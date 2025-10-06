Курс валют в Украине: новые сюрпризы от доллара – бежать покупать или продавать

Курс доллара пошел вниз / © ТСН

Курс валют в Украине продолжает преподносить сюрпризы: доллар снова пошел вниз. Вместе с американской валютой начала дешеветь и европейская.

Почему тренд снова поменялся, сколько он может продолжаться, чего ожидать от курсов двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 6 по 12 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курсы наличного доллара и наличного евро пошли вниз с понедельника, 29 сентября, этот тренд длился всю неделю. За это время доллар подешевел больше евро: в среднем на 17 коп. в продаже (до 41,48 грн/доллар) и на 15 коп. в покупке (до 41 грн/доллар). Евровалюта с 29 сентября по 5 октября потеряла 8 коп. как в продаже, так и в покупке: до 48,85 грн/евро и 48,18 грн/евро.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,70 грн (-20 коп. за неделю), самая низкая – 41,25 грн/доллар (-24 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,15 грн (-25 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 49,50 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 48,65 грн (-5 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,60 грн/евро (также –5 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара постепенно снизился за неделю в продаже и покупке на 20 коп., согласно 41,23 и 41,20 грн.

Средний курс продажи евро нелегалами во вторник, 30 сентября, снизился на 12 коп. до 48,75 грн/евро и держался до пятницы, 3 октября. Но на выходных евро заметно подорожал: до 48,90 грн. за единицу (+15 коп.). Курс покупки был стабильным всю неделю – 48,70 грн/евро.

Национальный банк за прошлую неделю укрепил гривну к доллару. Если в понедельник, 29 сентября, официальный курс был 41,48 грн/доллар, то в понедельник, 6 октября, всего 41,23 (-25 коп.). Официальный курс евро в течение недели менялся разнонаправленно в коридоре от 48,30 до 48,50 грн/евро. На 6 октября регулятор установил курс 48,38 грн/евро (-3 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин объяснил, что снижение курса доллара и евро на неделе было рыночным, а не связанным со значительной продажей валюты Нацбанком.

“Так бывает при переходе между месяцами, а в этот раз еще и между кварталами – закончился третий квартал, начался четвертый, – анализирует Андрей Шевчишин. – Валюты продают больше, чем покупают для текущих выплат в гривне и финансирование новых проектов. На наличном валютном рынке фиксируем ослабление активности, среднесуточные спрос и предложение снизились почти на 7%”.

Андрей Забловский считает, что ослабление доллара дополнительно связано с так называемым шатдауном в США, то есть временной приостановкой работы правительства страны. Причина – Конгресс вовремя не утвердил бюджет федеральных ведомств из-за споров между конгрессменами и президентом Трампом по финансированию социальных расходов.

“У Шатдауна не будет значительных последствий для Украины, потому что с возвращением Трампа к власти для нас не появилось новых программ поддержки. Курс доллара несколько снизился, но это временно, рынок уже отработал эту новость”, – говорит Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Олег Пендзин прогнозирует, что на текущей неделе ситуация с курсом доллара поменяется зеркально по сравнению с предыдущим: если тогда курс незначительно уходил вниз, то теперь он пойдет вверх.

“Очевидно, что ситуация с курсом гривны под контролем Нацбанка, поэтому там будут ждать, пока Верховная Рада примет закон о госбюджете, а до того будут держать официальный курс в коридоре 41,2-41,5 грн/доллар. Приблизительно таким же он будет на безналичном межбанковском рынке, а на наличном – на 15-20 коп. выше, не переходя за 42 грн/доллар”, – детализировал Олег Пендзин.

Андрей Забловский говорит, что пока нет индикаторов, указывающих на то, что Нацбанк планирует девальвировать гривну, расширив курсовый коридор хотя бы до 42 грн.

“Если не произойдет негативных международных новостей по отношению к доллару, то на следующей неделе в Украине доллар на межбанке будет в коридоре 41,2-41,7 грн/доллар, наличный – на 15-20 коп. дороже, но о 42 грн/доллар пока не идет речь. Курс евро будет определяться котировкой пары доллар/евро. Пока колебания незначительны”, – констатировал Андрей Забловский.

