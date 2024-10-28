Курс валют в Украине: наступила последняя неделя стабильности – чего ждать дальше

Прошедшая неделя принесла изменения на наличном валютном рынке Украины: трехнедельная стабильность курса доллара сменилась незначительным подорожанием.

Евро продолжил дешеветь, приближаясь к 45 грн за единицу. Последний евровалюта стоила так дешево три месяца назад, в конце июля. Финансовые аналитики не исключают, что наступила последняя неделя стабильности, вскоре рынок валют ждут значительные изменения.

Детальнее о том, чего ожидать от курсов как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (28 октября-3 ноября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на прошлой неделе, с 21 по 27 октября, на наличном рынке имел место незначительный восходящий тренд курса доллара. Американская валюта три дня дорожала, в среднем с 41,50 до 41,59 грн/доллар в продаже, в дальнейшем курс несколько просел и на воскресенье, 27 октября, установился на уровне 41,58 грн/доллар. Курс покупки за неделю преодолел отметку в 41 грн/доллар и с 40,99 повысился до 41,06 грн/доллар.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,40 грн/доллар (+5 коп. в неделю), самая высокая – 41,75 грн/доллар (+15 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,35 (+5 коп. в неделю).

Наличный евро продолжал дешеветь, через неделю курс снизился на 12 коп. в продаже (до 45,21 грн/евро) и на 9 коп. в покупке (до 44,50 грн/евро).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара в продаже, а еще больше – в покупке напоминал американские горки, колеблясь то вверх, то вверх вниз.

За неделю курс продажи менялся в продаже от 41,44 до 41,52 грн/доллар, однако в воскресенье вернулся практически к значениям семь дней назад – 41,53 грн/доллар.

В покупке минимум курса был 41,33 грн/доллар, максимум – 41,45, причем спред, то есть разница между курсами купли и продажи менялась ежедневно от 2 коп. до 20 коп. Очевидно, что менялы отчаянно расшатывали курс, стараясь заработать на его колебаниях как можно больше. На выходных ситуация не изменилась, на воскресенье, 27 октября, курс покупки установился на уровне 41,52 грн/доллар, то есть почти равнялся курсу продаж. Это значит, что нелегалы работали на скупку валюты, планируя с понедельника продавать ее заметно подороже.

Евро с понедельника, по среду (21-23 октября) подешевел на 28 коп. как в продаже, так и в покупке, согласно 45,06 и 44,90 грн/евро, а с четверга по воскресенье (24-27 октября) несколько подорожал. В продаже – до 45,10 (+4 коп.), в покупке – до 44,99 (+9 коп.) за неделю.

Нацбанк на прошлой неделе то укреплял гривну, то ослаблял ее как по отношению к доллару, так и к евро. Колебания достигали 10 коп. для доллара, от 41,23 до 41,33 грн/доллар и 45 коп. для евро, от 44,36 до 44,81 грн/евро. В понедельник регулятор установил официальный курс 41,31 грн/доллар, это +8 коп. за неделю и 41,71 грн/евро, это –2 коп. через неделю.

Соотношение доллар/евро сохранилось на уровне 1,08 доллара за евро.

"Доллар сейчас остается в узком ценовом диапазоне, на межбанковском рынке колебания от 41,10 до 41,35 грн/доллар, на наличном еще меньше, то есть Нацбанк по-прежнему держит рынок, – говорит Андрей Шевчишин. – В Украину продолжает поступать зарубежная финансовая помощь, на прошлой неделе получено еще 1,1 млрд долларов, это положительная новость, которая способствует стабильности курса".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Олег Пендзин считает, что значительных изменений курса доллара в конце октября и начале ноября ожидать не стоит.

