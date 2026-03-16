Курс валют в Украине: почему дорожает доллар, когда остановится и что делать

В Украине дорожает иностранная валюта / © ТСН

Начало марта неожиданно перечеркнуло оптимистичные прогнозы финансовых аналитиков относительно дальнейшей стабильности гривны. «Черный лебедь» в виде военного конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и рядом стран, стремительное подорожание нефти, паника на мировых финансовых рынках привели к быстрому росту курса доллара в Украине.

Чего ждать от курса во второй половине марта и среднесрочной перспективе, что теперь выгоднее: доллар, евро или есть другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы тоже узнаете:

что происходит на рынке валюты;

чего ожидать от курса с 16 по 29 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

Доллар в Украине быстро пошел вверх с 3 марта, через три дня после начала боевых действий на Ближнем Востоке, и прежде всего на наличном рынке. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара с 1 по 15 марта повысился более чем на гривну, с 43,36 до 44,53 грн/доллар в продаже и с 42,83 до 43,90 в покупке. Скачок в 70 коп. произошел за одни сутки, с 3 по 4 марта, в дальнейшем курс повышался, но за 10 дней рост составил около 50 коп.

На выходных курс несколько снизился. На воскресенье, 15 марта, средние курсы продажи и покупки были соответственно 44,45 (+1,10 грн за две недели) и 43,85 (+1,04 грн) грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара на 15 марта была 44,60 грн (+1 грн. за неделю), самая низкая — 44,30 грн/доллар (+1,05 грн). Максимальный курс покупки составил 44,10 грн/доллар (+96 коп.).

Наличный евро за две недели марта также подорожал, но гораздо меньше, чем доллар и только в продаже, в покупке даже подешевел. Средний курс евро менялся синусоидально. Минимум был 9 марта: 51,15 грн/евро в продаже и 50,40 в покупке, максимум — 12 марта: 51,60 и 50,90 грн/евро соответственно. На воскресенье, 15 марта, курс продажи был 51,33 грн/евро (+5 коп. за неделю), курс покупки 50,54(-10коп.).

Самая высокая цена продажи евро на 15 марта была 51,75 грн (+15 коп. за 14 дней), самая низкая — 50,95 грн (-15 коп.). Максимальный курс покупки составлял 50,90 грн/евро (-20 коп.).

Валюта в банках и ПОВ (пунктах обмена валют) была в наличии, но наблюдался повышенный спрос на нее х стороны населения.

Национальный банк начал быстро девальвировать гривну с 4 марта, через трое суток после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Курс доллара почти ежедневно рос на 10-15 коп., было побито несколько исторических рекордов. На 15 марта официальный курс доллара повысился до 44,16 грн (+95 коп. по сравнению с 1 марта).

Официальный курс гривны к евро менялся за этот период разнонаправленно в коридоре от 50,46 до 51,03 грн/евро. С 1 по 15 марта евровалюта подешевела на 6 коп. до 50,96 грн/евро.

На понедельник, 16 марта, регулятор установил такие официальные курсы: 44,14 грн/доллар и 50,67 грн/евро, то есть +93 коп. и -35 коп. по сравнению с 1 марта.

Соотношение доллар/евро за две недели уменьшилось с 1,17 до 1,15 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что на межбанковском рынке сложилась парадоксальная ситуация.

«Статистика за первую декаду марта указывает, что предложение валюты по сравнению с февралем выросло на 15,7%, спрос упал на 6%, среднесуточный дефицит валюты снизился, а курс вырос, потому что регулятор почти не делал продажу, — анализирует Андрей Шевчишин. — На наличном рынке все наоборот: с начала марта предложение валюты со стороны физических лиц (продажа) увеличилось на 24%, а спрос (покупка) — на 41%. Средний спрос на наличные превысил 109 млн долларов в сутки, это рекордный показатель. Неудивительно, что наличный курс доллара быстро растет».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Прогнозы экспертов пессимистичны, они не предусматривают изменения тренда подорожания доллара не только в марте, но и в апреле. Разница лишь в деталях: будем ли мы в ближайшие две недели иметь наличный доллар по 45 грн за единицу, или не будем.

Андрей Шевчишин говорит, что оптимистичные для курса гривны факторы в феврале быстро и не очень предсказуемо изменились на пессимистические в марте.