По мнению Андрея Шевчишина, текущая неделя должна быть спокойной, с колебаниями курса в пределах 30 коп., то есть между 41,5-41,8 грн/доллар для курса продажи доллара на наличном рынке.

“В октябре на украинском валютном рынке исторически отсутствует единая тенденция. С 2000 года в октябре гривна 12 раз снижалась и 13 раз укреплялась к доллару. За три года полномасштабной войны в октябре тоже не было единой динамики. Отмечу новостные события текущей недели, которые могут косвенно влиять на курс: публикация данных НБУ по объемам золотовалютных резервов и статистика по инфляции за сентябрь от Госслужбы статистики. Надеюсь, что не будет обострения боевых действий, не произойдет блекаутов, отсутствия газоснабжения, которые могут вызвать панические настроения населения и стремительный рост интереса к валюте”, – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин предупредил: длительный период заработка на гривневых депозитах может подойти к концу.

“Ситуация напряженная, потому что до сих пор нет договоренностей с зарубежными партнерами о достаточных объемах финансовой помощи украинскому госбюджету на 2026 год, – анализирует Олег Пендзин. – Более того, появились заявления наших чиновников о необходимости в дополнительных расходах из бюджета в текущем году, в частности, для выплаты зарплат военным. Речь идет о почти 300 млрд грн, и дедлайн по этим средствам – ноябрь. Как, кстати, и дедлайн принятие Верховной Радой закона о госбюджете на 2026 год. Я оптимист и считаю, что в ноябре важные финансовые вопросы будут решены положительно для Украины. Но, как говорят в народе, "надейся к лучшему – готовься к худшему". Поэтому не стоит продолжать длительные, на полгода и более, гривневые депозиты, не стоит открывать новые, за исключением коротких, сроком действия на 1 месяц. Не исключаю, что в следующем году валютные финансовые инструменты будут выгоднее гривневых”.

Андрей Забловский сообщил, что самый высокий доход в текущем году дало золото – более 40% годовых за счет роста цен на металл. По информации Нацбанка, один грамм золота высокой пробы чистотой 99,99% (в банковских слитках) теперь стоит более 5000 грн, в начале года было около 3600 грн. По словам Забловского, это очень значительное удорожание, которое не было прогнозировано в начале года.

Эксперт дал несколько важных советов, которых следует придерживаться, инвестируя в драгоценные металлы.

“Первое: нужно понимать, что инвестиция в золото – не на год-два, а на дольше, бывали годы, когда оно почти не дорожало, даже дешевело, – говорит Андрей Забловский. – Второе – не стоит покупать золотые слитки весом менее 10 граммов. При конвертации в деньги слитков весом 5 г и 1 г будет большой спрэд, то есть разница между курсами купли и продажи, это "съест" прибыль. Третье – храните кассовые чеки покупки слитков, оберегайте банковскую упаковку и сами слитки от механических повреждений, потому что золото чистотой 99,99% очень мягкий металл”.

Андрей Шевчишин сомневается, что инвестиции в драгоценные металлы доступны подавляющему большинству соотечественников. Ведь стартовая цена слитка весом от 10 г эквивалентна 1000 евро или около 50 тыс. грн.

“Такие средства даже на банковских депозитах далеко не у каждого. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что 41% вкладчиков имеют на депозитах 10 (десять!) и меньше гривен, то есть текущие счета, средства с которых сразу снимаются, – анализирует Андрей Шевчишин. – Еще 57% вкладчиков держат в банках от 10 до 200 тыс. грн. Но в денежном выражении это четвертая часть средств в банках, а три четверти средств принадлежат вкладчикам-миллионерам, которых всего 2%”.

Вывод эксперта таков: украинцы в попытке сохранить средства от обесценивания доверяют не банкам, а наличным долларам и евро, которые намного доступнее золота, хотя доход значительно ниже. Покупка валюты, по его мнению, сейчас имеет смысл, потому что курс доллара невысок, в следующем году может составить до 45 грн за единицу.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.