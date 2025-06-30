Доллар обвалился, а евро дорожает

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Последняя неделя июня для курса валют в Украине оказалась бурной. Доллар, который, казалось бы, начал уверенно дорожать, снова подешевел ниже 42 гривен, а евро рванул вверх и уже стоит более 49 гривен за единицу.

Почему рынок продолжает штормить, как изменятся курсы двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 30 июня по 6 июля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют в Украине

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар начал дешеветь со вторника, 24 июня. Если днем ранее средний курс продажи был 42,10 грн/доллар, а курс покупки — 41,50, то к концу недели, воскресенье, 29 июня, только соответственно 41,85 (-25 коп. за неделю) и 41,30 (-20 коп.) грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42 грн (-30 коп. за неделю), самая низкая — 41,65 грн/доллар (-20 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,56 грн. (+6 коп.).

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За июнь наличный доллар подорожал на 15 коп. как в продаже, так и в покупке.

Средний курс наличного евро за неделю повысился на 57 коп.

Самая высокая цена продажи евро была 49,50 грн (+50 коп. в неделю), самая низкая — 48,90 грн (также +50 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,85 грн/евро (+55 коп.).

За июнь наличный евро подорожал на 1,60 грн. как в продаже, так и в покупке.

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На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар стал дешеветь с понедельника, 23 июня. За неделю он потерял в продаже 16 коп., в покупке — 17 коп. На воскресенье, 29 июня, курс продажи был 41,69 грн/доллар, курс покупки — 41,60.

Курс евро у нелегалов, напротив, быстро шел вверх и на конец недели преодолел отметку в 49 грн как в продаже, так и в покупке. По состоянию на воскресенье, 29 июня, было соответственно 49,40 (+90 коп. в неделю) и 49,15 грн/евро (+65 коп.).

Национальный банк всю прошлую неделю укреплял гривну к доллару. С 23 по 29 июня официальный курс снизился с 41,83 до 41,59 грн/доллар (-24 коп.). На понедельник, 30 июня, регулятор несколько ослабил гривну, установив курс 41,64 грн/доллар. В результате за июнь доллар подорожал на 11 коп.

Курс евро колебался разнонаправленно с 48,02 до 48,51 грн/евро, а в пятницу, 27 июня, достиг нового исторического максимума — 48,64 грн/евро (+44 коп. за неделю).

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В понедельник, 30 июня, регулятор установил официальный курс 48,78 грн/евро, обновив рекорд курса на 27 июня. В итоге за июнь евро подорожал по отношению к гривне на 1,98 грн или на 4,2%.

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,15 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что Нацбанк имеет единственный способ сдержать подорожание евро для украинцев — сделать дешевле доллар.

«Евро продолжил активный рост, поэтому откат курса доллара произошел благодаря валютным интервенциям на украинском межбанковском рынке, — анализирует Андрей Шевчишин. — Нацбанк, похоже, не готов к тому, что евро будет стоить 50 грн и больше единицы. Евро на мировых рынках за неделю подорожал к доллару на 1,7%, с начала года — на 12,5%. Индекс доллара упал за неполные шесть месяцев на 10%, такого не было уже 40 лет! В Украине на неделе увеличился на 13% спрос на наличную валюту, дефицит составляет 18,5 млн. долларов ежедневно. То есть, украинцы покупают дешевый доллар».

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Чего ждать от курса валют

Эксперты дали разные прогнозы по курсам доллара и евро на текущей неделе.

Олег Пендзин объяснил, что новое удешевление доллара произошло благодаря двум негативным факторам, которые имели место за границей. Первый — не лучшая финансовая политика, проводимая нынешней администрацией США, это торговые войны и изменения в налоговой системе страны, второй — свежая публикация статистических данных о негативных тенденциях в экономике Соединенных Штатов.

«Образно говоря, чиновники США своими руками обваливают доллар, — говорит Олег Пендзин. — Например, если будут приняты изменения в закон о налогах для крупного бизнеса, то федеральный долг США вырастет еще на 3,8 триллиона долларов в год. Склоняюсь к мнению, что нисходящий тренд для доллара продолжится, соотношение котировок пары доллар-евро также возрастет, поэтому не исключено, что в Украине уже в начале июля будет курс 50 грн за евро».

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Андрей Забловский прогнозирует, что на текущей неделе падение доллара к евро должно прекратиться.

Укреплению доллара способствует подписание 27 июня соглашения между США и Китаем о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и прекращении «таможенной войны» между ними, — аргументировал Андрей Забловский. — Но для украинцев это будет означать только то, что евро в гривну не будет так быстро дорожать. А каким будет курс гривны по отношению к доллару, по-прежнему будет определять НБУ. Курсовый коридор расширился до 41,6-41,9 грн/доллар, считаю, что он таким и останется, потому что регулятор не заинтересован в заметной девальвации гривны выше 42 грн/доллар».

Андрей Шевчишин напомнил, что за в июле доллар, как правило, начинает постепенно дорожать.

«Но в этом году рост курса доллара может задержаться на время, пока не прояснится ситуация с увеличением Соединенными Штатами торговых пошлин для стран ЕС. Дедлайн наступит 9 июля, возможно, будет результат, который позволит делать экономически обоснованные прогнозы по курсу гривны к двум основным мировым валютам. А пока считаю, что на текущей неделе Нацбанк будет искусственно удерживать курс доллара на нынешнем уровне, значительные золотовалютные резервы это позволяют. Не исключаю, что наличный евро на неделе подорожает до 50 гривен, если доллар и дальше будет падать на мировых рынках», — резюмировал Андрей Шевчишин.

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Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин предлагает сконцентрироваться на тактике постепенного накопления наличной валюты, рассчитывая на то, что в течение следующего года курс доллара может одномоментно значительно вырасти.

Андрей Забловский также рекомендует запасаться долларовыми наличными, пока доллар дешевеет и наоборот, не гоняться за евро, курс которого сейчас на максимуме. Эксперт также сообщил, что, по данным Нацбанка, в текущем году заметно вырос спрос на банковские металлы, прежде всего золото.

«С начала года население приобрело в банках почти 230 кг золотых слитков на сумму 22,47 млн. долларов. Предположив, что средний вес одного приобретенного слитка имеет 20 г, будет около 11500 проданных слитков. Это немного, но характерно изменение тренда: в прошлом году, когда цены на золото были сравнительно низкими, украинцы сдавали золото и покупали доллары. А стоило делать наоборот. За последние полгода цена золота выросла на 25%», — подсчитал Андрей Забловский.

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Олег Пендзин также обратил внимание на то, что украинцы начали больше инвестировать в золото. Но, по его мнению, у этого финансового инструмента есть два недостатка: первый — длительное время окупаемости, второй — он доступен далеко не каждому, потому что начальные инвестиции начинаются от 52-55 тыс. грн — это цена слитка весом 10 граммов.

«Золото стоит покупать по правилу „приобрел и забыл“, причем забыл лет на десять, — заметил эксперт. — Поэтому для широкой публики мой совет такой: зарабатывать за более короткий промежуток времени на гривне. То есть на краткосрочных банковских депозитах сроком действия 90-100 дней и облигациях внутреннего государственного займа — ОВГЗ. Покупать доллары можно для диверсификации инвестиционного портфеля, а евро — если их использовать в ближайшее время как средство расчета, например, при поездках в Европу».

Продавать доллары эксперты не советуют насущную потребность. Продажа евро возможна, если евровалюта была приобретена не позднее года назад, когда курс был 40-40,5 грн/евро. Продажа в этом случае даст прибыль не менее 20% годовых, это больше дохода от ОВГЗ и гривневых депозитов.