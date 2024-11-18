Курс валют в Украине: население начало продавать доллары – стоит ли это делать сейчас

Доллар испытывает нервы украинцев на прочность – колебания его курса в течение недели становятся все более заметными, однако в итоге все возвращается на круги своя. А вот евро постоянно дешевеет, нисходящий тренд длится два месяца, за это время евровалюта потеряла на наличном рынке более 5% стоимости по отношению к гривне или 2,5 грн. Доллар подешевел к гривне всего на 0,4% или на 20 коп. Эксперты говорят о новом тренде – население стало меньше покупать валюты и начало ее продавать.

Почему, несмотря на прогнозы финансовых аналитиков, гривня не только не девальвирует, а наоборот, несколько укрепилась, чего ожидать от курса как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (18-24 ноября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

На прошлой неделе колебания курса наличного доллара заметно усилились. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, с 11 по 18 ноября средний курс продажи доллара пошел вверх с понедельника и на среду, 13 ноября, достиг максимума: 41,72 грн/доллар в продаже (+13 коп. ). Курс покупки за эти три дня менялся в пределах статистической погрешности – от 41,15 до 41,16 грн/доллар. Дальше доллар снова начал дешеветь, прежде всего в покупке. На воскресенье, 17 ноября, курс установился соответственно 41,63 и 41,13 грн/доллар. Через неделю доллар подешевел на 1 коп. в продаже и на 3 коп. в покупке.

На прошлой неделе самая низкая цена продажи доллара была 41,45 грн/доллар (-5 коп. за неделю), самая высокая – 41,75 грн/доллар (также -5 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,42 грн (0 коп. в неделю).

А вот евро подешевел, причем очень стремительно. За семь дней с 11 по 17 ноября евровалюта потеряла 90 коп. в продаже и 85 коп. в покупке курс провалился соответственно ниже 45 грн и 44 грн. На воскресенье, 17 ноября, средний курс продажи был 44,18 грн/евро, курс покупки – 43,48. Для сравнения: за прошлую неделю падение составило 25 коп. в продаже на 15 коп. в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара в продаже был заметно волатильным, то есть ежедневно то рос, то падал на несколько десятков копеек. Максимума он достиг во вторник, 12 ноября, прыгнув до 41,70 грн/доллар, минимума – в четверг, 14, когда упал до 41,50. Курс покупки за рабочую неделю плавно снизился с 41,60 до 41,45 грн/доллар. На воскресенье, 17 ноября, курсы были соответственно 41,60 и 41,50 грн/доллар.

Евро вторую неделю подряд быстро подешевел. На четверг, 13 ноября, он обесценился в продаже до 44,15 грн/евро в покупке – до 43,25. Однако по выходным курс пошел вверх и на воскресенье, 17 ноября, установился на уровне 44,23 и 44 грн/евро соответственно. В итоге за прошлую неделю евро у нелегалов подешевел на 67 коп. в продаже и на 65 коп. в покупке.

Нацбанк на прошлой неделе менял курс гривны к доллару вверх-вниз в пределах 15 коп., от 41,24 до 41,38 грн. На понедельник, 18 ноября, регулятор установил официальный курс 41,28 грн/доллар (-2 коп. за неделю).

Евровалюта наоборот быстро дешевела, за неделю она потеряла сразу 1,01 грн.: было 44,48 грн/евро, стало 43,47. Впрочем, на понедельник Нацбанк несколько ослабил гривну по отношению к евро, курс вырос на 18 коп., до 43,65 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,08 до 1,06 доллара за евро.

По словам Андрея Шевчишина, есть интересная ситуация: на наличном рынке зафиксирован рост как продажи валюты, так и покупки, но спрос пока опережает предложение.

"НБУ дождался своего, держа курс гривны в узком коридоре уже четыре месяца, — констатировал Андрей Шевчишин. — Население, долго удерживавшееся от продажи валюты в ожидании девальвации гривни наконец-то сдалось, начало продавать, считая, что дорожать доллар не будет. Очевидно, продают для собственных нужд на фоне ускорения инфляции. сложно сказать, что именно продают, возможно, в первую очередь быстро дешевеющий евро".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Эксперты говорят, что на текущей неделе курс наличного доллара будет колебаться примерно в тех же пределах, что и на предыдущей, то есть от 41,50 до 41,80 грн/доллар в продаже и от 41 до 41,20 в покупке.

