Но если случится, что средства нужны "здесь и сейчас", то финансовая подушка "под подушкой" будет кстати. Поэтому на минимумах курса можно покупать наличную валюту. Продавать валюту следует в двух случаях: для реинвестирования и при крайней необходимости”.

Реклама

Сходные рассуждения и у Андрея Шевчишина.

По выбору эксперта, приоритет среди финансовых инструментов сейчас у гривневых ОВГЗ, дальше идут валютные депозиты.

“Почему валютные депозиты? Недавно несколько популярных банков сообщили, что у них можно открыть текущие вклады в валюте под 3,7% годовых в долларах и под 2,8% в евро, что вдвое больше, чем в среднем по рынку, – уточнил Андрей Шевчишин. – С учетом, что курс доллара может вырасти до конца года выше 44 грн, а евро – выше 52 грн, доходность будет сопоставимой со средней доходностью по гривневым депозитам. Плюс дополнительная страховка от того, что гривна обесценится”.

Тем, кто считает, что важнее не заработок, а стопроцентный контроль за сбережениями в формате 24/7, Шевчишин советует покупать наличную валюту. Это могут быть как доллары, так и евро.