Курс валют в Украине: новый рекорд евро, доллар не отстает, чего ждать дальше

Доллар и евро подорожали / © ТСН.ua

Главным сюрпризом на прошлой неделе стало быстрое удорожание евро , его средний наличный курс почти дошел до 50 гривен за единицу, что стало новым рекордом стоимости. Доллар также подрос в цене, но не столь заметно.

На текущей неделе Украину ждет важное событие: 18–19 декабря должен решиться (или не решиться) вопрос с зарубежной финансовой помощью на 2026 год.

Как отреагирует на этот дедлайн курс доллара, что делать с валютой, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 15 по 21 декабря;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара за неделю с 8 по 14 декабря повысился на 12 коп., до 42,50 грн/доллар в продаже и до 41,97 грн/доллар в покупке. В течение недели курс менялся разнонаправленно, максимум был в среду, 10 декабря: 42,55 грн/доллар в продаже и 42,03 в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,70 грн (+10 коп. в неделю), самая низкая – 42,30 грн/доллар (+5 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,20 грн/доллар (+4 коп.).

Наличный евро стал заметно дорожать с понедельника, 8 декабря. За неделю евровалюта прибавила в цене почти 50 коп., средний курс продаж вплотную приблизился к 50 грн/евро (49,86 грн за единицу, это +47 коп.). Средний курс покупки преодолел отметку 49 грн, 7 декабря было 48,79 грн/евро, 14 декабря стало 49,20 (+41 коп.). Некоторые банки и пункты обмена валют продавали 49,98–50 грн.

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 50 грн (+20 коп. за неделю), самая низкая – 49,69 грн (+39 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,60 грн/евро (+37 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара всю неделю был синусоидальным, тренд менялся ежедневно с восходящего на нисходящий и наоборот. Максимальный курс продажи был в среду, 10 декабря – 42,41 грн/доллар, минимальный – во вторник, 9 декабря – 42,30 грн/доллар. Курс покупки в течение недели колебался в пределах 42,20–42,35 грн/доллар, что сопоставимо с курсом в начале декабря. На воскресенье, 14 декабря, в продаже было 42,40 грн/доллар (+13 коп. в неделю) в покупке – 42,30 (0 коп.).

Курс евро в менял вторую неделю подряд шел вверх как в продаже, так и в покупке. С 7 по 14 декабря евровалюта у них подорожала в среднем на 51 коп. и на 52 коп. соответственно, до 49,86 и 49,70 грн/евро.

Национальный банк в течение недели ослаблял гривну по отношению к доллару. Официальный курс с 8 по 14 декабря повысился до 42,27 грн/доллар (+21 коп.).

Официальный курс евро был разнонаправлен с понедельника по четверг, 8–11 декабря, колебания составляли 37 коп., от 49 до 49,37 грн/евро. А в пятницу, 12 декабря, случился новый рекорд – 49,52 грн/евро.

На понедельник, 15 декабря, официальные курсы были установлены регулятором на уровне 42,19 грн/доллар (+13 коп. за неделю) и 49,47 грн/евро (+47 коп.).

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.

Эксперты говорят, что заметное удорожание евровалюты является результатом решения Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанков других стран) снизить с 10 декабря учетную ставку по доллару (процент годовых, под который центробанк кредитует коммерческие банки) на 0,25% до 3,75%.

Андрей Забловский напомнил, что снижение учетной ставки ускоряет экономический рост, но ослабляет валюту страны, потому что инвесторы переводят свои средства в другие валюты, где проценты выше.

“О снижении ФРС учетной ставки было известно раньше времени, поэтому рынок успел быстро отреагировать на событие, и доллар к евро подешевел”, – объяснил эксперт.

Что касается украинского валютного рынка, то, по словам Андрея Шевчишина, есть значительная активизация.

“Дефицит валюты на межбанке вырос до 100 млн долларов в сутки, это некомфортный уровень для Нацбанка, – подчеркнул Андрей Шевчишин. – К концу минувшей недели безналичный доллар торговался на уровне 42,20 грн, евро – 49,55 грн, спрос со стороны населения на наличную валюту вырос почти 30%, это уровень февраля-месяца текущего года”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Олег Пендзин уверен: текущая неделя может стать решающей для курса гривни не только в ближайшие дни, но и в длительной перспективе.