"Сейчас Нацбанк имеет возможность неопределенно долго держать стабильным курс гривны, несмотря на экономические факторы – за счет внешнего финансирования, – анализирует Олег Пендзин. – В частности, до конца 2024 года Украина получит кредитов и грантов на сумму 15 млрд долларов, этого более чем достаточно. То есть, только НБУ решает, когда придет время для контролируемой девальвации гривны, которую никто не отменял. Но можно сказать точно: на на текущей неделе такого решения не будет".

Андрей Шевчишин более пессимистический, он нынешнюю затянувшуюся стабильность курса объясняет желанием регулятора сдерживать инфляцию.

"Эффективно ли это? Как по мне нет, потому что все рыночные факторы указывают что девальвационное давление на гривну растет, — считает Андрей Шевчишин. — Главное "но", которое преобладает все дисбалансы — то, что именно Нацбанк держит рынок, и только он примет решение от перехода с нынешних уровней в зону 42-43 грн за доллар. Сигналом к выходу из существующего курсового коридора будет закрытие межбанка выше 41,50 грн за доллар".

Относительно евро Андрей Забловский говорит, что нижний предел соотношения пары евро-доллар почти достигнут и меньше 1,04-1,05 доллара за евро вряд ли будет.

"Паритет между евро и долларом не выгоден для экономики США, потому что многие американские товары станут неконкурентоспособными на европейском рынке, – пояснил эксперт. – Поэтому политика сильного доллара, о которой говорят после победы на выборах Дональда Трампа, тоже имеет пределы. На текущей неделе евро в Украине еще может подешеветь на 30-50 коп., но в дальнейшем наступит стабильность".

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин считает, что покупка наличной валюты для длительного хранения сбережений имеет смысл.

"Евро сейчас выгодно покупать не для сохранения сбережений, а для расчетов в странах ЕС, причем как теперь, так и в будущем, – анализирует Андрей Шевчишин. – По отношению к доллару – он и дальше остается главной мировой валютой. Статистика Нацбанка показывает увеличение за октябрь депозитов населения на 7,4 млрд грн или на 0,6%, из них валютные вклады выросли на 5,5 млрд грн в пересчете. Справочно – всего депозитов физлиц в банках на 1 триллион 174,4 млрд грн. Доля валютных депозитов населения достигла максимального за 17 месяцев уровня – 53%, совсем мало. Но это не останавливает украинцев".

Олег Пендзин уверен, что нужно, пока есть возможность, зарабатывать на гривне. Для владельцев небольших сумм в несколько тысяч гривен это банковские депозиты сроком не дольше шести месяцев. Тем, кто имеет сбережений от нескольких десятков тысяч гривен, выгоднее инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15%, которые не облагаются налогом. Эксперт объяснил, почему покупать ОВГЗ на небольшие суммы имело смысл: комиссионное собрание "съедит" значительную часть будущего дохода.

Андрей Забловский говорит, что по-прежнему остаются актуальными советы по диверсификации сбережений: 50-60% держать в валюте, остальные – на краткосрочных гривневых депозитах, валютных депозитах и государственных ценных бумагах, прежде всего ОВГЗ. Также он добавил, что все популярнее становятся криптовалюты, однако для большинства они пока непонятны и малодоступны.

Советы по продаже валюты несколько изменились. Если раньше специалисты не советовали продавать валюту без крайней необходимости, то пока это возможно по отношению к евро, пока он не подешевел еще больше. Но только в случае, если евровалюта была приобретена более трех лет назад по курсу от 26 до 30 грн/евро, и их владелец желает зафиксировать прибыль. А потом вложить вырученные гривни в более выгодные сейчас инструменты для инвестиций, допустим, в ОВГЗ, или потратить на дорогостоящие приобретения, например, купить квартиру или автомобиль. А вот наличный доллар лучше хранить и дальше.

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