Курс валют в Украине: пришло время гривны или будет ли дешеветь доллар и дальше

Доллар быстро катится вниз. Чего ждать от курса валют на этой неделе?

По курсу валют много новостей. Главные: доллар неожиданно подешевел, евро укрепился до уровня полугодовой давности, а Национальный банк Украины снова повысил учетную ставку, то есть процент, под который он кредитует коммерческие банки, с 14,5% до 15,5%.

Что ожидает рынок с 10 по 16 марта, а также о том, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 10 по 16 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Прошлая неделя началась подорожанием наличного доллара, но только в понедельник, 3 марта. В дальнейшем американская валюта быстро покатилась вниз. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, с 4 по 9 марта доллар потерял в среднем 35 коп. в продаже и 33 коп. в покупке – курс опустился в соответствии с 41,54 и 40,97 грн/доллар. В последний раз доллар стоил так дешево в конце сентября прошлого года.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,80 грн (-40 коп. за неделю), самая низкая – 44,30 грн/доллар (-38 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,24 грн (-36 коп.).

А вот евровалюта, напротив, заметно укрепилась. За неделю средний курс наличного евро повысился больше чем на гривну (!) как в продаже, так и в покупке: соответственно – до 45,04 (+1,25 грн) и до 44,28 (+1,23 грн) грн/евро. То есть тот, кто купил евровалюту неделю назад, мог бы ее продать в среднем на 50 коп. дороже.

Самая высокая цена продажи евро была 45,25 грн (+1,25 грн за неделю), самая низкая – 44,80 грн/евро (+1,10 грн). Максимальный курс покупки составил 44,75 грн. (+1,20 грн.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, уже вторую неделю идет валютная лихорадка. Если в начале марта менялы были готовы приобрести наличный доллар выше 42 грн за единицу, то за неделю курс продажи (а не покупки!) обвалился на 80 коп. до 41,22 грн/доллар. С пятницы, 7 марта, по воскресенью, 9 марта, нелегальный рынок работал только на покупку, за один доллар меняла предлагали 41,30 грн.

Евро у нелегалов быстро дорожал: если 3 марта курс был 43,80 грн/евро по продаже и 43,60 по покупке, то к 9 марта он повысился до 44,95 (+1,15 грн) и 44,65 (+1,05 грн) грн/евро.

Нацбанк по-разному менял курс гривны по отношению к доллару и евро. Доллар подорожал за вторник и среду (4-5 марта) до 41,58 грн/доллар (+15 коп.), дальше начал быстро дешеветь. Официальный курс на понедельник, 10 марта, снизился до 41,21 (-22 коп. в неделю). А вот курс евро рос как на дрожжах: за неделю он повысился сразу на 1,52 грн, или 44,73 грн/евро по состоянию на 10 марта.

Очевидно, что соотношение доллар/евро за неделю резко возросло: с 1,040 до 1,085 доллара за евро.

Что касается повышения учетной ставки во второй раз за последние полтора месяца, то в Нацбанке разъяснили: это сделано для поддержания привлекательности сбережений в гривне, сохранения устойчивости валютного рынка, контролируемости инфляционных ожиданий.

"То есть ставку подняли, чтобы население и бизнес меньше тратили и больше экономили, оставляя деньги на депозитах и в гривневых облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом, меньше потребляли, меньше брали кредиты и сдерживали инфляцию, и не покупали валюту", – проанализировал Андрей Шевчишин.

Стремительные метаморфозы с курсом доллара эксперты объясняют прежде всего политическими, а не экономическими факторами.

Андрей Шевчишин детализировал: доллар теряет свою стоимость на мировых рынках, потому он подешевел и в Украине. А если подешевеет доллар, то автоматически дорожает его главный конкурент евро. Основной и довольно неожиданной причиной обесценения доллара стали значительные экономические и политические изменения в мире из-за решений США (введение торговых пошлин, заявления об изменении статуса территорий других стран, непонятная позиция по отношению к Украине – Авт.), которые могут спровоцировать глобальные экономические трудности.

