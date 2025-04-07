Курс валют в Украине: неожиданности недели - "тигриный скачок" евро и обвал доллара, чего ждать дальше

Евро дорожает, а доллар идет вниз / © ТСН.ua

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Главной новостью курса валют на прошлой неделе стало стремительное и неожиданное удорожание евро. Евровалюта за один день, 3 апреля, прибавила в стоимости больше гривны. Даже официальный курс Нацбанка почти дошел до 46 гривен за единицу, а наличный пересек этот предел. Американский доллар, напротив, покатился вниз: банки его уже покупают гораздо дешевле, чем по 41 гривне.

В чем причина финансовых катаклизмов, ожидающих рынок на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 7 по 13 апреля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, турбулентность на наличном валютном рынке началась в четверг, 3 апреля. Курс евро стремительно рванул вверх и за день превысил 46 грн/евро (+1 грн). Доллар наоборот пошел вниз, средняя цена продажи снизилась до 41,52 грн/доллар, цена покупки – до 40,95 (соответственно на 18 коп. и 15 коп. по сравнению с началом недели). В пятницу, 4 апреля, ситуация несколько успокоилась, средний курс евро снизился до 45,95 грн/евро в продаже и до 45 грн/евро в покупке. Доллар продолжил падение, курс спустился до 41,40 грн/доллар в продаже и до 40,83 грн/доллар в покупке.

На воскресенье, 6 апреля, курс доллара был в продаже и покупке соответственно 41,35 грн (-35 коп. за неделю) и 40,76 (также -35 коп. за неделю), курс евро – 45,80 (+63 коп. за неделю) и 44,90 (+27 коп. за неделю). Широкий спрэд, то есть разница между курсами продаж и покупки, указывал на неопределенность того, куда в дальнейшем пойдет курс.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,70 грн (-20 коп. за неделю), самая низкая – 41,05 грн/доллар (-45 коп.). Максимальный курс покупки составил 41 грн (-42 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 46,25 грн (+85 коп. за неделю), самая низкая – 45,50 грн/евро (+35 коп.). Максимальный курс покупки составил 45,50 грн. (+65 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса менял (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсовая лихорадка началась также в четверг, 3 апреля. Евро подорожал в продаже до 46,05 грн. (+1,07 грн.), в покупке до 45,30 (+46 коп.). В дальнейшем курс снизился и по состоянию на воскресенье, 6 апреля, стабилизировался на 45,60 и 45 грн/евро соответственно. То есть, за неделю евровалюта у нелегалов подорожала на 50 коп. в продаже, а курс покупки вернулся к предыдущим значениям.

Доллар быстро подешевел. Средний курс продаж снизился за неделю до 41 грн/доллар (-47 коп.). Заявок на покупку валюты на воскресенье, 6 апреля, не было, а днем раньше одного доллара меняла предлагали 40,88 грн (-50 коп.) за неделю.

Официальный курс гривны к доллару укреплялся всю неделю, и к пятнице, 4 апреля, достиг 41,34 грн/доллар (-18 коп.). Курс евро менялся разнонаправленно от 44,60 до 44,82 грн/евро, а в пятницу подскочил до 45,85 грн/евро (+1,22 грн/сутки!). На понедельник, 7 апреля, НБУ установил следующие курсы: 41,19 грн/доллар (-29 коп. за неделю) и 45,55 грн/евро (+81 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю выросло от 1,08 до 1,105 доллара за евро, последний доллар стоил так дешево по отношению к евровалюте полгода назад.

Эксперты были единодушны: доллар обвалился в евро из-за действий президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин для импортируемых в США из большинства стран мира товаров.

“Беспрецедентное решение Трампа по установлению торговых пошлин немедленно отразилось на стоимости доллара и евро в Украине, обвалило доллар до минимума за последние два года, – выразил общее мнение Андрей Забловский. – Об этом предупреждали экономисты, поэтому сейчас имеем столь значительное подорожание евро. На украинском межбанковском рынке доллар еще ослаб, торгуется в коридоре чуть выше 41,10 грн, недавно было 41,30. Но это ситуативная реакция и не говорит о том, что укрепление евро будет носить долгосрочный характер”.