“Напомню: 18 декабря истекает срок подачи Еврокомиссией, главным исполнительным органом Евросоюза, фактически ее "правительством", предложений Совету ЕС по финансовой помощи Украине в 2026 году, – анализирует Олег Пендзин. – Не вдаваясь в подробности, скорее всего, услышим о плане "Б". То есть, это будет не репарационный кредит за счет замороженных средств страны-агрессора, а общеевропейские заимствования на 90 млрд евро сроком на два года. Позитивное решение будет способствовать стабильности курса доллара на нынешнем уровне. Надеюсь, что будет, подождем”.

Андрей Шевчишин говорит, что давление на гривну сохраняется, и нахождение спроса на валюту на уровнях выше средних, а также увеличение продаж валюты Нацбанком подтверждает эту тенденцию.

“Сезонно, с 10 декабря, гривна, как правило, начинает ослабляться к доллару, – подчеркнул Андрей Шевчишин. – Это связано с усилением бюджетных выплат, авансовых платежей, увеличением объемов гривневой ликвидности, переходящей в том числе в валюту. Плюс значительное усиление импорта. Нацбанк сдерживает курс евро, следовательно, следим за динамикой пары евро/доллар на мировом рынке. Скорее всего НБУ будет держать евро до гривны на отметке ниже 49,45 грн и будет регулировать этот уровень курсом доллара. По доллару следим за отметкой 42,55 грн на межбанке. Если НБУ выпустит котировки выше – это сигнал роста до 43+ грн. Наличный доллар при таком сигнале будет тянуться до 42,75-43 грн за доллар”.

Андрей Забловский подчеркнул, что не ожидает дальнейшего роста котировок пары евро/доллар.

“Рынок на прошлой неделе отыграл новость о снижении ФРС учетной ставки, поэтому котировки останутся в пределах 1,16–1,17 доллара за евро, – оценил Андрей Забловский. – Это значит, что курс доллара остановится на нынешнем уровне. На наличном рынке на текущей неделе доллар будет в среднем около 42,5 грн, а евро даже может подешеветь до 49,7 грн”.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин повторил свой совет: взять паузу и на неделе не предпринимать никаких действий с финансовыми инструментами: как гривневыми, так и валютными. То есть ничего не покупать и не продавать.

Только после 18 декабря станет понятно, куда лучше вложить средства: доллар, евро, ценные бумаги и т.д., – аргументировал Олег Пендзин.

Андрей Забловский предлагает на волне удорожания евро реинвестировать его в банковские металлы.

“Условий для наиболее выгодной реинвестиции два: первый – должна быть значительная сумма, не менее 1400 евро, потому что цена входа на рынок золота высока от 65 тысяч гривен, это приблизительная стоимость золотого слитка весом 10 граммов, – детализировал Андрей Забловский. – А 10 граммов золота – это минимум экономически целесообразной инвестиции, имея в виду разницу между стоимостью купли и продажи слитка в будущем. Второе условие: евровалюта была приобретена на минимуме курса, последний такой был в феврале текущего года, когда средний курс продажи упал до 43,75 грн/евро. Сейчас курс покупки свыше 49 грн/евро, то есть уже есть прибыль около 14,5% годовых в пересчете. Если его зафиксировать и перейти "в металл", есть шанс заработать за 2026 год втрое больше, более 50% годовых, потому что, по оценкам специалистов рынка ценных металлов, золото продолжит дорожать. В текущем году прибыль "на золоте" уже составляет более 55%. Демократическая альтернатива – серебряные слитки, они дешевле золотых раз в 50, но и прибыль в процентах может оказаться меньше, чем при инвестициях в золото”.

Андрей Шевчишин отметил: вкладывать средства в банковские металлы следует при условии, если их доля в инвестиционном портфеле составляет не более 10–15%, потому что это вложения на длительный срок, год и дальше. Основой инвестиций лучше иметь валюту (50–60% портфеля), которую при необходимости можно быстро и без значительных потерь поменять на гривны. Поэтому, по его мнению, для широких масс покупка теперь наличной валюты и валютных облигаций внутреннего государственного займа (4% годовых плюс доход за счет роста курса) является самым доступным инвестиционным инструментом.