Курс валют в Украине: преодолен рубеж в 41 грн, когда доллар остановится и что делать

Девальвация, то есть удешевление, гривни набирает обороты. За минувшую неделю курс доллара на наличном рынке вырос еще на 50 копеек, перейдя отметку в 41 грн/доллар. Нацбанк не спешит остановить этот процесс валютными продажами безналичности на межбанковском рынке. Население в это время все активнее скупает валюту, чем ускоряет ее подорожание.

Чего ждать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (3-9 июня);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс доллара с понедельника, 27 мая, по пятницу, 31 мая, увеличился до 41,11 грн/доллар в продаже (+72 коп.). Курс покупки повысился до 40,47 грн. (+60 коп.). Учитывая, что неделей ранее подорожание составило менее 50 коп. в продаже очевидно, что темпы роста курса доллара выросли почти в 1,5 раза. А вот курс покупки отставал, банкиры не спешили дать заработок тем, кто сдавал доллары или евро.

На выходных курс доллара стабилизировался и на воскресенье, 2 июня, зафиксировался на уровне 41,10 и 40,45 грн/доллар соответственно.

Самая низкая задекларированная цена продажи доллара была 40,75 грн/доллар (+55 коп. за неделю), но по такому курсу наличную валюту нельзя было найти. При этом продавцы – небольшие банки и пункты обмена валют – выставляли цену покупки 40,55-40,70 грн/доллар, то есть работали на скупку в надежде заработать на дальнейшем подорожании валюты. Реальный курс продажи начинался с 41 грн/доллар, а максимальный составил 41,40 (+80 коп. за неделю).

Евро не отставал от доллара: за неделю средний курс вырос в продаже до 44,72 грн/евро (+82 коп.), в покупке – до 43,96 (+77 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже плавно увеличился за неделю до 41,05 грн/доллар (+60 коп.) и стабилизировался. Похоже, что менялы нашли "потолок", который был ниже, чем на официальном рынке и устраивал покупателей. А вот курс покупки колебался то вверх, то вниз от 39,08 до 40,18 грн/доллар в зависимости от предложения и спроса, то есть разброс был в пределах 1,10 грн.

Средний курс евро у нелегалов стабильно рос в продаже и на воскресенье, 2 июня, составил 44,75 грн/евро (75 коп. за неделю). В покупке было колебание от 43,77 до 44,50 грн/евро, то есть в пределах 80 коп., а на воскресенье курс составил 44,51 грн/евро (+60 коп. за неделю).

Нацбанк на прошлой неделе продлил девальвацию гривны. По состоянию на 3 июня доллар подорожал еще на 42 коп. – до 40,54 грн, евро на 50 коп. – до 43,99 грн.

Подводя итоги мая, отметим: официальный курс доллара увеличился за месяц на 1,02 грн (+2,6%) на наличном рынке – на 1,20 грн (+3%). Но рекорд сентября 2022 года – 42,13 грн за один доллар наличными в продаже – пока устоял.

А вот евро перекрыл исторические максимумы: в январе 2023 года на наличном рынке было в продаже в среднем 43,63 грн/евро, сейчас – 44,71 (+1,08 грн или +2,5%)

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1,085 доллара за евро.

Эксперты говорят, что спрос на валюту вырос значительно как на межбанковском, так и на наличном рынках. По информации НБУ, в апреле украинцы купили в 1,5 раза больше валюты, чем продали, чистая покупка 746 млн долларов, из них 85% – это приобретение наличных денег.

Андрей Шевчишин сообщил: спрос на валюту на межбанке был наибольший за последние 17 месяцев и на прошлой неделе превысил предложение на 400 млн долларов. Несмотря на крупные продажи валюты Нацбанком, не удалось остановить рост курса.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты прогнозируют, что на этой неделе гривна продолжит дешеветь, но не так быстро, как до сих пор. То есть, не будет ни 42 грн/доллар, ни даже 41,50.

"У Нацбанка есть два фактора, которые влияют на официальный курс гривны: с одной стороны — наше Министерство финансов, желающее как можно дороже продать доллары, поступившие в виде финансовой помощи, с другой – показатели инфляции, – анализирует Олег Пендзин. – Чем дороже доллар, тем выше инфляция. В настоящее время инфляция низкая, чуть больше 3% годовых. Еще неделю доллар будет дорожать, но как только начнется инфляционный бум, Нацбанк сразу приостановит рост курса оценочно на уровне 40,7 грн/доллар".

С этим согласен и Андрей Шевчишин.

"Сложилась ситуация, при которой госбюджету крайне нужны дополнительные средства, поэтому продлится девальвационный прессинг, – считает Шевчишин. – Но не исключаю, что на текущей неделе Нацбанк может показательно остановить, а то и несколько снизить курс доллара, мол, все под контролем".

Александр Охрименко дал оптимистический прогноз: по его мнению, курс доллара растет прежде всего потому, что на межбанке продолжается спрос на валюту со стороны компаний-нерезидентов, которым более чем на два года "заморозили" выплату дивидендов акционерам.

"Но на текущей неделе новых рекордов наличного курса не ожидается. Через две-три недели спрос спадет, а курс доллара пойдет вниз, впрочем, ниже 40 грн за доллар не опустится", – считает Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Эксперты дали разные советы.

Олег Пендзин подсчитал, что имеющиеся депозиты под 15-16% годовых пока не уступают доходности доллару.

"Однако в мае банки уже снизили доходность по краткосрочным депозитам в среднем до 12-12,5% процентов, максимальная доходность – 14%, – отметил эксперт. – Если в дальнейшем доллар подешевеет до 40,7 грн, остаемся с депозитами в гривне. Если нет, то через два месяца, возможно, наличный доллар будет более выгодным при условии его инвестирования в валютные сертификаты с доходом до 3,5% годовых".

Андрей Шевчишин сообщил, что в мае в тренде была покупка населением валютных наличных.

"По оперативным данным, спрос населения на валюту вырос в мае больше, чем на 4%, а продажи упали больше, чем на 5%, – говорит Шевчишин. – За май будет 5-месячный максимум, больше было только в декабре 2023 года, это более миллиарда долларов разницы между покупкой и продажей. Потенциал девальвации гривны остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточной".

Александр Охрименко, напротив, считает нецелесообразным покупать сейчас валюту по высокому курсу. По его мнению, лучше потратить средства на запланированные крупные приобретения, например транспортные средства, электронику, бытовую технику и т.д.

"Покупайте все нужное, что поступает по импорту, потому что вскоре оно будет гораздо дороже, а приобретение долларов подождет", – советует Охрименко.

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