Чего ждать от курса валют

Эксперты дали разные прогнозы относительно того, как будет меняться курс доллара на текущей неделе, а также, как значительно может еще укрепиться евро.

По мнению Олега Пендзина, будет продолжаться медленный нисходящий тренд, доллар незначительно подешевеет, а к концу недели наступит стабильность на уровне 41,20-41,30 грн за один наличный доллар в продаже.

"Процесс, когда доллар в мире дешевеет, удобен для НБУ, потому что тем самым без значительных финансовых усилий с его стороны сдерживает инфляцию в Украине. Каким будет на неделе курс евро, пока прогнозировать сложно, это зависит от дальнейшего развития новой глобальной торговой войны, которая, очевидно, началась", – говорит Пендзин.

Андрей Шевчишин также воздержался от конкретного прогноза, которым может быть в ближайшее время котировка пары доллар-евро. А вот доллар еще неделю останется стабильной и даже может подешеветь, но не ниже 41 грн/доллар в наличной продаже.

“Неопределенность сохраняется, ситуация не финализовалась, страны Европы противятся повышению торговых пошлин, вероятны встречные санкции, идут торги, переговоры. Возможно, курс евро в неделю после незначительного снижения снова повысится до 1,11 доллар-евро. То есть есть определенность с тарифами Трампа и пока нет определенности с ответными действиями со стороны Европы, которая больше всего будет страдать в этой торговой войне. Что касается Украины – напомню, что гривна у нас привязана к доллару, поэтому курс евро будет меняться синхронно”, – говорит Шевчишин.

Андрей Забловский говорит, что текущая неделя будет непростой.

"Не думаю, что курс евро и дальше будет стабильно расти, а курс доллара будет стабильно снижаться, – прогнозирует Андрей Забловский. – Наиболее реалистичный сценарий – колебания курса в зависимости от новостей с международных финансовых рынков".

Продавать или покупать валюту

Андрей Забловский считает целесообразным подождать по крайней мере неделю, прекратив любые операции с валютой, пока ситуация с курсами не станет более понятной. Как исключение, можно продать евро, приобретенные 4-5 лет назад по курсу около 30 грн/евро, зафиксировать прибыль и инвестировать вырученные средства в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Андрей Шевчишин советует не упускать момента и покупать доллары, пока они дешевеют.

“Благодаря действиям определенных политиков мир вновь углубляется в экономический кризис, который непременно ударит и по гривне, как это не раз было в предыдущие годы, когда курс гривни резко и непредсказуемо обрушивался. К кризису нужно готовиться заранее. И валютные наличные – самый надежный способ, который актуализировался буквально на днях”, – аргументировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин говорит, что в феврале и марте украинцы стали больше доверять гривне, чем валюте. Это, по его мнению, верное решение, потому что покупка, например, наличных долларов "под матрас" убыточна уже более трех месяцев.

“По официальным данным Фонда гарантирования выплат физическим лицам, депозиты в валюте с начала года сократились на 1,2 млрд грн, а в гривне увеличились на 14 млрд грн, – сообщил Олег Пендзин. – Это немного по сравнению с объемами депозитов, которые составляют около 900 млрд грн. в гривне и около 500 млрд. грн. в эквиваленте в валюте, но, похоже, тренд набирает силу. Главная причина – банки начали увеличивать процент годовых по новым вкладам. В первую очередь выиграют те, кто держит деньги на краткосрочных депозитах продолжительностью 90-100 дней, таких депозитов около 30% всего объема, то есть до 300 млрд грн. Интересно, что, по информации Нацбанка, более 98% вкладчиков имеют на счетах не более 200 тысяч. грн., которые в сумме составляют 400 млрд грн, это, скорее всего, рядовые граждане”.

То есть, депозиты и дальше остаются самым популярным инвестиционным инструментом у населения, несмотря на то, что гривневые ОВГЗ дают доход в 1,5-1,7 раза выше.