"За прошедшую неделю ничего значимого на финансовом рынке не произошло, не произойдет и на текущей неделе, – говорит Олег Пендзин. – Похоже, что наш рынок замер в ожидании выборов президента в Соединенных Штатах Америки, которые, напомню, назначены на 5 ноября, а их итоги могут быть известны уже 6 ноября. Результат будет иметь большое значение для дальнейшей помощи Украине в ее противостоянии со страной-агрессором. Только тогда возможны объективные прогнозы по поводу того, каким будет курс доллара. Изменения обязательно произойдут и не факт, что они окажутся положительными для гривны".

Похожее мнение и Андрея Забловского: "На этой неделе ситуация останется стабильной и контролируемой со стороны НБУ, потому что нет признаков, что нынешний курсовый коридор увеличится. Выборы в США действительно имеют значение для Украины, но не столь заметно, чтобы курс гривни быстро и резко изменился. Даже эксперты Международного валютного фонда (МВФ) на днях дали прогноз: за пять следующих лет, то есть до конца 2029 года, доллар не подорожает больше, чем до 50 гривен”.

По словам Андрея Шевчишина, на курс доллара на текущей неделе будут влиять два противоположно направленных фактора. Первый – это налоговые выплаты в бюджет, которые снизят спрос на валюту со стороны бизнеса, второй – погашение 30 октября облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 20,7 млрд грн, которое его может увеличить. Но эксперт считает, что Нацбанк нивелирует это влияние, потому не ожидает заметных изменений как безналичного, так и наличного курса доллара.

Шевчишин также прокомментировал свежий прогноз МВФ по курсу доллара в Украине – 50 грн/доллар по состоянию на конец 2029 года.

"Считаю, что это оптимистичные расчеты, ведь подорожание доллара составит в среднем две гривны в год, или на 5%, то есть немного, учитывая военное положение. Но через пять лет реальная ситуация может оказаться совсем другой", — анализирует эксперт.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные, однако все они отмечают: украинцы все больше считают валютную наличность прибежищем для сбережений на случай возможного обвала гривны.

Андрей Забловский привел данные Нацбанка, согласно которым с начала текущего года каждый третий доллар, проданный на межбанке для поддержки курса гривны, в итоге оказался в карманах населения. Это 8,2 млрд долларов наличных денег, в среднем (очень условно) чуть более 200 долларов на одного украинца. Год назад спрос был меньше на 70%.

Эксперт предложил альтернативу покупке валюты для имеющих свободные средства, однако недостаточно подготовился к тяжелой зиме с прогнозируемыми отключениями электроэнергии и непонятными перспективами отопительного сезона.

"Можно, конечно, приобрести доллары, но ими не согреешься и не зарядишь гаджеты, если у вас нет зарядной станции в квартире, или топливного котла, бензогенератора в частном доме. Это сейчас самое главное", – считает Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин добавил, что за три недели октября среднедневной чистый спрос населения на наличную валюту вырос на 20% до 57 млн. долларов, а на безналичную валюту — на 56,6% до 7,5 млн. долларов. Эксперт подсчитал: если так пойдет дальше, мы получим рекордный исторический спрос на валюту в месяц от населения – почти 2 млрд долларов.

По мнению Шевчишина, наличная валюта выгодна в долгосрочной перспективе, это несколько лет.

"Неоспоримый плюс долларового "кеша" в том, что он высоколиквидный, то есть его легко обменять, он всегда под руками, что может быть важным, – говорит Андрей Шевчишин. – Большинство фанатов валютных сбережений не считают, сколько они заработают на долларе, сколько на гривни. Из таких соображений сейчас хорошее время для покупки валюты.

Олег Пендзин подчеркнул, что обвала гривны не стоит ждать, возможна только медленная ее девальвация, поэтому и дальше экономически выгодно продолжать зарабатывать на гривне, а не на валюте.

"Лучше всего инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15%, это почти в 1,5 раза больше, чем по депозитам и не нужно платить ни копейки налогов", — уточнил Олег Пендзин.

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным, потому что прогнозируют, что до конца года доллар будет дороже, чем сейчас.