«И дело не только в ближневосточном конфликте, который влияет на рост курса доллара по отношению к евро и другим валютам, — анализирует Андрей Шевчишин. — Несмотря на заявления ЕС о том, что вето Венгрии и Словакии на финансирование в размере 90 млрд евро для Украины будет снято, реальных действий пока нет. К тому же Верховная Рада на днях провалила голосование за законопроект о налогообложении продаж на маркетплейсах и еще ряд налоговых изменений. Их принятие является условием для продления Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро на 2024–2027 годы. Но нам готовы дать 30 млрд евро страны Балтии и Северной Европы до того момента, пока не будут разблокированы 90 млрд евро. Этих 30 млрд евро должно хватить до августа. Однако Нацбанк сознательно ослабляет гривну, чтобы заблаговременно нивелировать имеющиеся сейчас и в ближайшей перспективе негативные последствия. Вывод таков: до конца марта доллар будет дорожать, дойдет ли средний курс до 45 грн/доллар в наличной продаже — зависит только от НБУ».

Мнение Олега Пендзина пессимистично: курс продажи наличных в марте или в начале апреля может превысить 45 грн/доллар.

«Медленная девальвация гривны будет продолжаться, — говорит Олег Пендзин. — Это предсказуемая ситуация: когда нет ясности с финансовой помощью, НБУ и Минфин будут принимать все возможные меры, чтобы увеличить стоимость продажи каждого доллара из золотовалютных резервов для финансирования расходов из госбюджета. Ограничителем роста курса доллара может стать ускорение инфляции, за уровень которой, напомню, отвечает Нацбанк. Но из двух зол регулятору приходится выбирать меньшее. У него остается достаточно рычагов, чтобы до конца года отрегулировать уровень инфляции, одновременно не допустив обвала курса».

С этим согласен и Андрей Забловский. По его мнению, Нацбанк вынужден раньше на 3-4 месяца ускорить девальвацию гривны, поскольку война на Ближнем Востоке может уменьшить финансовые ресурсы западных партнеров.

«Прилетел „черный лебедь“ в виде новой войны со всеми геополитическими и экономическими последствиями, — подытожил Андрей Забловский, — Евро к доллару опустился до семимесячного минимума, и эта тенденция будет продолжаться. Будет расти спрос населения на валюту, это будет давить на курс гривны. Барьер в 44 грн/доллар преодолен, на межбанке до конца марта валютный коридор будет 44-44,4 грн/доллар. На наличном рынке средний курс продажи доллара вплотную приблизится к 45 грн. Евро будет по 51,75-52 грн».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин считает, что пока нет оснований для паники, а тем более для выхода из гривневых инвестиционных инструментов, таких как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые депозиты и покупки валютной наличности.

«Курс наличного доллара даже не дошел до 45 гривен, с начала года имеем плюс две гривны на каждом долларе, то есть доходность меньше 4,7%. Средняя доходность у ОВГЗ — 14%, у срочных гривневых депозитов грубо 7% чистыми. Я советовал бы приостановить любые инвестиционные операции по крайней мере до конца марта».

Андрей Шевчишин напомнил свой совет: покупка наличной валюты должна быть постоянной независимо от инвестиций в другие финансовые инструменты.

«Это — диверсификация. Но покупать валюту нужно на спаде курса, поэтому, когда доллар дорожает, инвестировать в доллар нецелесообразно, — подчеркнул Андрей Шевчишин. — Лучше сделать паузу, потому что рано или поздно упомянутые негативные факторы исчезнут, и курс доллара пойдет вниз, как это уже было. Наш рынок подошел к пределу, когда импортеры начнут или уже начали пересматривать курс доллара, по которому они пересчитывают в гривны цену импортных товаров, с 45 грн/доллар до 46 и выше. Дорогой импорт ускоряет инфляцию, а за уровень инфляции отвечает НБУ. Логика понятна: как только «тучи» над гривной рассеются, регулятор тут же начнет ее укреплять. Тогда и стоит покупать доллары. А вот курс евро почти не растет, поэтому евро можно покупать».

Андрей Забловский говорит, что сейчас не лучшее время для покупки или продажи валюты. Продать — можно продешевить, купить, потому что завтра будет дороже — это будет «покупка ради покупки» без экономической целесообразности в будущем.