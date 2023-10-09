Курс валют в Украине: ожидать ли обвала гривны на этой неделе и что будет дальше

Курс валют в Украине после главной новости на прошлой неделе – отмена Нацбанком от 3 октября фиксированного официального курса гривны, о вероятности чего недавно предупреждали эксперты ТСН.ua – остается относительно стабильным.

Напомним, фиксированный курс был введен регулятором еще 24 февраля 2022 года на уровне 29,3 грн/доллар, но менее чем за 5 месяцев, 21 июля, из-за высокой инфляции Нацбанку пришлось снизить курс до 36,56 грн/доллар. Но, несмотря на опасения, что курс доллара снова начнет стремительно расти, этого не произошло: наличный доллар к концу минувшей недели даже подешевел.

Почему так произошло, чего ожидать дальше, а также стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты; чего ожидать от курса на этой неделе, с 9 по 15 октября; продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит с курсом валют в Украине

Как разъяснил глава Нацбанка Андрей Пышный, регулятор не отпустил курс в "свободное плавание", но и дальше будет контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке, чтобы соответствующим образом (за счет продажи или покупки валюты – Авт.) сглаживать чрезмерные колебания.

"Мы не вернулись к режиму плавающего курсообразования, который существовал до полномасштабного вторжения. Сейчас изменяющий Национальный банк режим в первую очередь повлияет на установление официального курса и будет определяться по результатам торговых сессий на межбанковском рынке. Правила установления курса в тех сегментах рынка, где покупает и продает валюту население, не изменятся", – сообщил Андрей Пышный.

Несмотря на разъяснение главы НБУ, ситуация на официальном, особенно на "черном" рынке, на прошлой неделе была неспокойной.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке", это банки и пункты обмена валют (ПОВ), средний курс продажи доллара вырос за два дня на 20 коп., до 38,37 грн/доллар, курс покупки почти не изменился – 37,60 грн/доллар. Но уже со среды, 4 октября, доллар стал дешеветь, особенно в покупке. На воскресенье, 8 октября, он, по информации finance.ua, упал в продаже в некоторых банках до 37,80 грн/доллар (-57 коп.), а в покупке до 36,60 (-1 грн). Все же большинство банков и ПОВ торговали долларами около среднего курса: 38,20 грн в продаже, 37,70 в покупке.

Наличный евро также за неделю подешевел, но это происходило постепенно, без скачков вверх-вниз: на 8 октября курс продажи снизился с 40,9 до 40,7 грн/евро (-20 коп.), а курс покупки – с 40,1 до 40 грн/евро (-10 коп.). Соотношение между евро и долларом не изменилось и составляет 1,06 доллара за евро.

Нелегальный рынок, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, в понедельник, 2 октября, фактически "стоял": спред, то есть разница между курсами купли и продажи, составил мизерные 3 копейки на долларе, соответственно 38,07 и 38,10 грн/доллар. Во вторник произошел скачок сразу на 30 копеек, однако со среды курс также стремительно пошел вниз, в воскресенье, 8 октября, зафиксировался на 38,20 (+13коп.) в продаже и 37,90 (-20 коп.) грн/доллар в покупке.

"Похоже, что менялы накануне отмены Нацбанком фиксированного курса попытались "расшатать лодку" и заработать на панических настроениях покупателей, но у них ничего не получилось. Поэтому они вернулись к предыдущим котировкам и заметно увеличили спред", — заключил Александр Охрименко.

Официальный курс Нацбанка на пятницу, 7 октября, составил 36,62 грн/доллар. Это на 6 коп. выше, чем был фиксированный курс.

Однако на понедельник, 9 октября, регулятор установил курс 36,58 грн/доллар на 2 коп. выше фиксированного. Курс евро на 9 октября составил 38,65 грн/евро (-9 коп. в неделю).

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Чего ждать на этой неделе

Эксперты прогнозируют на неделю, с 9 по 15 октября, два варианта развития событий и оба неплохих для гривни: стабильность курса или незначительное, в пределах 10 копеек, ее удешевление по отношению к доллару. Обвала курса до 39 гривен за доллар и выше они пока не ждут.

Главная причина – квалифицированные действия Нацбанка, который смог в эмбрионе погасить панические настроения на межбанковском рынке, полностью удовлетворив спрос на валюту.

"Это обошлось регулятору, по его информации, почти в миллиард долларов за три дня, из которых 520 млн долларов было продано из резервов в среду, 3 октября, но оно того стоит, – уверен Андрей Шевчишин. – Бизнес понял, что оснований для обвала курса нет, свободные гривневые средства у него закончились. А рядовые граждане вряд ли вдавались в тонкости, для них более важен курс наличных в банках и ПОВ. Он в итоге остался практически стабильным, значит, по их мнению, и причин для паники не существует. На этой неделе возможен небольшой восходящий тренд курса доллара, ведь девальвационные настроения остаются".

Александр Охрименко на неделе не ожидает изменений курса, по его прогнозу наличный доллар будет колебаться в коридоре 38,20-30 грн/доллар в продаже и 37,60-37,80 грн/доллар в продаже.

Олег Пендзин предупреждает: Нацбанк в дальнейшем не будет таким щедрым, как на прошлой неделе и до конца года постепенно, малозаметно, будет девальвировать гривну, уменьшая объемы продаж валюты на межбанке.

"Скорее всего, стабильность курса останется еще неделю, а в дальнейшем будет небольшой восходящий тренд, постепенно безналичный доллар приблизится к нынешней стоимости наличного, то есть к 38,20-38-40 грн/доллар в продаже. Соответственно, подорожает и наличная валюта за счет расходов банков на ее конвертацию из безналичной, это около 1%, то есть доллар будет стоить в продаже на 35-40 копеек больше или 38,55-38,80 грн", – считает Олег Пендзин.

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Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные. Так, Олег Пендзин укрепил свой прогноз по выгоде краткосрочных, на 1-3 месяца, гривневых депозитов: по его мнению, на них можно гарантированно зарабатывать до конца нынешнего года и даже на пару недель дольше. Ведь в настоящее время не стоит ожидать девальвации гривны выше 39 грн/доллар в покупке, что делает такие депозиты более выгодными, чем покупка наличного доллара.

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко предлагают другой способ сохранения сбережений: вкладывать свободные денежные средства в валюту. Специалисты считают, что для тех, кто "играет вдолгу", то есть планирует тратить сбережения не ранее чем через год, покупка валюты целесообразна по-прежнему.

Охрименко отметил, что сейчас одинаково выгодно покупать доллар как по безналичному счету, так и сразу наличными, потому что, учитывая комиссионный сбор за конвертацию в "кэш", курс почти одинаков. Также он рекомендует приобрести не только доллары, но и евро в соотношении 50 на 50, чтобы диверсифицировать риски.

Для тех, кто не хочет держать наличные "под матрасом" или на валютном депозите, Андрей Шевчишин также предлагает инвестировать в валютные военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфина.

"Прежде всего вы поможете Украине в войне с агрессором. К тому же, доходность у них выше, чем по валютным депозитам, доход не облагается налогом, а налоги – это минус 18% дохода, эти ОВГЗ можно продать досрочно с сохранением процентов, в отличие от досрочного закрытия счета, – анализирует Андрей Шевчишин. – Риск минимален, поскольку они преимущественно находятся в портфелях НБУ и госбанков. Приобрести можно от одной штуки. Самый главный минус – цена, одна ОВГЗ стоит недешево – 1000 долларов или евро".

Продавать сейчас валюту без крайней необходимости не рекомендует ни один из экспертов.

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