Курс валют в Украине: наступает время евро, а что делать с долларом — покупать или продавать

Курс евро и доллара идет вверх

Реклама

Ситуация с курсом доллара и евро становится интересной: к концу декабря доллар «сдувался», его курс снижался. Но все изменилось, когда, казалось бы, пора праздновать Новый год, а не заниматься делами. С 30 декабря курс доллара снова пошел вверх, и этот тренд перешел на 2026 год. Евровалюта дорожала, 50+ гривен за евро стали привычными еще в прошлом году.

Чего ожидать от курса в ближайшие две недели января, что делать с валютой, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua. Напомним, наш проект с 2026 года выходит раз в две недели, поэтому следующая публикация будет 19 января.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на рынке валюты;

чего ждать от курса с 5 по 18 января;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара за две недели, с 22 декабря 2025 по 4 января 2026 года, повысился в продаже на 20 коп., до 42,53 грн/доллар, в покупке — на 7 коп., до 41,97. Однако тренд курса менялся разнонаправленно: нисходящий с 22 по 28 декабря и восходящий с 29 декабря по 4 января.

Самая высокая цена продажи доллара по состоянию на 4 января была 42,80 грн (+10 коп. за 14 дней), самая низкая — 42,40 грн/доллар (+8 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,23 грн/доллар (0 коп.).

Реклама

За декабрь средний курс доллара не изменился: месяц начался с 42,57 грн/доллар в продаже и 42,01 в покупке и закончился такими же значениями. А за весь 2025 год наличный доллар подешевел в продаже на 43 коп. (1 января 2025 года средний курс равнялся 43 грн/доллар), в покупке на 24 коп. (было 42,25 грн/доллар) или на 1%.

Курс наличного евро за две недели, с 22 декабря 2025 по 4 января 2026 года, повысился в продаже на 18 коп., до 50,04 грн/евро, в покупке — на 12 коп., до 49,35 грн/евро. Максимум среднего курса продаж был 30 декабря — 50,18 грн/евро, это исторический рекорд для наличного рынка.

Самая высокая цена продажи евро на 4 января была 50,40 грн (+30 коп. за 14 дней), самая низкая — 49,85 грн (+15 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,80 грн/евро (+13 коп.).

За декабрь средний курс наличного евро вырос на 65 коп. в продаже, до 50,13 грн/евро и на 60 коп. в покупке, до 49,43 грн/евро. За весь 2025 год евровалюта подорожала в среднем на 5,70 грн. в продаже и на 5,80 грн. в покупке или почти на 13%.

Реклама

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара повысился с 22 декабря 2025 года по 4 января 2026 года до 42,40 грн/долл (+) (+10 коп.). За этот же промежуток времени евро у нелегалов подорожал в среднем до 50,12 грн/евро в продаже (+35 коп.) и до 49,85 в покупке (+25 коп.)

Национальный банк завершил прошлый год с официальным курсом гривны 42,39 грн/доллар и 49,86 грн/евро — новый исторический рекорд для евровалюты. За декабрь гривна подешевела к доллару на 12 коп., к евро — на 97 коп. За 2025 год национальная валюта потеряла 36 коп. к доллару и целых 6 грн. 17 коп. к евро (на 1 января 2025 года официальный курс был 42,03 грн/доллар и 43,69 грн/евро). Это соответственно девальвация гривны на 1% и 14%.

Новый год регулятор начал с курса 42,35 грн/доллар и 49,79 грн/евро, а по состоянию на понедельник, 5 января, гривна официально стоила 42,29 грн/доллар и 49,58 грн/евро.

Соотношение доллар/евро осталось 1,17 доллара за евро.

Реклама

Олег Пендзин констатировал: ровно год назад доллар официально стоил 43 грн., потом значительно подешевел, было даже ниже 42 грн. Но к концу прошлого года возвращение до 43 грн за доллар так не произошло. «Помог» в этом нашей гривне… обесценившийся доллар за прошедший на 9,4% к другим ведущим валютам: евро, фунт стерлингов, швейцарский франк.

«В этом году ситуация не изменилась, один евро стоит 1 доллар и 17 центов. Год назад было всего 1 доллар 4 цента», — напомнил Олег Пендзин.

Андрей Забловский говорит, что Нацбанк до последних дней декабря сдерживал курс доллара на межбанковском рынке. Продажи были в коридоре 42,2–42,3 грн/доллар, на 20 коп ниже, чем двумя неделями раньше.

«По данным регулятора, в декабре им было продано на межбанке 4,46 млрд долларов, на 54% больше, чем в ноябре. Это рекорд и колоссальная сумма, составляющая более 8% золотовалютных резервов, — анализирует Андрей Забловский. — Прошлый год гривна завершила лучше, чем ожидалось, в частности, средний наличный курс не только не дошел до 43 грн/доллар, а снизился с 42,50 до 42,30 грн. Рост курса, который начался в последние дни декабря и превысил 42,50, скорее всего, спекулятивный, мол, покупайте сегодня, потому что в январе будет дороже».

Реклама

Чего ожидать от курса валют в Украине

Олег Пендзин прогнозирует медленную незначительную девальвацию гривны в течение двух ближайших недель.

«Постепенно будет снижаться официальный курс, потому что это часть договоренностей с нашим крупным кредитором — Международным валютным фондом, — пояснил Олег Пендзин. — Учитывая, что сейчас курс НБУ далек от 43 грн за доллар, не стоит ожидать, что в конце января он достигнет 43 грн. Относительно курса на наличном рынке может сработать такой фактор, как фактическое получение в январе на руки дополнительных выплат за декабрь: премий, дивидендов и т.д. Украинцы традиционно предпочитают конвертировать лишнюю гривну в наличную валюту. Не сомневаюсь, что банки не упустят шанс заработать на росте спроса. Поэтому курс продажи наличных денег может повыситься почти до 43 грн. Соответственно подорожает и евро, уже в среднем более 50 грн за один, а будет еще выше».

Андрей Забловский предполагает, что на межбанковском рынке курс доллара будет держаться в коридоре 42,2–42,5 грн/доллар.

Реклама

«На межбанке торги активизируются, безналичный курс снова пойдет вверх до 42,5 грн/доллар, но пока не вижу предпосылок, чтобы он поднялся выше, — говорит Андрей Забловский. — Это будет давить на наличный курс, однако в следующие две недели возможна только волатильность (быстрая сменность) курса. Она постепенно приведет к удорожанию наличного доллара до 42,7–42,8 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин считает целесообразным вернуться к гривневым инвестиционным инструментам: это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые срочные депозиты.

«Было правильным переждать во второй половине декабря, пока станет ясно: финансовая поддержка Украины со стороны зарубежных финансовых партнеров останется достаточной, — подчеркнул Олег Пендзин. — Теперь ясно: гривневые депозиты и ОВГЗ должны дать большую прибыль по сравнению с покупкой наличной валюты. Средняя доходность по ним свыше 16% годовых, средняя доходность по гривневым депозитам в год около 11%. Даже если курс доллара в 2026 году будет 45 грн, доходность по доллару окажется гораздо ниже в пределах 5%. Также не ожидаю дальнейшего подорожания евро, сейчас 50 грн в среднем за один наличный евро — это предел».

Реклама

Наличную наличную валюту Олег Пендзин советует продавать в двух случаях: насущная потребность и реинвест.