Курс валют в Украине: новые рекорды доллара и "первоапрельская шутка" от Нацбанка

Курс доллара продолжает идти вверх. Прошлая неделя порадовала тех, кто сохраняет сбережения в долларах или евро и встревожила владельцев гривневых депозитов. И есть от чего – курс доллара упорно стремится к отметке 40 грн/доллар, это, напомним, критично для доходности вкладов в гривне. Дальше выгоднее держать средства в валюте, надеясь на дальнейшее ее подорожание. Впрочем, ряд финансовых аналитиков успокаивают: выше 40 грн/доллар курс не поднимется, наоборот, следует ожидать его снижения.

Что на самом деле сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (25-31 марта);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс доллара в банках и пунктах обмена валют продолжал идти вверх. За понедельник и вторник – 25-26 марта – доллар подорожал на 27 коп. в продаже и на 35 коп. в покупке, достигнув соответственно 39,53 и 39,05 грн/доллар. В дальнейшем курс незначительно колебался вверх и вниз и воскресенье, 31 марта, остановился на 39,45 и 39 грн/доллар.

То есть, за неделю американская валюта выросла в цене еще на 20 коп. в продаже и на 30 коп. в покупке. В последний раз столь высокий курс был 13 месяцев назад, в начале февраля 2023 года, но тогда тренд был нисходящим, доллар подешевел, а сейчас, наоборот, дорожает. Всего за март доллар укрепился на 90 коп. как в продаже, так и в покупке, то есть гривна за последний месяц девальвировала на 2,6%, это достаточно много. Для сравнения: в феврале гривна обесценилась всего на 0,5%.

Самый низкий курс продажи составил 39,40 грн/доллар, на 20 коп. больше, неделю назад, самая высокая – 39,70, также на 20 коп. больше, чем неделю назад. А самый высокий курс покупки – 39,20 грн/доллар (и здесь +20 коп. в неделю).

А вот евровалюта за прошлую неделю почти не подорожала. Курс также пошел вверх и в среду, 27 марта, было 43,05 грн/евро в продаже и 42,35 в покупке. И дальше тренд поменялся на нисходящий и в воскресенье, 31 марта, зафиксировано 42,90 грн/евро в продаже (+5 коп.) и 42,15 в покупке (+15 коп.)

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация оказалась более спокойной. Курс как доллара, так и евро плавно колебался в пределах 30 коп, то вверх то вниз, пока перед выходными не определился плавный нисходящий тренд. В итоге на воскресенье, 31 марта, установился средний курс доллара в продаже 39,40 грн (+27 коп. за неделю) покупки 38,22 (+20 коп.), а курс евро соответственно 42,90 (+5 коп.) и 42,70 (+7 коп.) грн/евро.

Нацбанк за вторник и среду, 26-27 марта, ослабил гривну на 44 коп. к доллару и на 56 коп. к евро, это соответственно до 39,34 грн/доллар, что является новым рекордом от регулятора, и до 42,69 грн/евро, а с четверга начал обратный процесс. На 31 марта было 39,22 грн/доллар и 42,37 грн/евро. В итоге за март гривна официально девальвировала на 1,17 грн. как к доллару (на 3%), так и к евро (на 2,8%).

На понедельник, 1 апреля, официальный курс установлен 39 грн/доллар (-22 коп.) и 42,16 грн/евро (-21 коп.). Этакая, образно говоря, "первоапрельская шутка" от Нацбанка в виде незначительного укрепления гривни на фоне ее длительного ослабления.

Соотношение доллар/евро осталось 1,08 доллара за евро.

Олег Пендзин подчеркнул, что столь заметная девальвация гривни при значительных поступлениях в марте макрофинансовой помощи от наших западных партнеров говорит о согласованной политике правительства и регулятора по конвертации полученной валюты в гривну по более выгодному для наполнения госбюджета курсу.

Андрей Шевчишин добавил: при этом Нацбанк уверенно держит гривну на межбанковском рынке в коридоре 39-39,99 грн/доллар, не допуская превышения курса за 40 грн/доллар, чтобы не вызвать панику у бизнеса и рядовых граждан.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты единодушны: на текущей неделе курс доллара будет колебаться в широком коридоре – от 39 до 40 грн за доллар, но не выйдет за его пределы.

"Говоря о колебаниях в столь значительных пределах, подчеркну, что речь идет о межбанковском рынке, – уточнил Андрей Шевчишин. – Уменьшится разница между безналичным и наличным долларом, это признак приближения равновесия между спросом и предложением, до сих пор на прошлой неделе спрос был заметно выше. Наличный курс удержится близким к 40 грн/доллар в продаже".

Олег Пендзин также прогнозирует установление равновесия и считает, что наиболее вероятно фиксация курса продажи наличного доллара на уровне 39,90-39,95 грн/доллар и курса покупки – около 39,50 грн/доллар.

"В дальнейшем в апреле-мае можно ожидать постепенного удешевления доллара прежде всего из-за снижения спроса на валюту", – аргументировал Олег Пендзин.

Александр Охрименко не исключает того, что некоторые банки и обменные пункты установят курс продажи выше 40 грн/доллар, но это не свидетельствует о возможности обвала гривны.

"Украинцы снова стали меньше покупать валюты, несмотря на повышение зарплат, а с марта еще и пенсий, – отметил эксперт. – Главных причин, считаю, две: люди не верят в обвал гривны и не желают переплачивать за дорогой доллар, ожидая, пока его курс поближе к лету пойдет вниз, как бывало в предыдущие годы".

Продавать или покупать валюту

Главное в свежих советах экспертов: не делать поспешных движений по операциям с валютой.

Александр Охрименко предлагает прекратить на неделю как покупку, так и продажу валюты без крайней необходимости.

"Действительно, сейчас можно заработать значительную сумму при продаже долларов, которые были куплены три и более лет назад по курсу 26-27 грн/доллар, – заметил эксперт. – Но эти гривневые средства должны быть или потрачены на что-то необходимое, например, покупку квартиры, автомобиля, лечения и т.п., или должны приносить прибыль и дальше. Их, допустим, можно вложить в ценные бумаги, потому что открывать сейчас гривневый депозит рискованно, ведь дальнейшая девальвация гривни до конца года вполне вероятна".

Андрей Шевчишин также считает правильным сделать паузу в операциях с наличной валютой, прежде всего, это касается покупки. Но если случится выгодный курс, на 30-50 коп. ниже среднего по рынку, тогда инвестиция в доллары или евро имеет смысл.

"Понятно, что в этом случае речь идет по крайней мере о среднесрочной перспективе – около года", – уточнил Шевчишин.

Олег Пендзин уверен: девальвация гривны не окажется длительной, и курс в ближайшие месяцы не превысит 40 грн/доллар, поэтому владельцам гривневых депозитов не стоит беспокоиться.

"Нецелесообразно немедленно и досрочно снимать гривны с депозита и направляться в банк за валютой. Потеряете дважды: на неполученных процентах и на переплате за дорогой доллар", – пояснил Олег Пендзин.

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