Андрей Забловский уверен, что есть и рыночный фактор, касающийся наличного рынка: снизился спрос на валюту со стороны населения.

"По информации Нацбанка, в январе физлица покупали около 56 млн долларов наличных в день, сейчас это 42 млн в день, или на 25% меньше. Снижение спроса не могло не повлиять на курс", – аргументировал эксперт.

По словам Олега Пендзина, из-за турбулентности на международных рынках у нас неожиданно пришло "время гривны": Нацбанку даже не нужно тратить много средств, чтобы удержать гривну от девальвации.

Чего ждать от курса валют

Прогнозы экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин отметил, что пока непонятна экономическая основа снижения курса доллара в Украине.

" На мировом рынке экономическая ситуация заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии, – объясняет Андрей Шевчишин. – Они выводят капитал с рынков США прежде всего к европейским. Спрос на доллар снижается, на евро – растет, это влияет на курс доллара и, соответственно, на курс гривны, который привязан к гривне и нам дешево. Поступления в госбюджет, номинированные в валюте Почему Нацбанк как регулятор, не использует свои возможности, чтобы прекратить подорожание гривни?

Андрей Забловский не исключает, что наличный доллар на текущей неделе может еще подешеветь.

"Индикатором станет межбанковский рынок: если в начале недели безналичный доллар опустится ниже нынешнего коридора в 41,3-41,7 грн/доллар, дойдет до 41 гривны, тогда возможно снижение его стоимости в банках и обменных пунктах, – детализировал свой прогноз Андрей Забловский. – Отметим, что Нацбанку выгодно. держит инфляцию. Но только до определенного предела, потому что есть и другие проблемы, например, поступление в госбюджет. Поэтому вскоре Нацбанк начнет выкупать валюту, и гривна перестанет дорожать».

Олег Пендзин, напротив, ожидает недели подорожания доллара, причиной которого могут стать действия регулятора. Эксперт напомнил: в марте началась выплата проиндексированных пенсий, частично финансируемых за счет зарубежной финансовой помощи. А она, как известно, поступает в валюте, которую для государства выгодно продать на межбанке как можно дороже.

Поэтому, по мнению Олега Пендзина, действия НБУ на текущей неделе будут направлены не на укрепление гривны, а на ее ослабление. Впрочем, девальвация ожидается незначительной: в пределах 20–30 коп. На наличном рынке это означает повышение среднего курса до 41,70-41,80 грн/доллар, как было в начале марта.

Продавать или покупать валюту

У экспертов есть разные мнения.

Олег Пендзин уверен: гривневые инвестиционные инструменты остаются надежными и прибыльными.

"Речь идет о краткосрочных депозитах и приобретениях ОВГЗ сроком действия 90-100 дней, на такой период можно прогнозировать низкие риски обесценивания гривны, — говорит Олег Пендзин. — К тому же, очередное повышение Нацбанком учетной ставки может привести к росту процентов годовых по депозитам на 0,5-1% на новые депозитные договоры. товочный курс был в среднем 43 грн/доллар, в феврале – 42, в марте – 41,50".

Андрей Шевчишин считает подешевление доллара временным, поэтому советует покупать валюту, пока есть возможность потратить на нее меньше гривен благодаря низкому курсу: "Кто-то зарабатывает на гривневых депозитах или ОВГЗ, а кому-то спокойнее, когда сбережения в валюте хранятся если не дома, то в банке на валютных вкладах. а выгодно, если ее не планируется тратить длительное время, от года и больше. Потому что за такой период доллар непременно подорожает".

Андрей Забловский также советует покупать доллары по выгодному курсу, но воздержаться от покупки евро без крайней необходимости, потому что цена высока, вскоре может быть дешевле. Эксперт напомнил: в сентябре 2024 года стоимость наличного евро выросла до 46,7 грн. за единицу, затем быстро пошла вниз и через 5,5 месяцев один евро стоил всего 43,8 грн. в продаже и 43 грн. в покупке.

Если есть необходимость в продаже валюты, то лучше продать евро, а не доллары, это даст небольшую прибыль.

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